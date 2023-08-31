США: "Росія чимдуж намагалась, але не змогла" зірвати роботу Ради Безпеки ООН

В останній день президентства США в Раді Безпеки ООН, посолка США розкритикувала поведінку Росії на цьому міжнародному форумі, підсумувала основні досягнення РБ ООН за місяць, а також поділилась очікуваннями щодо участі президента Володимира Зеленського в тижні засідань високого рівня в рамках ООН у вересні.

Росія "чимдуж намагалась, але не змогла" зірвати роботу Ради Безпеки ООН в серпні, під час головування там США, заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд підсумовуючи результати головування. Росія була "в ізоляції в своїй обструкції", додала посадовиця.

"Такої поведінки від постійного члена Ради Безпеки ніхто з нас не чекає", - заявила Томас-Грінфілд.

Серед важливих рішень, які РБ ООН прийняла за місяць, Томас-Грінфілд перелічила засудження використання голоду в якості зброї, та роботу з забезпечення продовольчої безпеки.

На наступний місяць, де головування перебере Албанія, тема України буде звучати активно, зокрема під час тижня засідань високого рівня. "Ми також чули, що президент Зеленський може прибути сюди", - додала вона.

"Жодної речі ми не прагнемо більше, ніж миру для українського народу. І я очікую, що буде інтенсивний тиск на Росію, щоб та вивела свої війська з України і дозволила українському народу отримати мир", - додала вона.

Як повідомляв Голос Америки, цей місяць супроводжувався запальними дискусіями та протистоянням в Раді Безпеки ООН. Зокрема у День Незалежності України, 24 серпня, Рада Безпеки ООН зібралася на спеціальне засідання, присвячене Україні. Це викликало незадоволення Росії, представники, якої навіть погрожували заблокувати проведення засідання. Проте, попри позицію Росії, брифінг не просто провели, а ще й обрали дуже дратівливу для Росії тему депортації українських дітей. Саме за звинуваченнями в цьому злочині, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Як пояснив один з дипломатів, без дітей будь-яка країна приречена та не має перспектив і майбутнього. І Росія якраз хоче відібрати в України її майбутнє, по суті, викрадаючи її дітей.

Учасники РБ ООН під час засідань в серпні неодноразово звинувачували Росію в тому, що вона намагалась нав'язувати свою пропаганду в організації і говорили, що втомились від таких дій РФ. Так 18 серпня Рада Безпеки ООН за наполяганням Росії зібралася на засідання для того, щоб обговорити постачання Заходом зброї Україні. Багато дипломатів у виступах казали про втому від чергового обговорення цієї теми, яку ООН нав’язує Росія. Представниця Франції прямо заявила, що Росія скликала засідання для того, щоб поширювати пропаганду.