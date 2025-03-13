США, Росія обговорять припинення вогню в Україні. В Польщі вважають перші сигнали з Москви "незадовільними"

У четвер до Москви прибув посланець США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф, повідомили новинні агенції. Очікується, що посадовці США та Росії зустрінуться в Москві, щоб обговорити пропозицію щодо 30-денного припинення вогню у війні Росії в Україні.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що посадовці США прямують до Росії і висловив сподівання, що "ми зможемо добитися від Росії припинення вогню". Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила Fox News, що радник з національної безпеки Майк Волц розмовляв зі своїм російським колегою в середу.



Росія ще не відповіла на пропозицію припинення вогню 30-денного припинення вогню в російсько-українській війні, яку раніше цього тижня узгодили делегації США та України на перемовинах в Саудівській Аравії.



Президент України Володимир Зеленський в соцмедійному дописі заявив: "На жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали. І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни".

В Польщі назвали "незадовільними" перші сигнали, що надходять з Кремля.

Радник Кремля Юрій Ушаков, який сказав, що отримав інформацію про пропозицію 30-денного припинення вогню від Волца, відмовився відповісти на те, чи відкидає Росія цю пропозицію. Він, однак, сказав, що припинення вогню стане лише "тимчасовою передишкою для українських військових" і додав, що "кроки, які імітують мирні дії нікому не потрібні в даній ситуації".

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск який спілкувався з журналістами після зустрічі з прем'єр-міністром Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в четвер заявив, що перші сигнали є "як і очікувалось... м'яко кажучи, незадовільні, якщо не сказати, зашифровані і таємничі".

Туск, заявив, що "ніхто не знає, чи Росія прийме початкову пропозицію ... чи виставлятиме умови неприйнятні для інших партнерів".



Раніше цього тижня посадовці США зустрілися з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії, щоб обговорити план припинення вогню.



Зеленський привітав зусилля США, заявивши в середу, що Україна "готова до припинення вогню на 30 днів, як пропонує американська сторона".



Зеленський сказав, що припинення бойових дій можна використати для створення ширшої мирної угоди щодо конфлікту, який почався з повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.



