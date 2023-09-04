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Призначення Умєрова - сигнал України для союзників та ворогів, що поступок по Криму не буде. Огляд міжнародних ЗМІ
Західні оглядачі та преса здебільшого позитивно оцінюють кандидатуру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським, на посаду міністра оборони України.
41-річного українського політика Рустема Умєрова називають "вдалим перемовником", першим в історії мусульманином від кримських татар на цій посаді. Його перевагою вважають вільне володіння турецькою мовою. Міжнародні ЗМІ припускають, що цим призначенням Україна дає зрозуміти, що не поступиться Кримом
Президент США Джо Байден в неділю, 3 вересня, у Делавері сказав журналістам, що йому відомо про план Зеленського змінити свого очільника оборонного відомства, пишуть американські ЗМІ. Відповідаючи на запитання, чи має він коментарі на цю тему, Байден відповів, що “не публічно”.
“Рустем Умєров збирається взятися за найважчу роботу: розширити здатність України вести війну з Росією та змусити союзників по НАТО надати більше допомоги, оскільки контрнаступ нарешті досяг певного прогресу через 19 місяців війни, від якої втомився увесь світ”, - пише журналістка американського видання CNN Мелісса Белл.
Фінансова хватка та намір повернути Крим
Репортер американського громадського мовника NPR Стів Інскіп вважає, що призначення нового міністра оборони України “частково базується на його політичних здібностях, а частково - на його особистості: він - кримчанин із півострова, захопленого Росією у 2024 році”.
Американське видання Politico опублікувало статтю, де мовиться, що призначення Умєрова свідчить про тверде рішення Києва повернути Крим.
“Два чітких сигнали союзникам і супротивникам України: Київ серйозно налаштований на очищення від корупції та непохитний щодо повернення Криму з-під контролю Росії”, - пише видання.
Журналісти вказують, що Умєров раніше очолював Комісію з моніторингу міжнародної фінансової та воєнної допомоги України в час війни. “Окрім його фінансової хватки, призначення Умєрова означатиме глибшу інтеграцію кримськотатарської громади в процес ухвалення рішень у Києві. Це також чітко свідчить про непохитну рішучість України повернути Крим”, - мовиться у статті.
Politico розпитало про Умєрова у голови Меджлісу кримських татар (представницький орган кримських татар, зараз перебуває в еміграції) Рефата Чубарова.
“Він сильний менеджер зі стратегічним баченням, який має добре налагоджені міжнародні зв’язки у США, Європейському Союзі, арабському світі, Туреччині та країнах Центральної Азії”, – зазначив Чубаров американському виданню.
Колишній посол США до Росії, а нині - професор Стенфордського університету Майкл Макфол вважає, що при міністрові Умєрову “про Крим ніколи не забудуть”.
“Якщо Рустем Умєров стане міністром оборони, Крим ніколи не забудуть. І це чудова новина”, - пише Макфол у мережі Х (колишній Twitter).
“Я не військовий фахівець, але знаю Рустема Умєрова багато років, і завжди був вражений його досягненнями на різних аренах”, - додає Макфол.
Перший мусульманський і кримськотатарський міністр оборони
“Україна збирається отримати першого в історії мусульманського і кримськотатарського міністра оборони Рустема Умєрова”, - пише про потенційне призначення в уряді Al Arabia News.
Алі Сінар, журналіст турецького медіаконгломерату Ciner Media Group, базований в американському офісі Bloomberg, називає важливим призначення Умєрова.
“Умєров володіє турецькою мовою. Призначення кримськотатарського лідера в критично важливе міністерство є меседжем для Росії, яка несправедливо окупувала Крим. Туреччина завжди робила чіткі заяви щодо Криму”, - пише у мережі Х турецький журналіст у США.
Алі Сінар також додає, що в українському уряді Умєров буде не першим представником кримськотатарського народу, він згадує Еміне Джапарову, заступницю глави МЗС України.
The New York Times у статті про кандидатуру на посаду міністра оборони України пише, що Умєров міг бути жертвою отруєння під час переговорів з Росією у 2022 році.
