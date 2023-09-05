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«Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до НАТО ще раніше», каже Ольга Стефанішина
Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, вважає, що Україна здатна навіть в умовах війни з Росією здійснювати кроки необхідні для вступу в Європейський Союз, а єдиною перешкодою для членства в НАТО вона вважає лише саму війну та передбачає швидкий вступ в Альянс за умови української перемоги.
Готовність України найвища серед інших країн. Тому рішення щодо України може бути ухвалене раніше.Ольга Стефанішина
В інтерв’ю Голосу Америки Ольга Стефанішина, коментуючи гасло президента Європейської ради Шарля Мішеля про необхідність приготувати ЄС до розширення 2030 року, сказала, що це не означає потребу для України чекати сім років на можливість вступу в організацію.
«Я впевнена, що Україна зможе провести ефективні перемовини,
зможе виконати всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією європейських стандартів, а також, що найголовніше, це створити умови для відновлення української економіки, відновлення України, які дозволять нам стати конкурентоспроможним членом Європейського Союзу. І це точно відбудеться до 2030 року», - сказала вона.
Українські посадовці наполягають, що саме якнайшвидший вступ України в ЄС має стати відповіддю на російське вторгнення.
У березні 2022 року нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте вказав, різкіше ніж інші європейські лідери, що «пришвидшеної процедури вступу в ЄС не існує», але вже в червні керівники європейських 27 держав зробили швидкий крок, надавши Україні статус кандидата на членство.
Досвід більшості країн показує, що навіть з позитивною відповіддю на заявку на вступ далі їм доводилося проходити до членства багаторічний шлях - в середньому 7-9 років.
Тепер невелика балканська країна Північна Македонія перебуває в статусі кандидата майже 18 років, а процес вступу Туреччини зупинений повістю, хоча теоретично триває чверть сторіччя.
Обнадійливим для України є приклад лише небагатьох країн, зокрема Фінляндії, яка стала членом ЄС 1995 року, пройшовши шлях від кандидата до члена менш ніж три роки.
«Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі в найближчі два роки, але, звичайно, перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення», - наполягає Ольга Стефанішина.
Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни.Ольга Стефанішина
Вона вважає, що внутрішні реформи Євросоюзу, які в Брюсселі називають необхідними, щоб організація могла успішно інтегрувати майже десяток нових членів, не є передумовою для вступу України.
«Україна вже значною мірою, навіть в умовах війни, є частиною європейської економіки. Ми є серед 20 найбільших імпортерів різних видів продукції, ми є найбільшим ринком на території Європи і відповідно маємо угоди про всі можливі торгові лібералізації з ЄС. Тому, власне, з цієї точки зору готовність України найвища серед інших країн. Тому рішення щодо України може бути ухвалене раніше. І це не потребує, як такої, реформи Європейського Союзу», - сказала Стефанішина Голосу Америки.
Аграрний велетень
Ольга Стефанішина визнала, що є низка елементів політики Європейського Союзу, на які вступ такої великої держави як Україна мав би відчутний вплив, і аграрна політика вже показала свою проблематичність.
Попри угоду про зону вільної торгівлі України з ЄС і всупереч прагненням європейців підтримати українців в умовах російської війни п’ять суміжних з Україною країн Євросоюзу влітку цього року домоглися заборони на імпорт українського збіжжя, пославшись на потребу захисту своїх виробників від того, що було названо напливом дешевшого українського зерна.
«Перше, рішення про те, що Україна стане членом Європейського Союзу ухвалено з усіма своїми аграрними територіями і з усім, що ми маємо. Друге, реальності, в якій Україна перестане бути аграрною країною, не існує. Тому і третє, Європейський Союз вже зараз почав перегляд аграрної політики, яка буде адаптована до того, що нові потужні гравці прийдуть в спільний ринок Європейського Союзу і власне стануть частиною ринку. І четверте, Європейський Союз на сьогодні пріоритезує перемовини з такими країнами як Китай, країни Латинської Америки, Африки, щодо розширення зон вільної торгівлі і, відповідно, можливостей вивільнення експорту продукції в ті країни. Тому умови, звичайно є, змінюються», - наполягає віцепрем’єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Стефанішина вважає невиправданими і несправедливими теперішні перешкоди для українського аграрного експорту в Європі і наголошує, що Україна «прагне доєднатися до Європейського Союзу, який заснований на правилах» та сподівається, що узгоджених правил будуть дотримуватися всі.
