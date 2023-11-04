Держсекретар Блінкен у Йорданії обговорює майбутнє Гази з арабськими лідерами

Держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу намагався заручитися підтримкою для планування післявоєнного майбутнього Гази під час зустрічі з арабськими лідерами у Йорданії.

Блінкен здійснює термінову місію на Близькому Сході для вирішення конфлікту, що почався з нападу ХАМАС на Ізраїль 7-го жовтня.

Голова Держдепу веде переговори в Аммані, столиці Йорданії, з офіційними особами арабських країн, які мають глибоку недовіру до Ізраїлю, який посилює військові операції.

Напередодні Блінкен побував в Ізраїлі, де він зустрівся з ізраїльським прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і намагався переконати його зробити «гуманітарну паузу».

Однак той відкинув пряме попередження Блінкена про те, що Ізраїль ризикує втратити будь-яку надію на остаточну мирну угоду з палестинцями, якщо не полегшить гуманітарну кризу в Газі.

Перша зустріч Блінкена була з тимчасовим прем’єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті, чия економічно та політично спустошена країна є домом для Хезболли, яку підтримує Іран, і яка вороже ставиться до Ізраїлю.

Сполучені Штати серйозно стурбовані тим, що Хезболла, яка посилила ракетні та транскордонні атаки на півночі Ізраїлю, братиме більш активну роль у війні Ізраїлю та ХАМАСу.

Керівник Хезболли Хасан Насралла в п'ятницю виголосив свою першу велику промову після нападів ХАМАСу 7-го жовтня, але не прогнозував більшого залучення своєї групи. Хоча він заявив, що Хезболлу не турбують спроби США стримати її.

Блінкен подякував Мікаті за його позицію щодо «запобігання втягненню Лівану у війну, якої не хоче ліванський народ», повідомили у Державному департаменті США. Блінкен також обговорив зусилля США щодо забезпечення гуманітарної допомоги цивільним особам у Газі.

Блінкен також зустрівся з головою агентства ООН, яке відповідає за допомогу палестинським біженцям, і подякував Філліпе Лаццаріні за «надзвичайну роботу його групи щодня як рятувальний круг для палестинців у Газі та за велику, велику ціну». Агентство втратило близько 70 співробітників під час війни, і йому критично бракує необхідних запасів, таких як їжа, медикаменти та паливо.

Пізніше Блінкен провів спільні переговори з міністрами закордонних справ Катару, Йорданії, Єгипту, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також з головою виконавчого комітету ООП. Усі вони засудили тактику Ізраїлю проти ХАМАС, яка, на їх думку, є незаконним колективним покаранням палестинського народу.

Досі арабські держави чинили опір американським заохоченням до того, щоб вони відіграли більшу роль в останній близькосхідній кризі, висловлюючи обурення жертвами ізраїльських воєнних операцій серед цивільного населення. На їхнє переконання, Газа є проблемою, здебільшого створеною самим Ізраїлем.

Офіційні особи США вважають, що арабська підтримка, якою б скромною вона не була, матиме вирішальне значення для зусиль, спрямованих на полегшення ситуації в Газі, і закладе основу для того, що замінить ХАМАС як керівну владу території, якщо і коли Ізраїлю вдасться знищити групу.

Але ідей щодо майбутнього управління Газою дуже мало. Блінкен та інші офіційні особи США пропонують загальну схему того, що влада може бути спільною для палестинських територій у Газі та на Західному березі, чого не було з 2007 року.

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