Актуально
- Голос Америки
Чому деякі республіканці далі скептичні щодо допомоги Україні і після виступу президента Байдена?
Президент США Джо Байден у своїй промові у четвер запевнив, що Америка має «продовжувати протистояти тиранії та разом з Україною, коли вона захищає свій суверенітет».
Про це Білий дім нагадав у своєму твіті у суботу.
«Адміністрація просить Конгрес переконатися, що ми продовжуємо надсилати Україні зброю, необхідну для захисту», – мовиться у повідомленні.
Але видання Politico нагадує, що багато представників Республіканської партії залишаються не переконаними. Видання наводить думки значної частини республіканців, які вважають, що президент США Джо Байден у своєму зверненні до народу не обґрунтував належним чином фінансування та не виклав бачення завершення війни.
Президент зосередився на тій частині коштів, виділеній “на допомогу Україні”, яка “ніколи не покине США” – осяде саме у вигляді робочих місць та виробленої у США зброї. Так, серед іншого, ракети для батарей ППО виготовляються в Аризоні, артилерійські снаряди – у 12 штатах по всій країні: в Пенсільванії, Огайо, Техасі та інших, зауважує видання.
І хоча це може бути добрим аргументом для виборців, але він не матиме особливого впливу серед республіканців у Палаті представників, пише Politico.
“Очевидно, що ланцюжок постачання є важливим, але президент і люди в його адміністрації повинні сісти та виробити стратегію щодо України … і чим закінчиться війна”, – каже сказав голова відділу оборонних асигнувань Палати представників США Кен Калверт, прихильник допомоги Україні.
“У нас є певна група людей, які, незалежно від того, що говорить Байден, повинні робити протилежне”, – зауважив про ситуацію у Конгресі член Палати представників, республіканець Дон Бекон. Тому, за його словами, є законодавці-республіканці, до яких Байден “ніколи не достукається щодо України”.
Де б не вироблялася допомога, адміністрація президента має бути більш прозорою щодо того, куди спрямовується допомога та якими є стратегії підтримки боротьби України, додав республіканець від штату Огайо Уоррен Девідсон.
Кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі, відомий гострими висловлюваннями проти підтримки України, заявив в інтерв’ю для Fox News, що вважає помилкою об’єднувати в одній промові Ізраїль та Україну.
Рамасвамі вважає, що Байден повинен зосередитися на внутрішніх проблемах США та на обсягах зовнішнього боргу країни, пише видання Hill.
Утім, не всі республіканці та не усі оглядачі каналу Fox критикували промову президента.
Як повідомляв Голос Америки, політичний аналітик каналу Fox News Channel Брит Г'юм високо оцінив її: “Я думаю, що це може запам’ятатися як одна з найкращих, якщо не найкраща, промова його [Джо Байдена, - ред.] президентства. Він був твердим, недвозначним, він був сильним”, - сказав експерт.
Загалом, як нагадує New York Times, зусилля президента Байдена зміцнити підтримку американського впливу за кордоном відбуваються на тлі глибокої роздробленості вдома, політичної дисфункції в Конгресі, економічної невизначеності та можливості реваншу в рік виборів колишнього президента, проти якого висунуто кілька кримінальних звинувачень.
Тож тези президентського звернення слугують у тому числі сировиною для передвиборчої боротьби представників обох партій.
За даними соцопитувань, на які посилається NYT, більшість американців вважають, що США повинні допомогти Ізраїлю в боротьбі з ХАМАСом, але приблизно третина членів Демократичної партії не хочуть надсилати до регіону зброю та військову техніку. Підтримка продовження озброєння України дещо впала з початку війни.
У своїй промові Байден намагався подолати ці сумніви, звернувшись до громадян із закликом допомоги людям далеко за межами Америки.
"Американське лідерство — це те, що тримає світ разом", — сказав Джо Байден. Він та наголосив, що американські цінності – "це те, що робить нас партнером, з яким хочуть працювати інші країни”. Байден також закликав не ставити цей факт під загрозу, “відвертаючись” від України та Ізраїлю.
Всі новини дня
Історія Ребе Моше Асмана, який волонтерить для України та Ізраїлю. Відео
Ребе Моше Асман був на передовій гуманітарної допомоги з початку повномасштабної російської агресії. У перші дні війни він рятував мешканців єврейського селища неподалік Києва, потім доправляв гуманітарні вантажі по всій південній та східній Україні й потрапив під обстріл поблизу Херсона.
- Голос Америки
Дипломати з Росії, Азії та Африки в ООН звинувачують США у «подвійних стандартах» щодо Ізраїлю та України
Вето США, накладене на резолюцію Радбезу ООН із закликом до “гуманітарних пауз” у війні Ізраїлю і Смуги, викликало дискусію у дипломатичних колах та критику Заходу з боку Росії, Китаю та частини африканських країн, інформує Reuters.