“Він був ключовим представником України на мирних переговорах з російськими дипломатами в перші місяці війни, і був одним із кількох людей, разом з російським олігархом Романом Абрамовичем, які, як повідомляється, зазнали симптомів, пов’язаних з отруєнням, безпосередньо перед переговорами в Стамбулі в березні минулого року”, - пише NYT.
Видання додає, що ймовірний новий міністр оборони має тверде переконання не віддавати Росії жодного шматка української землі. NYT цитує слова самого Умєрова, який торік в інтерв’ю турецькому державному ЗМІ Anadolu сказав: “Ми не відмовимося від нашого народу чи нашої землі”.
Вправний перемовник і школа FETO
ЗМІ відзначають роль Умєрова в дипломатичних перемовинах. Посадовець раніше активно долучався до перемовин щодо обміну полоненими, а також Чорноморської зернової ініціативи, вказує CNN.
Турецьке видання Harici, якого Nordic Monitor називає проросійським погоджується, що Умєров є “вправним перемовником” і наводить перелік важливих для України переговорів чи візитів, до яких був причетний Умєров.
“Умєров був серед членів української делегації, що вела переговори з Росією в березні 2022 року. Він також брав участь у переговорах щодо обміну полоненими". Умєров також був у складі делегації, що супроводжувала Зеленського під час його візиту до Джидди, Саудівська Аравія у травні, та супроводжував дружину президента Олену Зеленську під час її візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів у березні”, - пише Harici.
У цій же статті видання є окремий параграф з назвою “причетність до FETO”.
Угруповання FETO в Туреччині визнане терористичною організацією. У цьому параграфі згадується навчання Умєрова в молодості у США - участь у Програмі обміну майбутніми лідерами Держдепу (FLEX). А також навчання Умерова у школі-інтернаті в Криму, яку газета описує як школа, “яка, як відомо, була пов’язана з Фетхуллахом Ґюленом у період, коли контроль над Кримом перебував у руках України”.
Турецький духівник Фетулла Гюлен проживає нині у США, у штаті Пенсильванія. Анкара вважає його організатором державного перевороту у Туреччині в 2016 році, коли турецькі солдати безуспішно спробували усунути від влади уряд і президента Ердогана. Туреччина досі вважає, що Гюлен веде активну роботу проти турецького уряду на міжнародній арені.
Участь в ініціативі Зеленського та Ердогана
Майкл Вейс, журналіст, кореспондент Yahoo News, опублікував у мережі Х (колишній Twitter) інформацію про участь Умєрова в ініціативі президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана щодо будівництва житла для переміщених кримських татар.
"З грудня 2020 року Умєров є співголовою дипломатичної ініціативи "Кримська платформа". Умеров допомагав ініціювати будівництво 1000 квартир для внутрішньо переміщених кримських татар та інших громадян України за підтримки Туреччини. На початку квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися розпочати будівництво цих квартир", - мовиться у повідомленні.
“Буде цікаво спостерігати за розвитком українсько-турецьких відносин (а також турецької допомоги в галузі безпеки) з Умєровим на посаді міністра оборони, особливо з огляду на нинішню увагу військових до Чорноморського регіону”, - додав Майкл Вейс.
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Заморожені російські активи можуть піти на відновлення України – погляд експертів
30 серпня речник Єврокомісії заявив про готовність найближчим часом озвучити пропозицію щодо використання заморожених активів Росії. З початку повномасштабної війни ведуться дискусії про можливе використання цих грошей на відновлення шкоди, заподіяної Росією Україні. Близько 350 млрд доларів російських активів, за різними оцінками, заморожено країнами Заходу.
Гроші на відновлення української економіки
411 мільярдів доларів – вартість відновлення України після шкоди, яку війна Росії вчинила за перший рік повномасштабного вторгнення. Таку оцінку дали у Світовому банку ще на початку цього року. Ця сума збільшується щодня.
Експерт із Гарварду, який займається оцінкою шкоди, спричиненої Путіним, вважає, що з 2014 року ця цифра може сягати 2 трильйонів. “Понад 2 трильйони доларів знадобиться для відшкодування українцям тієї шкоди, яку заподіяли їхнім життям, матеріальним благам та довкіллю. Чим довше триває ця руйнація, тим вищим буде цей рахунок”, – вважає дослідник Гарвардського університету Волтер Клеменс.
