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Байден звернеться до американців зі спеціальною промовою. ЧАС-ТАЙМ

Байден звернеться до американців зі спеціальною промовою. ЧАС-ТАЙМ
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Байден звернеться до американців зі спеціальною промовою. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден звернеться до американського народу зі спеціальною промовою. Деталі з Білого Дому та Конгресу США.

Відмінно чи незадовільно з України? Кампанія «Республіканці за Україну» дає оцінки республіканцям в Конгресі. Інтерв’ю. 18 жовтня у Конгресі група протестувальників прорвалась в одну з будівель Капітолію. Як живуть цивільні в Ізраїлі: історія вимушеної переселенки з України. Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна.Що отримає Росія від Китаю?

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