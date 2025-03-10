Президент України, Держсекретар США прибули до Саудівської Аравії напередодні переговорів делегацій двох країн

Президент України Володимир Зеленський прибув 10 березня до міста Джидда, що у Саудівській Аравії, де заплановані переговори офіційних осіб України та США щодо можливих умов укладення мирної угоди з Росією.

Про його прибуття повідомило державне телебачення Саудівської Аравії.

"Ми приземлилися в Джидді", – повідомив офіційний представник української делегації виданню France-Presse.

10 березня президент України, як очікується, проведе зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Зеленський не планує брати участь у переговорах з делегацією США у вівторок.

Держсекретар США Марко Рубіо сьогодні також прибув до Джидди, але, як повідомляє AP, особисто із президентом Зеленським він, ймовірно, не зустрінеться.

"Я не збираюся встановлювати жодних умов щодо того, що вони [українці] повинні чи повинні робити. Я думаю, ми хочемо послухати, щоб дізнатись, як далеко вони готові зайти, а потім порівняти це з тим, чого хочуть росіяни, і побачити, наскільки далеко ми один від одного насправді", – сказав Рубіо журналістам після приземлення в Саудівській Аравії.

Раніше у Держдепі розповіли, що Рубіо, крім зустрічі з українською делегацією, зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, щоб обговорити шляхи просування спільних інтересів у регіоні та зміцнення американсько-саудівських відносин,

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомляє, що високопосадовці адміністрації Дональда Трампа зустрінуться окремо з російськими та українськими чиновниками в Саудівській Аравії цього тижня. У МЗС РФ це заперечили.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи 9 березня відносини США з Росією, так сказав про зустрічі у Саудівській Аравії:

"У нас попереду великі зустрічі, як ви знаєте, у Саудівській Аравії. Це включатиме Росію. Там буде Україна. Ми побачимо, чи зможемо ми щось зробити, я б хотів щось зробити. Цього тижня, як відомо, в Україні загинуло багато людей, не лише українців, а й росіян. Тому я думаю, що всі хочуть, щоб це було зроблено. Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу”.

На питання, чи відновить він військову допомогу Україні, якщо Київ підпише угоду про надра, Дональд Трамп відповів: "Гадаю, вони підпишуть угоду про корисні копалини. Але я хочу, щоб вони хотіли миру прямо зараз”.

Президент Трамп додав: “Наразі вони [українці] не показали цього тією мірою, як мали б. Принаймні поки не показали, але я думаю, що покажуть, і я думаю, що це стане очевидним протягом наступних 2-3 днів. Я думаю, що врешті-решт ми повинні мати мир".

Президент США також повідомив, що США майже відновили обмін розвідданими з Україною.

“Ми майже маємо зняття. Я маю на увазі, що ми справді маємо, і ми хочемо зробити все можливе, щоб змусити Україну серйозно поставитися до того, щоб щось зробити. Ви знаєте, я кажу, що у них немає карт. Ніхто насправді не має карт — у Росії немає карт. Що потрібно зробити, так це укласти угоду. І припинити вбивства. Це безглузда війна”, - цитує цю заяву Дональда Трампа видання Reuters.

Президент України Зеленський перед переговорами в Саудівській Аравії написав у мережі Телеграм, що Україна як ніхто прагне миру: "Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, це Росія".

На переговорах України та США українську сторону представлятимуть дипломати та військові на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. До складу української команди також увійдуть глава МЗС Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу президента України полковник ЗСУ Павло Паліса.

Делегацію США на переговорах очолить держсекретар США Марко Рубіо, до неї також увійдуть радник США з національної безпеки Майк Волц та спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Віткофф напередодні заявив, що США очікують значного прогресу в переговорах щодо України цього тижня і сподіваються, що угоду щодо найважливіших корисних копалин можна буде підписати. Він також повідомляв, що обмін розвідданими також обговорюватиметься на цих зустрічах.

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