Українська влада наголошує – основним джерелом надходження коштів на відновлення України від наслідків російської агресії мають стати арештовані активи Росії. І хоч остаточне число невідоме, сьогодні у світі заморожено близько 350 мільярдів доларів резервів активів російського Центробанку. “Коли свої гроші втратить і держава-терорист, і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнуто дуже важливої мети – вони відчують, що таке втрата”, – говорив президент України Володимир Зеленський, коментуючи законопроєкт у США щодо конфіскації російських активів. В ЄС ще не має згоди щодо конфіскації.
Політичний аргумент для передачі заморожених російських активів
Дискусії в ЄС про можливість використання для відбудови України заморожених активів Росії та підсанкційних російських олігархів, тривають вже півтора року і поки що – безрезультатно. Колишній координатор політики санкцій Державного департаменту Деніел Фрід вважає, що саме політичні аргументи можуть підштовхнути країни Заходу до подібного рішення.
Урядам, можливо, буде важко просити своїх платників податків продовжувати платити за відновлення у війні, яку почала Росія. У той момент коли ми сидимо на понад 300 мільярдах доларів російських грошейДеніел Фрід
“Я думаю, що ця ситуація підштовхне нас всіх до такого політичного рішення. Це і російські воєнні злочини, атаки на цивільних, той факт, що урядам, можливо, буде важко просити їх платників податків продовжувати платити за відновлення у війні, яку почала Росія. У той момент коли ми сидимо на понад 300 мільярдах доларів російських грошей. Це політичний аргумент, з яким багато людей погодяться”, – говорить Деніел Фрід.
Найбільший обсяг заморожених російських активів – близько 220 мільярдів доларів, розташований на території Європейського Союзу. Брюссель вже тривалий час розглядає різні пропозиції передати Україні заморожені російські активи. Втім у ЄС досі не вийшло досягнути політичного консенсусу.
Євросоюз має контрпропозицію замість конфіскації основної суми російських активів. Пропозиція, яку розглядає Європейський Союз, передбачає спрямування відсотків, отриманих від заморожених російських активів в Україну. “Цього недостатньо – це становитиме 3 мільярди доларів на рік. Навіть за скромною оцінкою пошкоджень, знадобиться 124 роки, щоб допомогти відбудувати Україну. Реальне число, ймовірно, вдвічі або втричі більше”, – пояснює Голосу Америки юрисконсульт з організації Razom for Ukraine Юлія Зіскіна.
Юридичні перепони та погрози Росії
У червні 2023 робоча група ЄС, яка аналізувала можливість розпорядження російськими активами в Європі, зазначала, що немає надійного правового механізму, який дає змогу конфіскувати заморожені або іммобілізовані активи лише на тій підставі, що вони підпадають під санкції Євросоюзу.
Є обов’язок поважати російську власність, тож взяти її під санкційний режим було б порушенням міжнародного права. Ви повинні в цьому разі сказати: “Так, але ж ми маємо порушувати міжнародне право щодо Росії, тому що Росія першою порушила міжнародне правоФіліп Зеліков
На думку юриста і професора історії в Університеті Вірджинії у США Філіпа Зелікова, проти заморожених російських грошей можна використати державні контрзаходи, які б призупинили зобов’язання країн поважати російські активи.
“Застосування контрзаходів порушує звичайні зобов’язання, що викликано поганою поведінкою інших країн. Є обов’язок поважати російську власність, тож взяти її під санкційний режим було б порушенням міжнародного права. Ви повинні в цьому разі сказати: “Так, але ж ми маємо порушувати міжнародне право щодо Росії, тому що Росія першою порушила міжнародне право”, – говорить Філіп Зеліков.
Кремль заявляв, що якщо в ЄС та інших країнах вирішать використовувати заморожені російські активи для підтримки України, то Москва розцінюватиме цей крок як пряму крадіжку. Путін назвав пропозиції ЄС порушенням правил та норм міжнародної торгівлі.
