Байден звернеться до американців зі спеціальною промовою. ЧАС-ТАЙМ

Відмінно чи незадовільно з України? Кампанія «Республіканці за Україну» дає оцінки республіканцям в Конгресі. Інтерв’ю. 18 жовтня у Конгресі група протестувальників прорвалась в одну з будівель Капітолію. Як живуть цивільні в Ізраїлі: історія вимушеної переселенки з України. Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна.Що отримає Росія від Китаю?
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жовтень 18, 2023
Візит Байдена до Ізраїлю. Вплив масових протестів. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 17, 2023
Україна застосувала ATACMS. Деталі від Пентагону. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 13, 2023
КНДР надала Росії зброю для війни проти України. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 12, 2023
Підсумки дводенного саміту НАТО та допомога США. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 11, 2023
$200 млн — США оголосили новий пакет допомоги Україні.Час-Тайм