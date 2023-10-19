Байден звернеться до американців зі спеціальною промовою. ЧАС-ТАЙМ

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Відмінно чи незадовільно з України? Кампанія «Республіканці за Україну» дає оцінки республіканцям в Конгресі. Інтерв’ю. 18 жовтня у Конгресі група протестувальників прорвалась в одну з будівель Капітолію. Як живуть цивільні в Ізраїлі: історія вимушеної переселенки з України. Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна.Що отримає Росія від Китаю?