На Заході коментують зміну міністра оборони України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Відставка міністра оборони України Олексія Резнікова - серед головних новин понеділка. Американська преса називає зміну міністра найбільш радикальною зміною серед керівництва держави від початку повномасштабного російського вторгнення, хоч і розмови про це точилися не один тиждень. Дослідниця Atlantic Council: і сам факт візиту Ердогана до Сочі, і перспективи розмивання санкційного режиму проти Росії - є негативними і небезпечними.