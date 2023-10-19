Байден звернеться до американців зі спеціальною промовою щодо Ізраїлю та України

Президент Джо Байден звернеться до народу США зі спеціальною промовою щодо відповіді Ізраїлю на атаку ХАМАСу та російську війну в Україні 19 жовтня о 20 за місцевим часом (3 ночі за Києвом). Українська Служба Голосу Америки транслюватиме промову наживо із перекладом українською.

Наступного дня Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою. Як повідомляє низка американських медіа із посиланням на власні джерела, з них 60 мільярдів доларів проситимуть на допомогу Україні, а 10 мільярдів - Ізраїлю.

Республіканці в Конгресі, особливо ті, хто насторожено ставиться до надсилання додаткової допомоги Україні, стверджують, що США необхідно поповнити власні запаси боєприпасів, які були надіслані до Європи, і частина коштів для допомоги Україні може бути використана для поповнення, повідомили три джерела NBC. Хоча очікується, що гроші на боєприпаси будуть додані до запиту на фінансування для України, ці джерела сказали, що зброя може бути використана для різних цілей, включно з Близьким Сходом.

Сенатор Джим Ріш, провідний республіканець у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, сказав, що йому невідома цифра в 100 мільярдів доларів, за винятком повідомлень у медіа. Він сказав на пресконференції, що чув, що адміністрація розглядає 10 мільярдів доларів для Ізраїлю.

Республіканці як у Сенаті, так і в Палаті представників наполягали на тому, що їм знадобляться поступки з боку демократів, щоб підтримати додаткові кошти для України, включаючи суворі імміграційні обмеження та фінансування безпеки кордонів, пише New York Times. Зробити це стало легше останніми днями, після того, як адміністрація Байдена оголосила, що відновить будівництво стіни вздовж кордону США та Мексики.

Водночас сенатор-демократ Чак Шумер раніше заявляв, що має намір винести на розгляд Сенату надзвичайний пакет витрат на національну безпеку протягом кількох тижнів.

Reuters пише, що за даними кількох джерел, Байден не визначився з остаточною сумою, тож Конгрес поки не повідомили про деталі запиту.

При цьому невідомо, як швидко Конгрес зможе прийняти такий законопроєкт. Законодавча діяльність у Палаті представників перебуває в глухому куті понад два тижні, оскільки законодавці-республіканці намагаються обрати спікера.

У статті використано матеріали Reuters