Актуально
"Це тактика, щоб відвернути увагу від дій Кремля", - посол США про скликане Росією засідання Радбезу
У четвер Рада Безпеки ООН за наполяганням Росії знову зібралася на засідання для того, щоб обговорити постачання Заходом зброї Україні. Позицію держав - постійних країн-членів Радбезу - представляли або заступники, або радники місій. Багато дипломатів у виступах казали про втому від чергового обговорення цієї теми, яку ООН нав’язує Росія. Представниця Франції прямо заявила, що Росія скликала засідання для того, щоб поширювати пропаганду.
Серед виступаючих був і американський працівник ЗМІ Денні Гайфон, пости та матеріали якого часто цитують російські медіа. Він висловив переконання, що підтримка США України погано впливає на звичайних американців. Або про те, що західна зброя, яку надсилають Україні, осідає на чорних ринках, хоча жодних доказів цього не було надано. Подібні заяви лунали і під час виступу заступника російського постпреда Дмитра Полянського.
Головним же доповідачем від ООН була Ізумі Накаміцу, висока представниця ООН з питань роззброєння. Вона нагадала, що інформація від західних урядів про передачу ними зброї та боєприпасів доступна у відкритих джерелах. Це, зокрема, танки, броньовані машини, бойові літаки, гелікоптери, артилерійські системи великого калібру, ракетні системи, дрони, а також боєприпаси з дистанційним керуванням, стрілецька та легка зброя. За її словами, впродовж останніх місяців кількість повідомлень про передачу зброї та боєприпасів українським силам збільшилася. Вона також відмітила, що надходили повідомлення про те, що держави передають або планують передати зброю, зокрема, дрони та боєприпаси, Росії для їхнього використання в Україні.
Згадала Накаміцу і про передачу Україні касетних боєприпасів. За її словами, це викликає велику стурбованість. ООН неодноразово закликала «залишити ці види боєприпасів в історії та не використовувати».
З 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2023 року Управління Верховного комісара з прав людини зафіксувало в Україні 26 384 жертви серед цивільного населення, з них 9 444 загиблих і 16 940 поранених. Фактичні цифри будуть значно вищимиІзумі Накаміцу, висока представниця ООН з питань роззброєння
Водночас вона нагадала, що усі сторони конфлікту мають обов’язок захищати цивільних осіб та забезпечувати дотримання міжнародного гуманітарного права. «Вплив посилення насильства на цивільне населення залишається предметом великого занепокоєння. З 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2023 року Управління Верховного комісара з прав людини зафіксувало в Україні 26 384 жертви серед цивільного населення, з них 9 444 загиблих і 16 940 поранених. Фактичні цифри будуть значно вищими», - повідомила вона.
За її словами, ООН рішуче засуджує напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру та закликає до їх негайного припинення. «Російський військовий наступ на Україну порушує Статут ООН і міжнародне право. Він завдає найбільшого удару по вразливим верствам населення. Необхідно покласти край цій жорстокій війні. Я закликаю всі держави-члени докласти всіх зусиль для миру», - заявила вона.
Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд, який головував на засіданні (серпень – місяць американського президентства у Раді Безпеки), своєю чергою, заявив, що США продовжать підтримувати самозахист України від російської агресії. За його словами, Росія лише поглиблює кризу та підриває зусилля щодо пошуку мирного рішення. Саме ж засідання Вуд назвав марнотратним та тактикою Росії, спрямованою на те, щоб відвернути увагу від дій Кремля, у той час, як Росія намагається "нахабно переписати цю історію".
Він також нагадав, що Росія, яка звинувачує світ у постачанні зброї Україні, сама хоче посилити воєнну співпрацю з КНДР, у тому числі тиснучи на лідера КНДР Кім Чен Ина, щоб він продав додаткове озброєння Москві. Це суперечить резолюціям Радбезу, за які у тому числі голосувала Росія. «КНДР вже зробила перше постачання зброї для "Групи Вагнера" у листопаді, порушуючи резолюції», - додав він.
Росія порушує резолюції Радбезу і щодо Ірану та купує в нього дрони. «США поновлять свої заклики до генсека ООН розслідувати ці порушення», - додав він.