НАТО
З огляду на кількість питань, які Україні треба буде вирішити для вступу в ЄС, зокрема повне підпорядкування своїх законів і стандартів європейським, членство в НАТО, куди Україна також подала заявку на вступ, може виглядати ближчим.
«У питаннях, які стосуються НАТО, це в першу чергу політичне рішення. Я вважаю, що на саміті у Вільнюсі політичне рішення було ухвалено і підтверджено, що Україна стає не членом НАТО. Відповідно, треба ще сформувати політичний консенсус щодо формалізації цього процесу, щодо безпекових умов, які дозволять формалізувати процес приєднання України до НАТО», - сказала віцепрем'єр-міністерка.
Вільнюський саміт НАТО у липні проголосив: «Майбутнє України – в НАТО. Ми підтверджуємо зобов’язання, взяте на себе на саміті 2008 року в Бухаресті, щодо того, що Україна стане членом НАТО, і сьогодні ми визнаємо, що на шляху України до цілковитої євроатлантичної інтеграції вже немає потреби у виконанні Плану дій щодо членства (ПДЧ). Україна стає дедалі більш оперативно сумісною і політично інтегрованою з Альянсом і досягла істотного поступу на шляху реформ».
Більшість держав східної частини Європи перед вступом до Європейського Союзу спочатку ставали членами НАТО, і Ольга Стефанішина припускає, що Україна свої кроки на шляху євроатлантичної інтеграції може також здійснити саме в такій послідовності.
«Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни і одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього європейського простору», - завершила Ольга Стефанішина.
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Куба викрила мережу торгівлі людьми, що переправляла бойовиків для Росії
ГАВАНА, 4 вересня (Reuters). Куба викрила мережу торгівлі людьми, яка змушувала громадян країни воювати на стороні Росії у війні в Україні, заявило в понеділок Міністерство закордонних справ Куби, додавши, що кубинська влада працює над «нейтралізацією та ліквідацією» мережі.
Заява Міністерства закордонних справ Куби не надає деталей, але там вказується, що мережа торгівлі людьми діяла як у острівній державі Карибського басейну, за тисячі миль від Москви, так і в Росії.
«Міністерство внутрішніх справ... працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії і залучає кубинських громадян, які проживають там, і навіть деяких з Куби, до військових сил, які беруть участь у військових діях в Україні», – йдеться в заяві уряду Куби.
Російський уряд не прокоментував ці звинувачення. Минулого року Росія оголосила про план збільшити чисельність своїх збройних сил більш ніж на 30% до 1,5 мільйона військовослужбовців.
Це масштабна мета, яку складно втілити і через великі, але поки точно не оцінені втрати під час війни.
Наприкінці травня російська газета в Рязані повідомила, що кілька громадян Куби підписали контракти зі збройними силами Росії та їх відправили в Україну в обмін на російське громадянство.
Невідомо, чи пов'язана заява кубинського Міністерства закордонних справ з цим повідомленням. Але уряд Куби заявив, що вже почав судове переслідування справ, у яких її громадян примушували до участі в бойових діях в Україні.
"Спроби такого характеру нейтралізовані, проти осіб, причетних до цих дій, порушено кримінальні справи", - йдеться в повідомленні в понеділок.
- Голос Америки
Прориву не сталося, але надія ще є: Ердогану не вдалось відновити зернову угоду на зустрічі з Путіним
Будь-який лідер, який зустрічається з Путіним, а тим більше їде до нього в Росію, має бути готовим до того, що він стане тлом, фоном, на якому світ буде слухати відверту брехню Путіна.Євгенія Габар, старша дослідниця Атлантичної ради
Зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним 4 вересня не принесла позитивних результатів у питанні відновлення Чорноморської зернової угоди, яка б дозволяла Україні експортувати своє збіжжя морем.
Сам Ердоган після зустрічі з президентом РФ заявив, що все ще сподівається на швидке відновлення угоди, зазначивши, що російські вимоги є гарно відомими, і що їх треба враховувати.
