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Байден: успіх Ізраїлю та України життєво важливий для національної безпеки США
Успіх Ізраїлю та України «життєво важливий» для національної безпеки Сполучених Штатів, - написав у мережі Х в суботу президент Байден.
«Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. Цілком природно запитати: чому це важливо для Америки? Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нашої національної безпеки. Історія вчить нас, що коли терористи та диктатори не платять ціну, вони спричиняють більше смертей і руйнувань», - написав Байден.
Як повідомляв раніше Голос Америки, 19 жовтня президент США Джо Байден звернувся до американського народу зі спеціальною промовою, у якій наголосив на необхідності підтримати як Україну, так і Ізраїль в переломний момент історії, а також звернувся до Конгресу із закликом підтримати нове фінансування програм допомоги, щоб зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна.
20 жовтня, як повідомляв раніше Голос Америки, президент Байден подав до Конгресу новий запит на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю.
Крім допомоги Україні та Ізраїлю, запит також стосується розбудови військово-промислового комплексу США, зміцнення безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, гуманітарної допомоги, фінансування країн, що розвиваються, щоб надати альтернативу програмам Китаю, заходи із зміцнення безпеки на південному кордоні США.
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- Голос Америки
Українські інженери пройшли навчання у Великій Британії із захисту інфраструктури
Українські цивільні інженери пройшли навчання у Великій Британії, щоб навчитися захищати критично важливу інфраструктуру від атак російських безпілотників і ракет, йдеться в повідомленні британського Міністерства оборони.
«Королівські інженери британської армії провели нову програму навчання, щоб допомогти Україні зміцнити її здатність захищати свою критично важливу інфраструктуру від нападів Росії та рятувати життя цивільних цієї зими. Пошкодження та руйнування інфраструктури російськими ракетними та безпілотними атаками є однією з найбільших загроз життю та безпеці українських цивільних від початку незаконного вторгнення Путіна», - наголошують у відомстві.
Навчання має на меті поліпшити здатність України планувати захист своєї критично важливої інфраструктури від таких атак та навчити визначити найбільш уразливі елементи інфраструктури, потенційні радіуси вибухів, ушкодження від різної зброї та вибухівки, а також визначити, де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри.
«Вкрай важливо, щоб Україна отримувала підтримку, якої вона терміново потребує, протягом зими, оскільки її цивільне населення щодня стикається зі смертельною небезпекою з боку путінських сил та їх невибіркової кампанії бомбардувань критичної інфраструктури», - заявив міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс
Він додав, що цей спеціалізований пакет навчання допоможе врятувати життя українців в холодні зимові місяці, коли доступ до надійної енергії є життєво важливим.
Двотижневий навчальний пакет був розроблений і проведений на прохання України, щоб вдосконалити захист її енергетичного сектору. Це складніший курс порівняно з попередніми, який був зосереджений на базових заходах захисту, таких як використання мішків з піском і укріплення, йдеться у повідомленні Міноборони.
«Немає сумнівів, що це навчання буде реалізовано в Україні найближчими тижнями та матиме реальний вплив на якість життя її цивільного населення та здатність України протистояти російським атакам протягом зими», - заявив майор відділу 63 інженерів британської армії Майкл Суддабі.
Королівські інженери залучили спеціалізованих резервістів, які працюють у секторі інфраструктури Великобританії, і використали їхній професійний досвід і технічні знання для проведення елементів навчання на газопереробному заводі у Великій Британії, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об’єкті.
Як раніше повідомляв Голос Америки, міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс 28 вересня перебував у Києві, де провідною темою переговорів назвали подальшу підтримку України у війні проти російської агресії.
Ще під час приготувань Росії до відкритого вторгнення 2022 року британці надали українцям протитанкове озброєння, а згодом ракетну артилерію тощо. Згодом Британія першою вирішила постачати українській армії сучасні важкі танки західного виробництва і далекобійні крилаті ракети.
- Голос Америки
"Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ". Посолка США про удар РФ по Харківщині
Кількість потерпілих внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти" поблизу Харкова зросла до 17, шестеро людей загинули, повідомляє Харківська обласна прокуратура. За їхніми даними, Росія здійснила обстріл двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.
"Внаслідок ворожого удару сталась пожежа на площі близько 300 кв.м. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі. Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора", - йдеться у повідомленні прокуратури у Facebook.
"Знову жахливі кадри російської агресії проти цивільного населення в Україні, - так обстріл прокоментувала посолка США в Україні Бріджит Брінк у мережі Х. - Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ. Сполучені Штати підтримують Україну в її прагненні притягнути Росію до відповідальності".
"Звичайний цивільний об'єкт, - написав у Telegram президент України Володимир Зеленський. - Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо".
Попри регулярні атаки російських сил по цивільній інфраструктурі та житлових будинках, докази і свідчення очевидців звірств проти мирного населення, Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
- Голос Америки
Пентагон відправляє на Близький Схід ще один авіаносець після спроб атак на американські бази
Сполучені Штати відправляють на Близький Схід другий авіаносець USS Dwight D. Eisenhower. Це доповнить авіаносну ударну групу USS Gerald R. Ford, яка зараз діє у східній частині Середземного моря, йдеться у заяві глави Пентагону Ллойда Остіна.
Це "посилить регіональні зусилля зі стримування, посилять захист сил США в регіоні та допоможуть у захисті Ізраїлю" на тлі "нещодавньої ескалації з боку Ірану та його проксі-сил у регіоні Близького Сходу", підкреслено в заяві.
Крім того, Міноборони США активує розгортання батареї Термінальної високогірної районної оборони (антибалістичної системи THAAD - ред.), а також додаткових батальйонів Patriot по всьому регіону, щоб посилити захист сил США. На випадок надзвичайних ситуацій Пентагон також підготував додаткову кількість сил для розгортання, й розглядатиме можливість розміщення у регіоні додаткових можливостей за потреби.
Днями стало відомо про кілька спроб атак на американські військові бази в Сирії та Іраку. Зокрема як повідомляє Reuters, по авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку, де дислокуються американські та інші міжнародні сили, було здійснено низку спроб атак. У неділю агенція написала, що по базі було здійснено черговий удар із використанням, як сказано у повідомленні, ракет "Катюша" (ймовірно, маються на увазі старі системи залпового вогню радянського виробництва, припускає Радіо Свобода). Про наслідки обстрілу не повідомляється.
Раніше кілька озброєних іракських угруповань, що підтримують Іран, пригрозили атакувати американські військові бази, якщо Вашингтон підтримає Ізраїль у боротьбі проти "Хамас", пише РС. США мають 2500 військовослужбовців в Іраку та ще 900 у сусідній Сирії, які консультують і допомагають місцевим силам у боротьбі з радикальними ісламістами.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Посолка США: Україна експортувала 1 млн тонн зерна гуманітарним коридором
Україна експортувала понад мільйон тонн зерна, а також овочів, заліза та інших цінних вантажів через Чорноморський гуманітарний коридор. Про це повідомила посолка США в Україні у мережі Х.
“Жорстокість Росії не завадить Україні годувати світ і нарощувати експорт”, – написала Брінк.
“Наразі ми нарахували 33 кораблі”, – додала вона.
Як повідомляв Голос Америки, судна, які подорожують з портів України, прямують маршрутом вздовж західного узбережжя Чорного моря через румунські та болгарські води в напрямі Туреччини.
Такі подорожі стали можливими завдяки підтримці міжнародних організацій, зокрема у сфері страхування морського руху.
Британська військова розвідка вважає, що Росія навряд чи наважиться нападати на торгові судна у Чорному морі, які прямують до чи з українських портів через "ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків".
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