Також, за словами Вуда, Путін не виявляє інтересу у змістовній дипломатії. І відколи Рада Безпеки востаннє обговорювала цю тему в червні, саме Росія посилила війну та перетворила на зброю продовольство, коли вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Вуд додав, що західна зброя, надана Україні, не є причиною цієї війни та не продовжує її. «Ця відповідальність лежить на Кремлі. Якби Росія була стурбована зменшенням конфлікту та пом’якшенням можливого незаконного використання зброї, вона б припинила цю війну, вивела свої сили, а не посилювала ядерну риторику, ракетні обстріли, порушення прав людини та резолюцій Ради Безпеки ООН і Статуту ООН», - переконаний дипломат.
Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну, оскільки вона захищає себе відповідно до міжнародного права та Статуту ООН. Допоки Росія не виведе війська, ми продовжуватимемо допомагати Україні захищатисяПредставник Великої Британії
Представник Великої Британії нагадав Росії, як її ракети поцілили у готель Покровська. Інший обстріл вбив родину з немовлям у Широкій Балці. У вівторок російська ракета розбила дитячий майданчик у Львові. «Ось як лідери Росії ведуть цю війну, яку вони обрали. І саме тому ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну, оскільки вона захищає себе відповідно до міжнародного права та Статуту ООН. Колеги, Велика Британія хоче миру. Україна хоче миру. Весь світ хоче миру. Але президент Путін продемонстрував, що він несерйозно ставиться до будь-якого миру, який поважає міжнародне право», - заявив він.
Дипломат нагадав, що поки Україна та міжнародні партнери з усього світу обговорювали важливість справедливого та сталого миру, підкріпленого Статутом ООН, Росія продовжувала скидати бомби на українські порти та зерносховища. «Дозвольте мені чітко сказати. Нестабільна Росія не відповідає нашим інтересам, і ми поважаємо російський народ. Президент Путін може покласти край стражданням українського народу та власних солдатів завтра, вивівши всі російські сили з України в межах міжнародно визнаної території України. Допоки цього не станеться, ми продовжуватимемо допомагати Україні захищатися», - повідомив він.
Всі новини дня
- Голос Америки
США прискорять надання дозволу на поставки F-16 Україні
США запевнили Нідерланди та Данію, що прискорять надання дозволу на передачу Україні сучасних літаків, після того, як навчання пілотів буде завершено, повідомив посадовець США у четвер.
Нідерланди та Данія очолюють так звану "літакову коаліцію", що координує міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на літаках F-16, а також можливі поставки літаків.
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хустра назвав "визначним етапом" рішення США і наголосив, що тепер його країна продовжить обговорення поставок з європейськими партнерами.
"Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для того, щоб надіслати Україні винищувачі F-16", - твітує посадовець.
Видання Politico повідомило з посиланням на двох посадовців США, що Америка вже передала Данії та Нідерландам навчальні матеріали для пілотів.
США також підтвердили, що за необхідності проведуть у себе такі навчання. "США готові підтримати навчальні зусилля в координації з коаліцією і готові прийняти навчання українських пілотів в США, якщо всі потужності в Європі будуть зайняті", - заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер в коментарі для CBS 17 серпня.
"Звільнення українських територій важливіше за вступ в НАТО" - експерти про заяву Стіана Єнссена
"Вступ в НАТО - це пріоритет для нас, але звільнення територій теж пріоритет, навіть більший. Тому, така заява просто демонструє, що він (Стіан Єнссен ред.) просто не дуже розуміє настрої та інтереси українців".Володимир Дубовик, запрошений професор, університету Тафтс, США
Озвучення наративів про здачу українських територій в обмін на будь-які поступки, є помилкою, вважають експерти з якими поспілкувався Голос Америки.
Згідно з повідомленнями норвезького видання VG, у вівторок 15 серпня, на публічній дискусії в місті Арендаль, що в Норвегії, керівник апарату генсекретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна зможе приєднатись до Альянсу у випадку відмови від окупованих Росією територій. Пізніше Єнссен назвав свою заяву помилковою та вибачився. Він також зауважив, що його коментар був частиною ширшої дискусії. В пресслужбі НАТО також назвали заяву Єнссена помилкою, коментуючи це виданню "Радіо Свобода".
Тим не менш, заява викликала дискусію оглядачів, деякі з яких говорили про тиск на Україну та ризики для подальшої підтримки Києва західними партнерами. Така заява посадовця НАТО може бути "пробним запуском наративу", але це є великою помилкою, вважає Джон Гербст. Американський дипломат, 5-й посол США в Україні та чинний директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" США розповів про це в інтерв’ю для Голосу Америки.