Не зважаючи на заяви російської влади й готовність судитись за порушення обовʼязків країн Заходу щодо російських активів, експерти наголошують, що шанси Росії виграти у будь-який з цих справ мінімальні. “Відверто кажучи, так, вони можуть подати в суд на будь-кого і можуть зробити це відразу. Але більшим питанням є те, чи буде цей позов успішним і, чи зможе Росія виграти, якщо подасть до суду. І відповідь тут неймовірно проста – ні”, – говорить Юлія Зіскіна.
Як США можуть підштовхнути Захід
Порівняно з європейськими країнами, у Сполучених Штатах знаходиться менш значуща частина заморожених чи іммобілізованих активів Росії. Водночас у США зареєстровано REPO Act - законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Він передбачає надання додаткової допомоги Україні використовуючи конфісковані суверенні активи РФ. Очікується, що доля законопроєкту буде вирішена восени.
Експерти вважають, що США можуть підштовхнути інші західні країни, якщо приймуть рішення на користь передачі заморожених російських активів Україні.
“REPO Act чинитиме тиск на адміністрацію, щоб просуватись далі. Якщо у когось були сумніви щодо президентських повноважень, які, як на мене – досить чіткі, з чим погоджуються і юристи, якщо у когось є сумніви – ось Конгрес приносить все на срібній тарілочці. Ніби говорить: так, є повноваження та ось ми даємо ще більше повноважень”, – наголошує Філіп Зеліков.
Співавтор законопроєкт сенатор-республіканець Джим Ріш вважає, що REPO Act це спосіб відбудувати Україну використовуючи російські активи, тим самим зменшивши тягар для платників податків США. “Призначення цього законопроєкт достатньо просте, — він був створений, щоб ми могли отримати контроль над усіма російськими активами, над якими тільки можна отримати контроль, ліквідувати їх та подбати про те, щоб ці гроші пішли в Україну, щоб таким чином допомогти українцям в усіх потребах”, – підкреслює в інтервʼю Голосу Америки сенатор-республіканець Джим Ріш.
Сенатор Джим Ріш наголосив, що інші країни вже запустили цей процес: "Зокрема, я обговорював це зі своїми колегами в Канаді, і вони вже випередили нас у цьому процесі. Ми маємо передати ці кошти якомога швидше". Канада, яку ставить в приклад сенатор Ріш, ще рік тому прийняла законодавство, яке дозволяє конфісковувати та продавати заморожені російські активи. Канадські урядовці підкреслювали, що ці активи будуть спрямовувати саме для допомоги Україні.
Наприкінці квітня 2022 року Конгрес США схвалив законопроєкт, який передбачає конфіскацію заморожених активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб. Вилучені кошти будуть спрямовані для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні. У травні вже була схвалена перша передача конфіскованих активів підсанкційного російського бізнесмена Костянтина Малофєєва для використання в Україні
Експерти вважають – хоч у США і знаходиться відносно мала частка заморожених російських активів, якщо Вашингтон почне передавати їх на відбудову України – інші країни Заходу наслідуватимуть приклад США.
Дивіться також: Ядерна залежність Заходу від Росії та як її подолати
- Голос Америки
Ердоган закликав Україну "пом'якшити підхід" щодо експорту зерна
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Україну пом'якшити позицію в перемовинах щодо відновлення експорту зерна через українські чорноморські порти.
"Україна має особливо пом'якшити свої підходи, щоб була можливість робити спільні кроки з Росією", - заявив Ердоган під час спільної пресконференції з російським президентом Путіним в Сочі.
Він висловив сподівання на якнайшвидше відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи через "усунення її недоліків" і заявив про нові пропозиції підготовлені в консультаціях з ООН. Минулого тижня в ООН заявили, що спрямували Путіну нові пропозиції щодо відновлення роботи ініціативи.
Путін, своєю чергою заявив в Сочі, що Захід має виконати вимоги Росії, для того, щоб ініціатива запрацювала. Путін також підтвердив намір надати мільйон тонн зерна африканським країнам через Туреччину. Певні поставки Росія обіцяє провести безкоштовно.
