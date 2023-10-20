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Байден до американців: Ми не допустимо перемоги таких терористів, як ХАМАС і тиранів, як Путін
Президент США Джо Байден звернувся до американського народу у вечірній (за Вашингтоном) прайм-тайм зі спеціальною промовою. Йшлося про російську війну в Україні та ситуацію довкола нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.
Байден наголосив на необхідності підтримати як Україну, так і Ізраїль в переломний момент історії, а також звернувся до Конгресу із закликом підтримати нове фінансування програм допомоги, щоб зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна.
Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більше хаосу і ще більше руйнуваньПрезидент США Джо Байден
“Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. Природне запитання: чому це важливо для Америки? Тож дозвольте мені поділитися з вами, чому забезпечення успіху Ізраїлю та України є життєво важливим для національної безпеки Америки, - сказав Байден. - Ви знаєте, історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більше хаосу і ще більше руйнувань”.
Джо Байден, який щойно повернувся з Ізраїлю, сказав, що його серце розбите через події і жертви на Близькому Сході. А також наголосив на тому, як українці постраждали після російського вторгнення: “Ми не забули про масові поховання, знайдені тіла зі слідами тортур, зґвалтування, які росіяни використовували як зброю, і тисячі й тисячі українських дітей, насильно вивезених до Росії, вкрадених у батьків”.
ХАМАС і Путін представляють різні загрози. Але у них є дещо спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю знищити.Джо Байден
“ХАМАС і Путін представляють різні загрози. Але у них є дещо спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю знищити”, – сказав президент США.
Він також наголосив, що ХАМАС не представляє палестинський народ, а тільки використовує палестинських цивільних як живий щит, через що страждають невинні палестинські сім'ї.
"Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких терористів, як ХАМАС і тиранів, як Путін"
"Ми не можемо дозволити, щоб дріб’язкова розлючена партійна політика завадила нам втілити нашу відповідальність як великої нації. Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких терористів, як ХАМАС і тиранів, як Путін. Я відмовляюся дозволити цьому статися. Ми повинні пам’ятати, хто ми є. Ми Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки!” - наголосив Байден у зверненні до народу.
“Немає нічого недосяжного для нас. Якщо ми діємо разом”, – закликав президент американців до єдності.
Звернення до Конгресу
Джо Байден під час виступу попросив Конгрес докласти зусиль, щоб поставки необхідної для захисту України зброї не переривались, "щоб Україна могла припинити жорстокість" російського вторгнення.
Президент оголосив, що у п'ятницю, 20 жовтня, надішле до Конгресу нагальний бюджетний запит для "фінансування потреб американської національної безпеки, щоб підтримати наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль та Україну".
Байден пояснив, як допомога Україні допомагає створити робочі місця в Америці.
"Дозвольте мені прояснити дещо. Ми відправляємо Україні техніку, яка лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші, надані Конгресом, ми за цей рахунок поповнюємо наші власні запаси новим устаткуванням, зброєю, яка захищає Америку і яка виготовлена в Америці", - наголосив Джо Байден.
Якщо не зупинити терористів, то загрози для США та світу продовжать зростати, сказав Байден. Президент додав: “Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться Україною”.
Виступ дав змогу Байдену напряму звернутися до мільйонів американців і спробувати переконати їх в тому, що підтримка України та Ізраїлю є важливою і відповідає інтересам США, в також пояснити, які ризики становлять затримки чи припинення її надання.
Як раніше повідомляв Голос Америки, майже дві третини американських виборців кажуть, що підтримка України у її війні проти Росії відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, що показало нове опитування Quinnipiac, опубліковане у вівторок. 65% опитаних вважають, що підтримка США України відповідає національним інтересам країни, 28% з цим не погоджуються.
Як зауважила у ефірі передачі Голосу Америки Час Тайм журналістка Юлія Ярмоленко, час виступу обрано не випадково: промову президента ввечері за вашингтонським часом транслювали усі провідні телеканали США.
"В історії США президенти обирали саме такий формат, коли хотіли оголосити і пояснити нову політичну ініціативу або у випадку надзвичайних ситуацій. І це ще раз наголошує, на який щабель ставить президент Байден Україну та Ізраїль", - сказала Ярмоленко.
У промові Джо Байден також згадав день, коли відвідував Україну: "Українці борються сьогодні за те, за що ми боролися 250 років тому – свобода, незалежність, самовизначення. Коли я йшов Києвом із президентом Зеленським і вдалині чув сигнал повітряної тривоги, я відчув те, у що завжди вірив: Америка – це маяк для світу".
А за кілька годин до самої промови Байден також спілкувався телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.
