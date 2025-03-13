Територіальні поступки, Курськ, вибори. Українська делегація розповіла, про що домовлялися у Джидді

Перемовини української та американської делегацій у Джидді тривали більше восьми годин, і це відображає глибину і конструктивність розмови, що відбувалася, розповів український дипломат, який був у складі української делегації.

“Ми цінуємо, що розмова була дуже конструктивною з американського боку”, — каже він. — “Обидві сторони справді дуже детально обговорили можливі модальності припинення вогню та як буде відстежуватися його дотримання”.

Інший посадовець, який був на зустрічі — радник глави Офісу президента України Олександр Бевз розповів в інтервʼю Радіо Свобода, що перемовини були вдалими, оскільки вони покращили “психоемоційний фон” між сторонами.

“Зараз в контексті всього, що відбувається, дуже важливо, щоб сторони залишилися під позитивним емоційним враженням. І мені здається, це одночасно відбулося і в американської делегації, і в української делегації”, — зауважив він.

Співрозмовник в МЗС розповів журналістам, що українська делегація привезла до Джидди три ключові пропозиції: припинення вогню у небі, на морі та обміни полоненими. За його словами, у процесі перемовин США озвучити зустрічну пропозицію до повного тимчасового припинення вогню, на яку Україна погодилась.

Цю ж тезу підтверджує Бевз: “Наша делегація пропонувала дещо більш вузький формат режиму тиші. Але за пропозицією американської сторони, після консультації всередині країни, власне, Україна пристала на цю пропозицію виключно за умови, якщо Росія підтримає це зі свого боку, про що з нею будуть говорити американці”.

Другу частину зустрічі присвятили напрацюванням проєкту спільної заяви — ідея, яку запропонувала українська делегація, і яку підтримали американці, повідомив дипломат.

Українська сторона наголошує на важливості спільної заяви України та США після перемовин, адже вона відображає спільні кроки до миру, до яких сторони прийшли разом.

“Я не впевнений, що всі звернули на це увагу, і також хочу наголосити, що відбувалися інші зустрічі з іншими країнами напередодні. Я не пам'ятаю, щоб сторони виходили зі спільною заявою. І, знову ж таки, вихід на те, що це має бути саме спільна заява, це був предмет консенсусної розмови, наслідком чого, зокрема, стала спільна українсько-американська заява. Це важливий сигнал, який я прошу також не ігнорувати”, — розповів Бевз.

Як виглядатиме 30-денне припинення вогню

Україна погодилася на повне тимчасове 30-денне припинення вогню. Це включає усі операції — сухопутні, повітряні, морські, атаки безпілотників, тощо. Але припинення вогню за домовленістю почнеться виключно після того, як Росія прийме його умови.

Це компроміс, на який пішла українська сторона, щоб показати готовність до миру, пояснює дипломат.

“Ми вважаємо, що це конструктивний компроміс, який показує, що ми є партнером у відновленні миру, а не перешкодою для цього,” — каже він. — “Нам завжди було ясно, що Росія є єдиним джерелом цієї війни. Тож ми подумали, що правильно дозволити Сполученим Штатам спробувати дізнатися, що Москва думає про припинення війни”.

“Американці думають, що вони можуть на них впливати. Дійсно, президент Трамп є одним із небагатьох лідерів у цьому світі, які можуть впливати на ухвалення рішень у Москві, і давайте подивимося, чи вдасться це йому.”

Президент Росії Володимир Путін заявив у четвер, 13 березня, що Росія погоджується з пропозиціями США щодо припинення вогню в Україні, але висловив умови, мовляв, багато деталей ще необхідно узгодити. Президент Трамп повідомив, що в ці дні відбуваються "дуже серйозні розмови з Путіним та іншими".

Посадовець МЗС зазначив, що Україна майже завершила формування своєї групи, яка контролюватиме деталі припинення вогню, якщо Росія приступить на пропозицію.

