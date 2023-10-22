«Республіканці за Україну». Як одні консервативні республіканці переконують інших допомагати Україні

«Тим, хто проти відправлення допомоги Україні, я б сказав, будь ласка, перегляньте свої погляди. Просто відокремте себе від усієї політики та подумайте - це цивільні особи, яких без розбору вбивають, бомблять, ґвалтують, катують, страчують і щодня тероризують ракетами. Будь ласка, переосмисліть це». Це - одне із 50 особистих звернень прихильників Республіканської партії, Джима зі штату Огайо, записане в рамках кампанії «Республіканці за Україну». Цей проект у серпні запустила організація консервативних республіканців «Захистимо демократію разом». Саме тоді, коли мала розпочатися боротьба в Конгресі за подальше фінансування допомоги Україні, їхні опитування показали різке падіння підтримки Україні серед виборців-республіканців.

«Ми проводили фокус-групи з виборцями-республіканцями і помітили, що ізоляціоністська частина партії, яку надихнув Дональд Трамп, бере гору, - говорить в інтерв’ю «Голосу Америки» речник кампанії Ганнер Реймер. - Оскільки Трамп відмовляється протистояти Володимиру Путіну, не дивно, що підтримка Україні серед деяких республіканців почала слабшати».

Ці звернення, розповідає він, покликані протистояти цій тенденції та показати пересічним республіканцям, що існують люди, які виглядають та звучать так само вони, але вірять, що Україні треба допомагати, - як через те, що там гинуть невинні люди, так й тому, що підтримка України – в національних інтересах США. Чимало з цих звернень нагадують республіканцям, що їхня партія виступала за активну зовнішню політику та боролася з «Імперією зла» - Радянським Союзом.

Просто відокремте себе від усієї політики та подумайте - це цивільні особи, яких без розбору вбивають, бомблять, ґвалтують, катують, страчують і щодня тероризують ракетами.

«Ейзенхауер, Рейган, ми всі розуміли, наскільки важливо захищати демократію. Інакше який сенс взагалі мати зовнішню політику? Під час першої Холодної війни ми були готові ризикнути всім, щоб захистити половину міста – Західний Берлін. А тепер ми вагаємось надсилати зброю країні розміром із Техас? Демократії розміром з Техас! Ви жартуєте?» - говорить інший республіканець, Тим із Каліфорнії.

«Ми відчули, що необхідно запустити цю кампанію звичайних республіканців типу Рейгана, які вірять, що підтримка демократії тут і за кордоном, - а це означає протистояння Володимиру Путіну та підтримка України - є традиційною цінністю республіканців», - пояснює Реймер.

Найскладнішим, говорить він, було зробити так, аби голоси на підтримку України були почуті. Кампанія витратила значну частину свого бюджету на розміщення цих звернень під час дебатів учасників виборчих перегонів серед республіканців.

«Я боюся, що через те, що ці республіканці споживають обмежену кількість медіа, націлених на них, вони просто не чують ці голоси. Ось чому ми вирішили, що важливо розмістити це як рекламу під час дебатів, оскільки багато республіканців дивилися ці дебати, навіть ті, що підтримують Дональда Трампа», - говорить Реймер.

У рамках цієї кампанії її організатори також виставляють оцінки за п’ятибальною шкалою конгресменам-республіканцям за їхню підтримку України.

«Ми хотіли дати інструмент усім, хто хотів зрозуміти позицію республіканців у Палаті представників щодо підтримки України. Тож ми подивилися на заяви республіканців на підтримку або проти України і на їхнє голосування за закони, які стосувалися фінансування України», - пояснює речник кампанії.

Реймер говорить, що серед тих конгресменів, яким вони виставили низькі оцінки, є такі, що розуміють необхідність допомагати України, але побоюються негативної реакції з боку своїх виборців. Отже – необхідно працювати як з народними обранцями, так і з їх виборцями, каже він.

«Неймовірно ефективним аргументом є інформація про те, що за допомогою 5% нашого оборонного бюджету ми змогли допомогти Україні перемогти близько 50% армії Володимира Путіна. І ми вважаємо, що це дуже вдала інвестиція, тому що життєво важливий інтерес національної безпеки Сполучених Штатів полягає у тому, аби протистояти комусь на кшталт Володимира Путіна, щоб надіслати сигнал Китаю, що ви не можете кидати виклик Сполученим Штатам», - каже він.

Майже дві третини американських виборців кажуть, що підтримка України у її війні проти Росії відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, показало нове опитування Quinnipiac. Так вважають 65% опитаних і 28% з цим не погоджуються. Серед опитаних прихильників Демократичної партії 87% висловились за те, щоб США й далі підтримували Україну, а от серед республіканців – лише 49%. Інші опитування громадської думки також засвідчили падіння підтримки України серед виборців-республіканців.

«Ґрунтуючись на наших опитуваннях, а також на деяких інших свіжих опитуваннях, я скажу, що найважливішою причиною наразі є поточний стан економіки, особливо вартість основних продуктів і пального. Так, наприклад, коли ми поставили запитання про готовність платити за пальне, аби зберегти санкції проти Росії, ми з'ясували, що 54% американців більше не хочуть платити за це в обмін на санкції, з них 40% демократів і 66% республіканців. Раніше такого не було», - сказав в інтерв’ю журналістці Ірині Шинкаренко президент відділу аналітики IPSOS Марк Поляк.

Андрій Футей, президент Українського Конгресового комітету Америки, організації української діаспори, яка вже понад 80 років просуває інтереси України у США, говорить, що будь-які голоси на підтримку України, спрямовані на виборців-республіканців, сьогодні є надзвичайно важливими.

«На жаль, невелика меншість має найбільше слово. Я вважаю, що двопартійна підтримка й далі існує, більшість республіканських конгресменів і далі підтримує Україну. Але це перетворилося у внутрішню боротьбу в середині Республіканської партії. Так що я тільки заохочую такі організації, які є назовні (не є частиною української діаспори - ред.), які дійсно розуміються на світовій політиці, і далі роблять заходи, щоб інформувати тих республіканців, які може трошки вагаються».

Кампанія «Республіканці за України» має бюджет у два мільйони доларів до кінця цього року. Після чого, каже її речник, вони проаналізують її вплив і приймуть рішення, чи варто продовжувати провадити її далі.