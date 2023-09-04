Актуально
- Голос Америки
Резніков написав заяву про відставку. Що про нього та Умерова кажуть на Заході?
Міністр оборони Олексій Резніков подав прохання про відставку до Верховної Ради в понеділок. "Для мене було честю служити народові Україні і працювати для ЗСУ минулі 22 місяці, в найтяжчий період української сучасної історії", - твітує посадовець.
Напередодні український президент Володимир Зеленський оголосив про відставку Резнікова, заявивши про необхідність "нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом". Він також запропонував призначити на цю посаду Рустема Умерова.
Аналітики на Заході активно обговорюють відставку Резнікова, а також кандидатуру його наступника.
Резнікова добре сприймали на Заході, але репутацію його міністерства заплямували скандали із закупівлями, каже Ендрю Д'Аньєрі
Міжнародні видання звернули увагу на те, що відставка Резнікова відбулась на тлі скандалів із закупівлями в Міноборони. "Україна залежить від гігантських обсягів міжнародної допомоги й Київ прагне показати своїм західним партнерам, що тепер має нульову толерантність до корупції", - пише Washington Post, вказуючи на відставку Резнікова, а також арешт українського мільярдера Ігоря Коломойського минулого тижня.
Видання все ж наводить заяву виданню Резнікова, який наполягає, що працював над викоріненням корупції, а рішення про відставку не пов'язане зі скандалами. "Моя відставка не пов'язана з будь-якими корупційними скандалами: президент прийняв це рішення з інших міркувань", - пише виданню Резніков.
Звинувачення в корупції проти Міноборони стосувались внутрішніх закупівель, а не західної зброї чи коштів, однак, ймовірно, стали іміджевим тягарем для міністерства в очах Зеленського, зауважує аналітик вашингтонського аналітичного центру "Атлантична Рада" Ендрю Д'Аньєрі.
Він додає, що Резнікова добре сприймали на Заході. "Загалом, Резніков добре попрацював, але його проблеми з подоланням дрібної корупції викликали занепокоєння", - підсумовує Д'Аньєрі.
Трансформація міністерства, яку провів Резніков, заклала основи для вступу до НАТО, він також досягнув успіху в співпраці задля забезпечення міжнародної допомоги Україні, пише ВВС, посилаючись на радника Міноборони України Юрія Сака.
Умеров користується повагою на Заході, каже Тімоті Еш
Рустем Умеров, який очолює Фонд Держмайна України, раніше активно долучався до перемовин щодо обміну полоненими, а також Чорноморської зернової ініціативи, вказує CNN. А в українському Центрі протидії корупції вказують, що його робота на чолі Фонду Держа
"Умеров - реформатор та здібний менеджер - додає Д'Аньєрі. - Його добре сприймуть на Заході, хоча він повинен буде будувати відносини з ключовими оборонними посадовцями з нуля".
Умеров користується повагою, відзначає британський економіст Тімоті Еш. Член кримськотатарської громади, Умеров вільно володіє турецькою, що "мають гарно сприйняти в Анкарі", твітує аналітик. "Сам факт призначення кримського татарина Міністром оборони України - це потужний меседж світу, як Україна планує завершити війну", - пише у FB Дарія Каленюк з українського Центру протидії корупції.
Видання відзначає, що теперішніми завданнями Умерова можуть стати прискорення перемовин з надання Україні винищувачів F-16 та іншої зброї для контрнаступу, пише CNN. А от на стратегію контрнаступу зміна очільника Міноборони мало вплине, зауважує видання, вказуючи на думки експертів про те, що провідну роль в воєнній стратегії відіграє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Відставка Резнікова збіглась в часі з візитом керівників антикорупційних відомств України до Вашингтона. Цього місяця, як заявлялось, до США також може прибути Зеленський.
Всі новини дня
- Голос Америки
Пан Гі Мун пропонує шлях створення трибуналу для переслідування злочину агресії Росії
Пан Гі Мун закликав світ створити спеціальний міжнародний трибунал для переслідування злочину агресії Росії проти України, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності за міжнародні злочини.
Мир, чи справедливість - це хибний вибірПан Гі Мун
Щоб створити такий трибунал потрібна спеціальна резолюція Генеральної Асамблеї ООН, вважає ексгенсек НАТО. Він зауважив - спеціальний трибунал закриє правову прогалину, адже діючий Міжнародний кримінальний суд не може переслідувати злочин агресії, бо Росія не ратифікувала Римський статут, а рішення Ради Безпеки ООН Росія заветує.
Звернення Пан Гі Муна поширили в соцмедіа зовнішньополітичні відомства Латвії та Естонії.
"Мир, чи справедливість - це хибний вибір", - каже ексгенсек ООН, у відповідь на можливі нарікання, що прагнення справедливості може затягнути шлях до миру.
Пан Гі Мун наголосив - війна Росії в Україні є "кричущим" порушенням Статуту ООН, захист якого є міжнародною колективною відповідальністю і зауважив, що спеціальний трибунал має отримати широку міжнародну підтримку, включаючи серед країн Азії, Африки та Латинської Америки.
Ще однією ідеєю переслідування злочину агресії Росії проти України є створення так званого гібридного трибуналу. "Це означає, що українські суди отримуватимуть допомогу, щоб створити цей інтернаціоналізований суд, щоб судити за злочин агресії", - пояснив раніше в інтерв'ю Голосу Америки Девід Шеффер, експосол Держдепу з питань воєнних злочинів.
