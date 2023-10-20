Виступ Байдена. Як він вплине на підтримку Ізраїлю й України. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Джо Байден звернувся до американського народу з поясненням, чому підтримка України та Ізраїлю є інвестицією в нацбезпеку Сполучених Штатів. Президент США подав новий запит Конгресу про допомогу, який включає понад 61 млрд дол для України та 14,3 млрд дол для Ізраїлю. Історія Ребе Моше Асма, який волонтерить для України та Ізраїлю. Яку саме зброю Пхеньян може надати Москві та що Росія може надати натомість? Жінки родом із Ізраїлю, Тайваню, Філіппін, Перу, Коста Ріки та інших країн відвідали українську церкву у Вашингтоні.
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