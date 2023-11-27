Брифінг. Блокада польських перевізників: вплив на військову допомогу

Брифінг Голосу Америки – наживо. Чи впливає блокада польських перевізників на поставки військової допомоги Україні? Як США та партнери допомагають Україні з радіоелектронною боротьбою? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.