Раніше на російську пропозицію надіслати зерно до Африки критично відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Жменькою пожертвувань деяким країнам не виправити значний вплив, який є на всіх усюди", назвав пропозицію Росії Гутерріш в липні.
"Очевидно, що коли йдеться про те, щоб забрати з ринку мільйони і мільйони тонн зерна, очевидно, на основі економічних законів, це призведе до росту цін, порівняно з тими, які були б з нормальним доступом українського зерна на міжнародні ринки", - заявив Гутерріш.
А в Білому домі російську пропозицію Африці назвали «відчайдушною спробою» Путіна приховати наслідки блокування Чорноморської зернової ініціативи.
В липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала поставки зерна з українських чорноморських портів. З того часу Росія також активізувала обстріли української сільськогосподарської інфраструктури, а напередодні зустрічі Росія провела нові удари по портовій інфраструктурі України на Дунаї. Ці атаки засудило Міністерство оборони Румунії. Представники міжнародної спільноти, включаючи ООН та США, неодноразово виступали з рішучим осудом обстрілів Росією зернової інфраструктури в Україні.
В Україні очікують, що після перемовин з Путіним, Ердоган поговорить з українським президентом Володимиром Зеленським. Про в понеділок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Reuters.
Напередодні зустрічі Путіна та Ердогана, Зеленський обговорив питання експорту зерна з президентом Франції Еммануелем Макроном. Йшлося про забезпечення безпеки роботи коридору, а також безпеки Одеського регіону, повідомив в соцмережах президент України.
В статті використано матеріали Reuters, AFP.
- Голос Америки
WSJ: США, Британія та ЄС відправили посланців в ОАЕ, щоб заблокувати експорт до РФ товарів подвійного призначення
Посадовці зі США, Британії та ЄС цього тижня відвідують Об'єднані Арабські Емірати, щоб переконати владу цієї країни припинити постачання в Росію товарів, які можуть використовуватись у війні проти України. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела у США та Європі.
Як пише видання, мова йде про товари подвійного призначення, зокрема комп’ютерні чипи, електронні компоненти - які можна застосовувати як у цивільних, так і в військовій галузі.
ОАЕ не приєднались до західних санкцій щодо Росії, але кілька разів в ООН голосували за осуд вторгнення Росії в Україну.
Влада ОАЕ заявляла, що не бажає бути центом з ухиляння від санкцій. Після повномасштабного вторгнення в Україну Дубаї продовжують підтримувати співпрацю з Росією.
Як пише WSJ, представник ОАЕ запевнив, що перебуває у тісному діалозі з міжнародними партнерами в питанні війни в Україні та її наслідків для світової економіки, і що держава стежить за експортом продукції подвійного призначення та зобов’язується захищати “цілісність світової фінансової системи”.
США та ЄС стурбовані, що все більше товарів західного виробництва в обхід санкцій потрапляють до Росії через країни, що співпрацюють з РФ, зокрема ОАЕ, Китай, Вірменію та інші.
WSJ цитує представника Держдепу США, який заявив, що офіційні особи звертаються за допомогою до всіх країн, які “використовуються для обходу експортних обмежень та перенаправлення заборонених товарів російським кінцевим споживачам”.
Раніше чиновники з питань санкцій зі США, Британії та ЄС відвідували Туреччину та Казахстан, щоб переконати владу цих країн не допустити потрапляння товарів подвійного призначення з Заходу на поле бою в Україні.
У липні цього року, як повідомляв Голос Америки, США запровадили санкції щодо 120 осіб та організацій, які підозрюю у передачі Росії технологій, що можуть використовуватись з воєнною метою.
Частина цих компаній з Киргизії та ОАЕ передавали росіянам компоненти, знайдені у російських крилатих ракетах "Калібр", Х-10" та у дронах Орлан-10.
США також висловили занепокоєння Китаю через те, що деякі їхні компанії можуть надсилати в Росію технології подвійного призначення, які можуть використовуватись для виробництва зброї.