Таку резолюцію спочатку пропонувала Росія, а у середу аналогічну спробу робила Бразилія.
Високопоставлені дипломати з Африки, Азії, Європи та Близького Сходу висловлювали коментарі з критикою американського вето агенції Reuters анонімно, “щоб зберегти дипломатичні відносини”.
Крім того, свідчить Reuters, до теми долучають аргументи про війну в Україні та звинувачують у “подвійних стандартах”, мовляв до збереження життя палестинців Захід ставить інакше, аніж до жертв агресії Росії в Україні.
“Москва та Пекін наголошуватимуть на цьому моменті щоразу, коли тільки зможуть”, – каже Річард Гован, директор Міжнародної кризової групи ООН.
Посолка США Лінда Томас-Грінфілд пояснила накладене вето, сказавши, що “потрібно більше часу для дипломатії на місцях”, оскільки президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен нещодавно особисто відвідали регіон, зосередившись на посередництві в доступі допомоги Газі та спробах звільнити заручників, утримуваних бойовиками ХАМАСу.
“Сполучені Штати віддані терміновому вирішенню надзвичайних гуманітарних потреб цивільного населення в Газі, як президент Байден і державний секретар Блінкен наголошували під час своїх поїздок до регіону”, — заявив також Нейт Еванс, речник місії США при ООН у Нью-Йорку.
Текст, на який було накладено вето, містив заклики призупинити конфлікт, щоб забезпечити доступ допомоги до Гази, а також закликав усі сторони дотримуватися міжнародного права.
Томас-Грінфілд сказала, що США розчаровані відсутністю у проєкті резолюції згадки про право Ізраїлю на самооборону. Вона залишила відкритими двері для майбутніх дій ООН, але сказала, що рада “повинна це зробити правильно”, цитує посадовицю Reuters.
Луї Шарбоно, директор Human Rights Watch у своєму коментарі вдався до порівняння російських звірств в Україні та дій ХАМАСу в Ізраїлі, але заявив, що світ повинен ставитись так само до “жорстокого ігнорування Ізраїлем цивільного життя в Газі”.
Колишній високопосадовець США та ООН Джеффрі Фелтман, співробітник Інституту Брукінгса, сказав, що, хоча походження війни в Україні та конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом “разюче відрізняються”, це не заважає деяким спікерам порівнювати.
- Голос Америки
Британська розвідка: ракети «Кинджал» далеко не такі ефективні, як заявляє Путін
Російські ракети «Кинджал» не показали себе як надійна зброя, тому заява президента Росії Володимира Путіна про нові патрулі Чорного моря з реактивними літаками зі зброєю «нового покоління» є розрахована на внутрішню аудиторію, яка не знайома з результатами її використання, вважає британська військова розвідка.
"Кинджал" «фактично залишається на стадії експлуатаційних випробувань, і його продуктивність в Україні на сьогодні є незадовільною», — йдеться в заяві уряду британського міністерства оборони, опублікованій в мережі Х (колишній Twitter).
Президент Росії Володимир Путін оголосив 18-го жовтня 2023 року, що Росія почне здійснювати патрулювання у східній частині Чорного моря з використанням літаків-перехоплювачів МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 «Кинжал».
Заява пролунала у контексті нещодавнього збільшення морської присутності США в східному Середземномор’ї, де вони могли б утримувати російські судна під загрозою, використовуючи систему озброєння з дальністю дії до 2000 км.
«Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресорами, водночас обставляючи російську діяльність як необхідну для захисту держави», – зауважує британська розвідка. Вона додає, що мета була «продемонструвати, що Росія продовжує виробляти та використовувати новітню зброю, попри конфлікт, що триває в Україні».
Британські експерти вважають, що російська ракета «Кинжал», розрекламована у Росії як така, що «здатна літати на гіперзвуковій швидкості та ухилятися від сучасних систем протиповітряної оборони», насправді перебуває лише на стадії експлуатаційних випробувань, і її ефективність в Україні є поганою.
Як раніше повідомляв Голос Америки, на думку британської розвідки, успішні дії України у Чорному морі протягом останніх тижнів змусили Росію перевести найцінніші свої активи з окупованого українського Севастополя далі на схід – в Новоросійськ.
Також Росія планує побудувати нову базу для свого флоту на окупованій території Грузії – в Абхазії, подалі від українських морських дронів та ракет, які знищили цілу низку російських військових кораблів та завдали нищівного удару по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі.
Додаткове постачання зброї з Північної Кореї до Росії. Відео
Яку саме зброю Пхеньян може надати Москві та що Росія може дати натомість – розбирався Андрій Борис.
Форум