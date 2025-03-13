Міністри закордонних справ G7 обговорюють безпеку України

Міністри закордонних справ із групи провідних індустріальних країн "Групи семи" зустрічаються в Канаді на тлі поштовху для забезпечення припинення вогню у війні Росії проти України.



Зустрічі в Квебеку передували американсько-українські переговори, в ході яких українські лідери прийняли пропозицію США про "негайне, тимчасове 30-денне припинення вогню".



"Нам потрібно рухатися вперед — до миру, до гарантій безпеки, до звільнення наших людей, – сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу. — Ми працюємо максимально швидко разом із партнерами. Головне — щоб вони змогли змусити Росію не обманювати, а справді завершити війну".



Білий дім повідомив у середу, що радник з національної безпеки Стів Віткофф проведе перемовини в Москві. Згідно з повідомленнями ЗМІ, Віткофф прибув до столиці Росії в четвер.



У переговорах G7 беруть участь міністри Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США.



Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка веде зустріч, заявила, що Канада вітає пропозицію США припинити бойові дії в Україні та що припинення вогню є "першим кроком до справедливого та міцного миру".

"Тепер м’яч на боці Росії, щоб показати, що вона також готова до припинення вогню та покласти край кровопролиття. Світ спостерігає", — сказала Жолі.



Державний секретар США Марко Рубіо заявив журналістам по дорозі до Канади в середу, що США матимуть "багато точок контакту" з Росією, щоб оцінити її готовність до мирної угоди.



"Тепер ми всі з нетерпінням чекаємо на відповідь Росії і наполегливо закликаємо їх розглянути питання про припинення всіх бойових дій… щоб розпочався процес пошуку постійного миру", — сказав Рубіо Голосу Америки в середу.

Рубіо додав, що якщо Росія погодиться на припинення вогню потрібні будуть спостерігачі.



"Якщо вони [росіяни] скажуть "так", одна з речей, яку нам доведеться визначити, це те, кому обидві сторони довіряють на місці спостерігати за дотриманням припинення вогню в частині стрілецької зброї та обмінів ударами, які можуть статися", — сказав Рубіо журналістам.



У Білому домі в середу президент Дональд Трамп заявив, що відповідь "зараз залежить від Росії".



"І, сподіваюся, ми зможемо домогтися припинення вогню від Росії, - сказав він. - І якщо ми це зробимо, я думаю, що це буде 80% шляху до завершення цього жахливого кровопролиття".



В четвер Трамп приймає в Білому домі генерального секретаря НАТО Марка Рютте.



В статті використано матеріали Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.