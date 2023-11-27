Додаткове фінансування для України та Ізраїлю "критично необхідне" - Кірбі

Пакет додаткового фінансування США для України та Ізраїлю, за яким до Конгресу звернувся президент Джо Байден, є "критично необхідним" і вимагає якнайшвидшого розгляду. Про це в понеділок, 27 листопада, на брифінгу в Білому домі заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

На запитання журналістів про те, яким є рівень пріоритетності ухвалення фінансової допомоги як для Ізраїлю, так і для України, з огляду на повернення Конгресу США до роботи після вихідних, присвячених Дню подяки, Кірбі відповів, що цей рівень "дуже і дуже високий":

"Я хотів би нагадати членам Конгресу, коли вони повернуться до роботи, що цифри в цьому додатковому запиті отримані з детальної інформації, наданої нашими українськими партнерами та нашими ізраїльськими партнерами. Ми не взяли це з повітря. Це відповідає тому, що наші партнери сказали нам, що їм потрібно на найближчі місяці. І в обох випадках часу стає все менше й менше", - наголосив Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що у випадку з Україною пакети за програмою президентських повноважень, які надають США, тепер мають менше коштів, що виділяються, "бо в нас просто немає тієї гнучкості, яка була колись щодо обсягу допомоги, що може бути надана в кожному пакеті".

Також Джон Кірбі наголосив, що ухвалення рішення про додаткову допомогу є особливо актуальним, з огляду на настання холодів та погіршенням погодних умов для української армії:

"Погляньте, ми переживаємо критичний момент. Настають зимові місяці, для української армії вони будуть особливо відчутними. Зокрема, їм все важче й важче проводити операції, коли погода стає менш сприятливою. Тому ми сподіваємося, що коли Конгрес повернеться до роботи, вони діятимуть з тією самою готовністю, з якою ми намагаємося діяти щодо реалізації цього додаткового запиту".

Водночас Державний департамент США оптимістично налаштований щодо пакета на додаткове фінансування. У відомстві очікують, що Сенат почне розглядати це питання протягом наступних тижнів. Про це заявив помічник державного секретаря у справах Європи та Євразії Джим О'Браєн під час брифінгу в понеділок, 27 листопада.

“Я думаю, що значна більшість у Палаті представників підтримує пакет допомоги, який включає важливу безпекову допомогу для Ізраїлю, Тайваню та України, а також потенційно розв'яже важливі питання, такі як міграція”, – заявив Джим О'Браєн.

Як повідомляв Голос Америки, раніше Держдеп заявляв, що США перебувають у критичній точці щодо допомоги Україні в момент, коли станом на 14 листопада було вичерпано близько 95% коштів, виділених для України.

Вже з 4 грудня лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер планує винести на розгляд сенаторів запит на додаткову допомогу для України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону, поданий президентом США Джо Байденом. Про це Шумер оголосив в листі до колег, опублікованому в неділю.

Він назвав найбільшою затримкою для голосування пакета, що передбачає понад 105 мільярдів доларів фінансування на питання національної безпеки США, позицію деяких законодавців від Республіканської партії, які наполягають на тому, щоб прив'язати допомогу Україні до нових положень зі зміцнення захисту кордону США.

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