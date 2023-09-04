Резніков написав заяву про відставку. Що про нього та Умерова кажуть на Заході?

Міністр оборони Олексій Резніков подав прохання про відставку до Верховної Ради в понеділок. "Для мене було честю служити народові Україні і працювати для ЗСУ минулі 22 місяці, в найтяжчий період української сучасної історії", - твітує посадовець.

Напередодні український президент Володимир Зеленський оголосив про відставку Резнікова, заявивши про необхідність "нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом". Він також запропонував призначити на цю посаду Рустема Умерова.

Аналітики на Заході активно обговорюють відставку Резнікова, а також кандидатуру його наступника.

Резнікова добре сприймали на Заході, але репутацію його міністерства заплямували скандали із закупівлями, каже Ендрю Д'Аньєрі

Міжнародні видання звернули увагу на те, що відставка Резнікова відбулась на тлі скандалів із закупівлями в Міноборони. "Україна залежить від гігантських обсягів міжнародної допомоги й Київ прагне показати своїм західним партнерам, що тепер має нульову толерантність до корупції", - пише Washington Post, вказуючи на відставку Резнікова, а також арешт українського мільярдера Ігоря Коломойського минулого тижня.

Видання все ж наводить заяву виданню Резнікова, який наполягає, що працював над викоріненням корупції, а рішення про відставку не пов'язане зі скандалами. "Моя відставка не пов'язана з будь-якими корупційними скандалами: президент прийняв це рішення з інших міркувань", - пише виданню Резніков.

Звинувачення в корупції проти Міноборони стосувались внутрішніх закупівель, а не західної зброї чи коштів, однак, ймовірно, стали іміджевим тягарем для міністерства в очах Зеленського, зауважує аналітик вашингтонського аналітичного центру "Атлантична Рада" Ендрю Д'Аньєрі.

Він додає, що Резнікова добре сприймали на Заході. "Загалом, Резніков добре попрацював, але його проблеми з подоланням дрібної корупції викликали занепокоєння", - підсумовує Д'Аньєрі.

Трансформація міністерства, яку провів Резніков, заклала основи для вступу до НАТО, він також досягнув успіху в співпраці задля забезпечення міжнародної допомоги Україні, пише ВВС, посилаючись на радника Міноборони України Юрія Сака.

Умеров користується повагою на Заході, каже Тімоті Еш

Рустем Умеров, який очолює Фонд Держмайна України, раніше активно долучався до перемовин щодо обміну полоненими, а також Чорноморської зернової ініціативи, вказує CNN. А в українському Центрі протидії корупції вказують, що його робота на чолі Фонду Держа

"Умеров - реформатор та здібний менеджер - додає Д'Аньєрі. - Його добре сприймуть на Заході, хоча він повинен буде будувати відносини з ключовими оборонними посадовцями з нуля".

Умеров користується повагою, відзначає британський економіст Тімоті Еш. Член кримськотатарської громади, Умеров вільно володіє турецькою, що "мають гарно сприйняти в Анкарі", твітує аналітик. "Сам факт призначення кримського татарина Міністром оборони України - це потужний меседж світу, як Україна планує завершити війну", - пише у FB Дарія Каленюк з українського Центру протидії корупції.

Видання відзначає, що теперішніми завданнями Умерова можуть стати прискорення перемовин з надання Україні винищувачів F-16 та іншої зброї для контрнаступу, пише CNN. А от на стратегію контрнаступу зміна очільника Міноборони мало вплине, зауважує видання, вказуючи на думки експертів про те, що провідну роль в воєнній стратегії відіграє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.