Україна прирівнює обмеження імпорту її збіжжя в ЄС до російських бомбардувань

Україна посилила заклики до країн Європейського Союзу, щоб вони скасували часткові обмеження імпорту українського збіжжя в той час, як Росія блокує Чорне море і цілеспрямовано бомбардує порти та інші зернові об’єкти.

15 вересня вибігає тимчасова заборона на імпорт українського зерна пшениці, кукурудзи, а також насіння ріпака й соняшника до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії.

Будь-які обмеження проти українського експорту зараз – це масштабування тієї руйнації, якої завдають російські терористи.

Заборону запровадили у травні на вимогу урядів, які скаржилися на падіння цін через наплив українського збіжжя і через це - втрати для їхніх аграріїв.

Комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховські наприкінці серпня сказав, що Європейська Комісія має прислухатися до закликів урядів про продовження заборони до кінця року.

Президент Володимир Зеленський заявив 6 вересня, що такі обмеження означали б перекриття наземних шляхів експорту українського збіжжя, в той час, «коли наші українські порти майже щоночі горять після російських ударів».

Він прирівняв такі обмеження щодо України, більш ніж половина експорту якої до ЄС становить агропродукція, до російських бомбардувань.

«Я зараз прямо звертаюся до вас, друзі, партнери, колеги… До вас, пане президенте Румунії. До вас, пані віце-премʼєр-міністр Болгарії. До вас, пані президент Словаччини. До вас, пане президенте Польщі. До вас, пані президент Угорщини. До вас, пані президент Молдови. До всіх, від кого так чи інакше залежить свобода нашого аграрного експорту. Будь-які обмеження проти українського експорту зараз – це масштабування тієї руйнації, якої завдають російські терористи. Саме так», - сказав український керівник під час відеозв'язку з зустріччю керівників країн учасниць Ініціативи Тримор’я, що об’єднує держави Центральної і Східної Європи.

Зеленський доводив, що йдеться не лише про принципи свободи торгівлі й вільної конкуренції, але й про потребу європейської солідарності перед лицем загрози для континенту від войовничості й агресивності Москви.

Ті, хто доводить потребу обмежень аграрного імпорту з України в ЄС наполягають, що вони продиктовані надзвичайною ситуацією, в якій Росія блокує головні шляхи експорту українського збіжжя - через Чорне море на ринки Азії та Африки.

Зокрема у Польщі політики наполягають, що хочуть допомогти транзиту українського експорту до тих країн, які імпортують збіжжя, і закликають ЄС до, наприклад, субсидування, щоб знизити транспортні кошти.

Але при цьому польські урядовці, які готуються до парламентських виборів 15 жовтня, заявляють, що вимушені захищати інтереси своїх фермерів, а тому погрожують, що у разі коли Єврокомісія не продовжить тимчасові обмеження для українського збіжжя, то Варшава може вдатися до односторонніх заборон.

Ми не вбачаємо нічого, окрім політики, в будь-яких намірах продовжити обмеження.

Уряд Угорщини дотримується жорсткої політики щодо Києва, повністю відмовившись від військової підтримки Україні і навіть вимагає скасувати європейські санкції щодо Росії, хоча Будапешт і наполягає, що надає гуманітарну допомогу українцям в умовах війни.

Україна стверджує, що обмеження для українського збіжжя в ЄС продиктовані насамперед політичними міркуваннями і що вони суперечать європейським принципам та домовленостям Брюсселя з Києвом.

«Наше зерно стає джерелом непоганого заробітку для різних країн Європи, які переробляють нашу агропродукцію та заробляють на логістиці. Фермери з різних країн використовують українські корми для блага своїх господарств. Компанії різних країн заробляють на транзиті. І це – благо для всієї європейської економіки. Але конкретно для українського сегмента європейської економіки йдеться не про заробіток, а про виживання в умовах російського терору», - переконував Зеленський.

Віцепрем'єр-міністерка України з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, коментуючи Голосу Америки становище зі збіжжям, сказала: «Ми не сприймаємо будь-які погрози певних країн щодо проведення односторонніх заходів. Це порушення вимог самого ЄС».

«Я можу підтвердити, що на сьогодні жодні статистичні дані не підтверджують загроз для внутрішнього ринку ЄС. Всі п'ять країн ЄС, через які вивільнявся експорт зернової продукції, отримали суттєву фінансову підтримку та суттєве збільшення бюджету на розвиток прикордонно-митної інфраструктури. На сьогодні прийнято рішення, що саме румунський напрямок і дунайський коридор будуть основними напрямками вивільнення транзиту зернової продукції. Відповідно, інвестиції, кошти і розвиток інфраструктури саме по цьому напрямку буде пріоритетним в наступні роки. Тож ми не вбачаємо нічого, окрім політики, в будь-яких намірах продовжити обмеження, і вони не мають бути продовжені», - наполягає Ольга Стефанішина.

Україна є кандидатом не членство у Європейському Союзі, а до того як вона зможе стати повноправною учасницею спільного європейського ринку її торгівлю з ЄС обумовлює угода про зону вільної торгівлі та окремі рішення Єврокомісії, яка проголосила полегшення умов для українського імпорту для економічної допомоги українцям в умовах російської агресії.