"Україна вдячна за життєво важливу та стійку підтримку з боку США в нашій боротьбі за свободу та проти російської агресії", - написав Зеленський у мережі Х та повідомив зокрема, що обговорив із Джо Байденом подальше посилення далекобійних спроможностей України.
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- Голос Америки
Промова президента США Джо Байдена щодо Ізраїлю та України. Наживо з перекладом українською
Президент США Джо Байден звернеться до народу США зі спеціальною промовою щодо Ізраїлю та України 19 жовтня о 20:00 за Вашингтоном (20 жовтня, 3:00 ночі за Києвом). Українська Служба Голосу Америки транслюватиме промову наживо із перекладом українською.
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- Голос Америки
"В межах України". Пентагон про умови використання ракет ATACMS
Ракети ATACMS, надані США Україні, будуть використовуватись в межах кордонів суверенної України. На цьому наголосив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу 19 жовтня, відповідаючи на питання журналіста Української служби Голосу Америки.
У відповідь на запитання про умови надання ракет ATACMS Україні речник Пентагону сказав, що так само як і інші системи озброєння та обладнання, яке США надають Україні, ці ракети мають використовуватися лише на т на суверенній території України для її «повернення і захисту».
«Вони (ATACMS)) надаються з гарантіями, що це озброєння використовуватимуть в межах суверенних кордонів України, щоб повернути території і захистити суверенну Україну”, – заявив Пет Райдер.
Райдер не уточнив кількість ракет ATACMS, що були надані Україні, а також деталі про регулярність майбутніх поставок.
“Я не вдаватимусь у деталі про кількість ATACMS, які ми надали», – сказав речник Пентагону.
На брифінгу він наголосив що США продовжать підтримувати і Україну, і Ізраїль у їхніх оборонних потребах.
Раніше Голос Америки повідомляв, що за інформацією газети New York Times, США відправили Україні 20 ракет ATACMS. З посиланням на два незалежні джерела видання пише, що хоча модифікація ракети, надіслана Києву, має обмежений радіус дії, але цього може бути достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз, які Росія використовувала для підтримки з повітря та постачання своїх військ в Україні.
Дивіться також: Джо Байден звернеться до американців зі спеціальною промовою: деталі з Білого Дому та Конгресу США. Відео
- Голос Америки
Лідер Сенату, Держдеп відреагували на арешт журналістки Радіо Свобода в Казані
Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер виступив із закликом до Росії звільнити американських журналістів, які були затримані у Росії.
"Ні для кого не секрет, що Росія має довгу і тривожну історію несправедливого затримання громадян США, особливо представників вільної преси. Але дозвольте прояснити - журналістика – це не злочин і ніколи не повинна переслідуватись, залякуватись чи придушуватись", - заявив у четвер під час виступу у Сенаті Шумер.
18 жовтня у Росії заарештували журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву. Як повідомило Радіо Свобода, її підозрюють нібито у відмові реєструватися «іноземним агентом». Російський закон вимагає, щоб будь-хто, хто отримує «підтримку» з-за меж Росії або перебуває під «впливом» з-за кордону, зареєструвався і оголосив себе «іноагентом».
Арешт у російській Казані журналістки Радіо Свобода Алсу Курмашевої це – «ще один випадок переслідування російським урядом громадян США». Про це на брифінгу у четвер 19 жовтня заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.
Міллер також додав, що Державний департамент слідкує за ситуацією з травня, "відколи російська влада забрала її паспорти і не дозволила залишити країну".
Представник Держдепу повідомив, що Росія офіційно досі не повідомила США про її затримання. І США шукають шляхи отримання інформації по її справі.
"Вона має подвійне громадянство, і, як ви знаєте, російська влада, як це часто було в минулому, відмовила консульству у доступі. Так буває, коли справа доходить до випадків із подвійним громадянством", - заявив Метью Міллер.
Алсу Курмашева - журналістка Татаро-Башкірської служби Радіо Свобода, яка постійно проживає у Празі. У вона травні приїхала в Казань за сімейними обставинами. Через кілька тижнів її затримали в аеропорту і оштрафували, за "неповідомлення" російській владі про друге громадянство.
Нагадаємо, у березні цього року в Росії арештували журналіста WSJ, громадянина США Евана Гершковича. Його звинувачують у шпигунстві.
Відмінно чи незадовільно з України? Кампанія «Республіканці за Україну» дає оцінки республіканцям в Конгресі. Інтерв’ю
Відмінно чи незадовільно з України? Кампанія «Республіканці за Україну» виставляє оцінки членам Конгресу від Республіканської партії щодо їхньої підтримки України.
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