Час-Time. Західні ЗМІ коментують можливість відставки Залужного

В ефірі Час-Time. Низка західних медіа вважають, що Зеленський відправить Залужного у відставку, попри те, що указу про звільнення головнокомандувача досі немає. Латвійська делегація прибула у Вашингтон, щоб переконати американський Конгрес ухвалити фінансування для України. Міжнародний суд ООН відкрив шлях для подальшого процесу за українським позовом зі звинуваченнями до Росії. Джо Байден віддає шану трьом американським військовим, які загинули на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону. За останні десять років війни Росія могла викрасти з України до півтора мільйона українських дітей - вважає колишній Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Максимально мобілізувати підтримку України у час, коли в Конгресі вирішується доля допомоги Україні, – таку мету ставили собі організатори Українського молитовного сніданку у Вашингтоні. Під час Українського тижня у Вашингтоні презентували фотовиставку про понівечені російськими обстрілами храми України.