"Як Туреччина, ми віримо, що ми досягнемо рішення, яке відповідатиме очікуванням за короткий час", - цитує президента Туреччини агентство Reuters.
"Зернова ініціатива [...] – це те, заради чого приїхав Ердоган, але очевидно, що не було досягнуто якихось проривних домовленостей за цим напрямком", - зазначила Євгенія Габар, старша дослідниця Атлантичної ради, коментуючи зустріч двох президентів у Сочі в розмові з Голосом Америки.
Своєю чергою, Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України, в інтерв’ю Голосу Америки вказав на малореальність позитивного сценарію за результатами зустрічі: "Безумовно, якщо Туреччині вдасться дотиснути Росію щодо, наприклад, зернового коридору, було б непогано, але я вважаю, що це практично неможливо".
Попри відсутність позитивних результатів в плані відновлення Чорноморської зернової угоди, у США позитивно оцінюють дипломатичні зусилля Туреччини.
"Ми вітаємо зусилля Туреччини та інших країн переконати Росію повернутися до угоди. Ми співпрацюємо з ООН і Туреччиною, обидві з яких дуже наполегливо працювали, щоб зробити Чорноморську зернову ініціативу можливою та функціональною", – заявив представник Держдепу.
Водночас метою Ердогана було вирішення низки інших конкретних питань у російсько-турецьких відносинах, зокрема, економічну, торговельну та енергетичну співпрацю, а також питання туризму та регіональної політики на південному Кавказі, в Сирії, Лівії тощо.
"Туреччина буде вирішувати свої певні питання, користуючись слабкістю Російської Федерації", - зазначив Михайло Подоляк.
"Мені здається, що пан Ердоган хоче довести свою суб'єктність, регіональну суб'єктність, [й] має абсолютно для цього і мотиви, і інструменти", - додав Подоляк.
Втім, на думку Євгенії Габар, розмова з Путіним віч-на-віч має і свою ціну для турецького президента: "Сам факт, що Путін про це говорить абсолютну неправду в присутності президента Туреччини, країни-члена НАТО, це вже не є чимось позитивним, тому що, в принципі, будь-який лідер – давайте будемо відвертими – будь-який лідер, який зустрічається з Путіним, а тим більше їде до нього в Росію, має бути готовим до того, що він стане тлом, фоном, на якому світ буде слухати відверту брехню Путіна".
Однак, каже Габар, не слід очікувати змін у традиційній турецькій політиці балансування між Росією та Україною, та більш прихильної позиції стосовно України, принаймні, у середньостроковій перспективі.
Іншим приводом для занепокоєння, вважає Габар, є імовірні пропозиції Туреччини та ООН щодо послаблення санкційного тиску на Росію в обмін на повернення до зернової угоди. Реалізація цих пропозицій означатиме "розмивання санкційного режиму проти Росії [...] як єдиної системи, єдиного механізму".
"Тому, якщо такі кроки пропонуються з боку ООН насамперед і Туреччини, це означає, по суті, що ООН розписується у власній неспроможноздатності якось адекватно реагувати на російську агресію", - додала Габар.
Як повідомляв раніше Голос Америки, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш надіслав міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову листа з "конкретними пропозиціями", які мали б сприяти відновленню Чорноморської зернової угоди. Гутерріш не пояснив деталі пропозицій, однак зазначив, що вони "дозволять більш ефективний доступ російського продовольства та добрив на світові ринки за адекватними цінами".
Чорноморську зернову угоду було підписано у липні 2022 року за посередництва Туреччини та ООН, а в липні 2023 року Росія одноосібно вийшла з угоди. Для відновлення її дії, Росія висуває низку вимог, включно з поверненням російського Россільхозбанку до системи SWIFT, від якої банк було відключено минулого року на виконання санкцій ЄС проти Росії.
- Голос Америки
Зустріч Путіна і Ердогана: подробиці, реакції. Відео
Дослідниця Atlantic Council Євгенія Габер наголосила: і сам факт візиту Ердогана до Сочі, і перспективи розмивання санкційного режиму проти Росії - є негативними і небезпечними.
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