У Гаазі з липня працює Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який сприяє збору, систематизації і підготовці даних для можливого міжнародного судового процесу за звинуваченнями у розв’язні війни Росії проти України.
Цей центр працює разом з Міжнародним кримінальним судом, який вже розслідує злочини війни та злочини проти людяності й геноциду.
Міжнародний кримінальний суд у березні видав ордери на арешт російського президента Владіміра Путіна та представниці російської влади Марії Львової-Белової за масове вивезення українських дітей в Росію.
- Голос Америки
Південна Африка каже, що не поставляла зброю Росії
Президент Південно-Африканської Республіки оголосив у неділю, що незалежна експертна група не виявила доказів того, що російський корабель буцімто перевозив зброю з Південної Африки для Росії.
Рубен Бріджіті, посол США в Південній Африці, стверджував у травні, що російський корабель пришвартувався на військово-морській базі Саймонс-Таун поблизу Кейптауна, щоб отримати вантаж зброї для перевезення його до Росії.
«Жодне зі звинувачень щодо поставок зброї Росії не підтвердилося, — заявив у неділю президент Сиріл Рамафоса. - Жодного дозволу на експорт зброї не було видано і зброя не експортувалася».
Слідчі виявили, що корабель пришвартувався в Саймонс-Таун в грудні 2022 року, щоб доставити зброю Південно-Африканським національним силам за контрактом від 2018 року з компанією Armscor, повідомив Рамафоса.
Лідер Південно-Африканської Республіки заявив, що ці звинувачення в поставках зброї Росії "заплямували" імідж країни.
Ердоган говоритиме в Сочі з Путіним, який бомбардує українські порти
В російському місті Сочі 4 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розмовлятиме з російським керівником Владіміром Путіним про співпрацю і зокрема про намагання відновити можливості для експорту українського збіжжя через Чорне море в умовах російської війни.
Росія у липні вийшла з угоди укладеної за посередництва ООН і Туреччини, що гарантувала безпеку кораблів з українським збіжжям і відтоді Москва посилено бомбардує українські порти та погрожує транспортним суднам в Чорному морі.
Президент Ердоган неодноразово закликав відновити так звану чорноморську зернову ініціативу, щоб допомогти уникнути продовольчої кризи на Близькому Сході, в регіонах Африки та Азії, які залежать від імпорту зерна.
В офіційному повідомленні Анкари про візит сказано, що Ердогана запросив Путін.
Туреччина - член НАТО, але Ердоган не згорнув зв'язки з Путіним, як це зробили більшість західних лідерів, і турецький уряд не долучився до міжнародних санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на напад на Україну.
Збільшивши за час війни торгівлю з Росією, Туреччина також засудила російську агресію проти України і продає українцям зброю.
У Москві заявляють, що домагаються покращення умов для свого експорту продовольства та мінеральних добрив, враженого, як стверджують росіяни, санкціями.
ЄС і США підкреслюють, що санкцій, стосовно російського продовольства нема.
Україна, а також Росія є провідними експортерами пшениці, ячменю, соняшникової олії та інших продовольчих товарів.
Бомбардування напередодні зустрічі
В ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила чергове бомбардування українського порту Ізмаїл в гирлі Дунаю.
Голова Військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер повідомив, що хоч більшість російських безпілотних літальних апаратів були знищені, проте кілька влучань пошкодили «складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та устаткування промислових підприємств» і спричинили пожежі.
Українське міністерство закордонних справ заявило, що під час російського бомбардувального рейду на Ізмаїл деякі російські дрони також впали на територію Румунії, хоча румунський уряд заперечив це.
Речник українського МЗС Олег Ніколенко у Фейсбуку оприлюднив фотографію, на якій видно велике полум’я, і написав, що «за інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії».
«Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», - написав посадовець і закликав партнерів України «прискорити забезпечення України додатковими сучасними прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав».
Але румунське міністерство оборони оприлюднило заяву з категоричним запереченням українського твердження.
В Бухаресті «твердо засудили напади на українські об’єкти і цивільну інфраструктуру», але при цьому заявили: «Напади дронів, здійснені Російською Федерацією, не становили жодних прямих військових загроз для нашої національної території чи румунських територіальних вод».
Агенція Reuters зранку 4 вересня зауважувала, що не може підтвердити факту падіння російських дронів на румунську територію.
Ізраїль надіслав США запит на закупівлю 25-ти винищувачів F-35 – ЗМІ
Міністр оборони Йоав Галант у неділю надіслав офіційний лист-запит до США та компанії Lockheed Martin щодо закупівлі третьої ескадрильї з 25-ти літаків F-35. Це доведе загальну кількість літаків Ізраїлю до 75 одиниць. Про це пише видання The Jerusalem Post.
У міністерстві зазначають, що з 2027 року Ізраїль почне отримувати по три літаки на рік.
За даними видання, попередні оцінки були більш оптимістичними, передбачаючи поставки протягом 2026-2027 років.
F-35 має стелс-технологію, яка робить його більш здатним вражати цілі на Близькому Сході, а його можливості спостереження та розвідки значно перевершують старіші ізраїльські літаки F-16 і F-15.
Видання вказує на те, що F-35 здатний легко обійти іранську систему протиповітряної оборони С-300, і, можливо, С-400, тоді як інші ізраїльські літаки мають з цим великі труднощі.
Форум