"У нас є занепокоєння щодо окремих організацій (в Китаї - ред.), які надають технології, технології подвійного призначення, що можуть бути використані, серед іншого, для безпілотників та інших видів зброї, які потім будуть використовуватися в Україні. Цим занепокоєнням ми поділилися з Пекіном, і сподіваємося, що вони зроблять усе можливе, щоб цього не сталося", - заявив Держсекретар США.
- Голос Америки
Резніков написав заяву про відставку. Що про нього та Умєрова кажуть на Заході?
Міністр оборони Олексій Резніков подав прохання про відставку до Верховної Ради в понеділок. "Для мене було честю служити народові Україні і працювати для ЗСУ минулі 22 місяці, в найтяжчий період української сучасної історії", - твітує посадовець.
Напередодні український президент Володимир Зеленський оголосив про відставку Резнікова, заявивши про необхідність "нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом". Він також запропонував призначити на цю посаду Рустема Умєрова.
Аналітики на Заході активно обговорюють відставку Резнікова, а також кандидатуру його наступника.
Резнікова добре сприймали на Заході, але репутацію його міністерства заплямували скандали із закупівлями, каже Ендрю Д'Аньєрі
Міжнародні видання звернули увагу на те, що відставка Резнікова відбулась на тлі скандалів із закупівлями в Міноборони. "Україна залежить від гігантських обсягів міжнародної допомоги й Київ прагне показати своїм західним партнерам, що тепер має нульову толерантність до корупції", - пише Washington Post, вказуючи на відставку Резнікова, а також арешт українського мільярдера Ігоря Коломойського минулого тижня.
Видання все ж наводить заяву виданню Резнікова, який наполягає, що працював над викоріненням корупції, а рішення про відставку не пов'язане зі скандалами. "Моя відставка не пов'язана з будь-якими корупційними скандалами: президент прийняв це рішення з інших міркувань", - пише виданню Резніков.
Звинувачення в корупції проти Міноборони стосувались внутрішніх закупівель, а не західної зброї чи коштів, однак, ймовірно, стали іміджевим тягарем для міністерства в очах Зеленського, зауважує аналітик вашингтонського аналітичного центру "Атлантична Рада" Ендрю Д'Аньєрі.
Він додає, що Резнікова добре сприймали на Заході. "Загалом, Резніков добре попрацював, але його проблеми з подоланням дрібної корупції викликали занепокоєння", - підсумовує Д'Аньєрі.
Трансформація міністерства, яку провів Резніков, заклала основи для вступу до НАТО, він також досягнув успіху в співпраці задля забезпечення міжнародної допомоги Україні, пише ВВС, посилаючись на радника Міноборони України Юрія Сака.
Умєров користується повагою на Заході, каже Тімоті Еш
Рустем Умєров, який очолює Фонд Держмайна України, раніше активно долучався до перемовин щодо обміну полоненими, а також Чорноморської зернової ініціативи, вказує CNN. А в українському Центрі протидії корупції вказують, що його робота на чолі Фонду Держмайна принесла "позитивні результати".
"Умєров - реформатор та здібний менеджер - додає Д'Аньєрі. - Його добре сприймуть на Заході, хоча він повинен буде будувати відносини з ключовими оборонними посадовцями з нуля".
Умєров користується повагою, відзначає британський економіст Тімоті Еш. Член кримськотатарської громади, Умєров вільно володіє турецькою, що "мають гарно сприйняти в Анкарі", твітує аналітик. "Сам факт призначення кримського татарина Міністром оборони України - це потужний меседж світу, як Україна планує завершити війну", - пише у FB Дарія Каленюк з українського Центру протидії корупції.
Видання відзначає, що теперішніми завданнями Умєрова можуть стати прискорення перемовин з надання Україні винищувачів F-16 та іншої зброї для контрнаступу, пише CNN. А от на стратегію контрнаступу зміна очільника Міноборони мало вплине, зауважує видання, вказуючи на думки експертів про те, що провідну роль в воєнній стратегії відіграє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Відставка Резнікова збіглась в часі з візитом керівників антикорупційних відомств України до Вашингтона. Цього місяця, як заявлялось, до США також може прибути Зеленський.
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