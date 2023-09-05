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Студія Вашингтон

На Заході коментують зміну міністра оборони України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

На Заході коментують зміну міністра оборони України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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На Заході коментують зміну міністра оборони України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Відставка міністра оборони України Олексія Резнікова - серед головних новин понеділка. Американська преса називає зміну міністра найбільш радикальною зміною серед керівництва держави від початку повномасштабного російського вторгнення, хоч і розмови про це точилися не один тиждень. Дослідниця Atlantic Council: і сам факт візиту Ердогана до Сочі, і перспективи розмивання санкційного режиму проти Росії - є негативними і небезпечними.

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