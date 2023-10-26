Деталі нового пакету допомоги ЗСУ від Пентагону на $150 млн. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Додаткові засоби для ППО, боєприпаси до артилерії та систем HIMARS, протитанкову зброю, включно з JAVELIN, пристрої нічного бачення та більше – Сполучені Штати оголосили новий пакет озброєнь для України. Новий спікер Палати представників Майк Джонсон після обрання на посаду запевнив, що підтримує допомогу Україні, але відзначив, що необхідно забезпечити виконання умов такої підтримки Києва. Група американських сенаторів та конгресменів з обох партій закликала своїх колег ухвалити критично важливе фінансування для України – заява. Американські посадовці обговорили питання безпеки у Чорному морі. Голова Української зернової асоціації Микола Горбачьов в інтерв’ю Голосу Америки заявив, що українські військові спільно з силами розвідки перевіряють потенційні загрози зі сторони Росії у Чорному морі. У Кремнієвій долині провели благодійний український фестиваль “Warm-up Ukraine”. Dlight - українське кафе у Вашингтоні