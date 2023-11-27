Брифінг. Блокада польських перевізників: вплив на військову допомогу
Брифінг Голосу Америки – наживо. Чи впливає блокада польських перевізників на поставки військової допомоги Україні? Як США та партнери допомагають Україні з радіоелектронною боротьбою? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
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листопад 23, 2023
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листопад 22, 2023
Брифінг. Новий "Рамштайн": акцент на поставках ППО Україні
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листопад 21, 2023
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листопад 20, 2023
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листопад 17, 2023
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