"Як на мене, це виглядає наче пробний запуск наративу. Це прикро, тому що це тільки підживлює віру Путіна у те, що Захід втомиться підтримувати Україну. І що, мовляв, НАТО не хоче приймати Україну, тому що Росія веде там загарбницьку війну. Як опис того, що може бути кінцевим результатом цієї війни, така ймовірність є, таке дійсно можливо. Але озвучувати це в рамках НАТО, без жодних ознак російської зацікавленості у компромісі – це дуже, дуже велика помилка", - сказав Гербст журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.
Натомість запрошений професор, університету Тафтса та директор центру міжнародних досліджень, ОНУ імені І. Мечникова, Володимир Дубовик зауважив, що збереження українських територій в їх міжнародно визнаних кордонах, є більшим пріоритетом для Києва, аніж вступ в НАТО.
"Керівник апарату, це не політичний діяч, він не формує політику і він не формує прийняття рішень. Тому, ще більш дивно, що він вирішив висловитись на цю тему. Ну і в принципі, це виглядає, як намагання нав’язати щось Україні. Хоча офіційний курс полягає у тому, що Україна сама має приймати рішення про свою територіальну цілісність. Не кажучи вже про те, що якщо Росії дати зараз можливість перемогти, то це лише пришвидшить нову агресію проти України. Тому нічого не вирішить, якби ми зараз відмовились від наших земель. Так, вступ в НАТО - це пріоритет для нас, але звільнення територій теж пріоритет, навіть більший. Тому, така заява просто демонструє, що він (Стіан Єнссен ред.) не дуже розуміє настрої та інтереси українців", - сказав Дубовик спілкуючись із Голосом Америки.
Своєю чергою, Гербст вважає, що позиція Білого дому залишиться незмінною щодо того, що будь-які власні територіальні рішення має приймати лише Київ.
"Я припускаю, що коли адміністрацію Байдена питатимуть про це, під час прес-конференцій, то відповідь буде наступною: умови остаточного врегулювання цієї війни - це рішення, яке має приймати Україна", - сказав Гербст Голосу Америки.
Але попри незмінну позицію Західних партнерів, наративи щодо поступок та тиску на Київ можуть звучати гучніше у найближчі місяці, вважає Дубовик.
"Ми визволяємо наші землі, але дуже повільно, тактично і платимо за це велику ціну. І якщо так буде тривати у наступні тижні та місяці, то все більше й більше голосів на Заході говоритимуть про те, що, мовляв, "може вже прийшов час, дійсно домовлятися Україні з Путіним. Ну, не може Україна звільнити свої території навіть при тому, що ми надали стільки допомоги", - ділиться із Голосом Америки експерт.
За словами Дубовика, Києву варто готуватись до такого тиску та посилювати власні контраргументи.
"Такий тиск буде, але треба просто шукати контраргументи і, звісно, сподіватись на те, що наш контрнаступ буде більш успішним. А також, казати Заходу, що "ні, давайте нам більше зброї і тоді нам буде простіше наступати". Тобто, примирятися із цим та погоджуватись на - "давайте будемо домовлятись" - буде катастрофою для України з точки зору безпеки, геополітики та з точки зору настроїв у суспільстві. Бо ми знаємо, що наше суспільство також цього не підтримає", - підсумовує Володимир Дубовик.
Нагадаємо, коментуючи заяву керівника апарату генсекретаря НАТО, представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив: "Ми публічно сказали, що у майбутньому Україна буде членом НАТО". Про це Кірбі сказав під час брифінгу 16 серпня. Посадовець також спростував інформацію про те, що в адміністрації Байдена ведуться розмови про можливе надання Україні членства в Альянсі, за умови здачі Києвом захоплених Росією територій.
Дивіться також: "Ми публічно сказали, що у майбутньому Україна буде членом НАТО", – Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США.
“Навіть рулон туалетного паперу коштує значно більше ніж рубль” – професор Єльського університету. Відео
Російський рубль впав до найнижчої позначки з початку повномасштабного вторгнення. Тим часом, іноземним компаніям, які досі там працюють, стає все важче піти. Про це Оксані Бедратенко розповів Джеффрі Сонненфельд з Єльської школи менеджменту.
Як позбавити Росію можливості обходити санкції – розмова із Денисом Довгополим. Відео
Український підприємець власноруч схиляє західні компанії виходити з Росії, щоб послабити її здатність фінансувати війну. Засновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий після початку повномасштабного вторгнення перетворився на активіста економічної протидії РФ.
Форум