Якщо РФ все ж не погодиться на припинення вогню, каже дипломат, Україна очікує, що США тиснутимуть на Москву. Це, на його думку, можливе двома шляхами: через накладання жорсткіших санкцій та надання військової допомоги Києву.

Обговорювали території, але не територіальні поступки

Раніше видання the Guardian повідомляло , що держсекретар Марко Рубіо після перемовин у Джидді підтвердив, що переговори включали "розмови про територіальні поступки".

Під час 8-годинних перемовин, серед іншого, делегації обговорювали питання територій, повідомив український дипломат. Однак він запевнив, що дискусії саме про територіальні “поступки”, на які доведеться піти українцям, не було. Непорозуміння щодо цього, за його словами, трапилось через формулювання.

За словами посадовця, Україна розповідала про реальний стан речей — які території тимчасово під російською окупацією, і дала зрозуміти, що не визнає прав Росії на свої землі, а розмов про те, щоб вивести війська з областей, які РФ незаконно приєднала і оголосила своїми, не було.

“Якщо ви питаєте, чи прийме Україна, що частина її землі належить Росії, то ні, Україна цього не прийме. Якщо ви говорите про реальність, про те, що Україна наразі не повернула всю свою територію військовою силою, то ми це розуміємо. Ми розуміємо, що частину нашої землі потрібно буде повернути дипломатичним шляхом, і це може зайняти якийсь час. Отже, я думаю, що це проблема термінології”, — пояснив він.

У інтервʼю Радіо Свобода Олександр Бевз також розʼяснив цей момент. За його словами, під час розмови на тему територій, українська делегація пояснювала, як змінювалася лінія фронту з 2014 року. Розмов про те, що Україна повинна визнати якісь території російськими, не було, запевняє він.

“Ми ще раз наголосили, що Україна ніколи не визнає окупацію. І жоден з клаптиків української землі, починаючи з 2014 року, який був окупований Росією, Україна не визнає частиною РФ. І будь-яке таке визнання з боку інших суб'єктів міжнародного права, інших країн чи організацій, це надзвичайно небезпечний прецедент. І у нас не склалося враження, що тут щось змінилося в американського боку. Принаймні, є велике сподівання, що вони також розуміють велику небезпеку подібних визнань для взагалі світової історії і геополітики”, — каже Бевз.

Водночас український дипломат підтвердив, що під час перемовин сторони обговорювали присутність українських військ на Курщині. Однак, за його словами, жодних вимог щодо цього американські учасники не висловлювали.

Зміна українського керівництва

Перед перемовинами делегацій видання NBC News повідомляло , що серед очікуваних результатів зустрічі може бути “певний рух” до виборів в Україні. Однак, за словами Бевза, питання зміни влади в Україні на цій зустрічі не обговорювали.

“Запевняю вас на 100 відсотків, що тема будь-яких кадрових змін в керівництві країни взагалі не обговорювалася на цій зустрічі. І будь-які спроби притягнути це з посиланням на знову ж таки анонімні джерела – це брехня. Ні, це питання не обговорювалося взагалі. Тому що, по-перше, воно не було в порядку денному, а по-друге, тому що ні американська, ні українська сторони не вносили це питання в порядок денний”, — повідомив він.

У четвер до Москви прибув посланець США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф. Очікується, що посадовці США та Росії зустрінуться в Москві, щоб обговорити пропозицію щодо 30-денного припинення вогню у війні Росії в Україні.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що посадовці США прямують до Росії і висловив сподівання, що "ми зможемо домогтися від Росії припинення вогню". Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила Fox News, що радник з національної безпеки Майк Волц розмовляв зі своїм російським колегою в середу.



Опитані Голосом Америки експерти різного політичного спрямування сказали, що реакція Кремля на запропоноване американською та українською сторонами 30-денне припинення вогню була очікуваною, і є типовою російською тактикою ведення переговорів. Більшість із опитаних оглядачів вірить, що адміністрація Трампа застосує тиск на Путіна, аби він вийшов на більш прийнятні для України позиції.



