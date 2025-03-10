Переговори про завершення війни у Саудівській Аравії: очікування України та США

Україна має чітке бачення щодо поступового завершення війни, погоджене з партнерами, і узгодження цього плану буде в центрі обговорення з американською стороною в Саудівській Аравії. Про це Українській службі Голосу Америки розповів співрозмовник, знайомий із підготовкою української делегації до переговорів зі США у Саудівській Аравії.

Співрозмовник Голосу Америки також підкреслив, що підписання угоди про надра в Саудівській Аравії не є частиною плану зустрічі, водночас Україна готова підписати цю угоду найближчим часом. За словами співрозмовника, українська сторона налаштована на досягнення тривалого миру у співпраці з американською стороною і партнерами. А як перший крок — готова до тимчасового припинення вогню.

Також Україні йдеться про те, що важливою частиною переговорів буде гуманітарний аспект, тому будуть обговорюватися питання військовополонених, депортованих дітей та цивільних заручників, розповіло джерело Голосу Америки.

Видання The Economist називає переговори у Саудівській Аравії “жорсткими”, уточнюючи, що “Україна має спочатку укласти мир з Дональдом Трампом”. В публікації йдеться, що тепер настає момент катарсису або ще один раунд жорсткого протистояння.

На думку видання Bloomberg, делегації США та України обговорять численні точки напруженості, які досі потребують врегулювання між сторонами. Bloomberg пише, що сторони обговорюватимуть термін та умови початкового припинення вогню у війні з Росією.

За версією видання Financial Times, яке посилається на українських та європейських посадовців, Київ хоче запропонувати часткове припинення вогню, зокрема, далекобійних ударів по РФ та бойових дій у Чорному морі. Україна на переговорах у Саудівській Аравії намагатиметься переконати США відновити надання розвідданих і постачання військової допомоги, пише видання.

Один з українських чиновників сказав Financial times, що в короткостроковій перспективі Київ ставитиме у пріоритет налагодження зв’язків зі США, тоді як два європейських чиновники заявили FT, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як послугу за відновлення військової та розвідувальної допомоги.

Видання Reuters повідомляє, що представники США на переговорах спробують визначити, чи готова українська влада піти на територіальні поступки Росії, щоб припинити війну.

Одне з джерел Reuters також наголошує, що делегація США має намір впевнитися в тому, що Україна налаштована серйозно на поліпшення відносин з адміністрацією президента США після напруги, що сталася під час зустрічі команди Трампа із Зеленським у Білому домі 28 лютого.

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди про видобуток корисних копалин між Вашингтоном і Києвом може бути недостатньо для відновлення допомоги Україні, пише NBC News з посиланням на власні джерела серед неназваних американських посадовців.

За словами посадовців, Трамп також хоче, щоб “Зеленський зробив певний рух до виборів в Україні й, можливо, до відставки з посади лідера своєї країни”, пише NBC News.

10 березня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер у телефонній розмові із президентом США Дональдом Трампом висловив сподівання, що переговори у Саудівській Аравії пришвидшать відновлення американської військової допомоги Україні.

"Прем’єр-міністр [Стармер] сказав, що він сподівається, що переговори матимуть позитивний результат, який дозволить США відновити допомогу та обмін розвідувальними даними”, — заявив речник глави британського уряду.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати очікують значного прогресу в переговорах щодо України цього тижня і сподіваються, що угоду про надра можна буде підписати, заявив 10 березня представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Обмін розвідданими також обговорюватиметься на зустрічах цього тижня, сказав Віткофф в інтерв'ю на каналі Fox News перед від’їздом на переговори на Близькому Сході. Він додав, що Сполучені Штати ніколи не припиняли надавати розвіддані для оборонних потреб українців.

Віткофф увійде до складу делегації США на переговорах з Україною разом із держсекретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом.

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