Трамп: “Йдуть дуже серйозні розмови з Путіним та іншими”, зокрема, кому дістанеться велика електростанція

Президент США Дональд Трамп заявив, він сподівається, що Росія ухвалить правильне рішення на шляху до припинення війни з Україною. Про це американський президент сказав на пресконференції у Білому домі 13 березня.

За словами Дональда Трампа, наразі тривають “дуже серйозні розмови з Путіним та іншими".

Трамп: Є позитивні сигнали з Росії

“На даний момент наші люди в Росії ведуть розмови. Наші представники там – Стів Віткофф [посланець президента США з питань Близького Сходу] та інші, і ми ведемо дуже серйозні дискусії. Ви знаєте, Україна погодилася з урахуванням того, що сьогодні відбувається, на повне припинення вогню, і ми сподіваємося, що Росія зробить те саме”, - заявив президент Трамп під час пресконференції із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яким відвідав цього дня Білий дім.

Коментуючи витрати країн НАТО на оборону, Дональд Трамп сказав, що його представники з Росії передають, що поки розмови з Кремлем йдуть непогано.

“Ми повинні покінчити з цією війною, щоб можна було повернутись до нормального, більш нормального життя. І, можливо, ми вже близько [до цього]. Ми отримуємо інформацію, що справи в Росії йдуть добре. Це поки нічого не означає, доки ми не почуємо остаточний результат. Зараз тривають дуже серйозні дискусії з президентом Путіним та іншими, і, сподіваюся, вони всі хочуть покласти край цьому жаху”, - наголосив президент США.

Дональд Трамп сподівається сьогодні до кінця дня зрозуміти позицію Росії.

Наразі, каже президент Трамп, "ми знаємо, де ми перебуваємо з Україною, і ми отримуємо хороші сигнали ззовні Росії щодо того, де ми з Росією. Сподіваюся, вони вчинять правильно".

“Мова йде про людяність, ми не говоримо про гроші. Але потім, якщо додати до цього гроші, і ви знаєте, сотні мільярдів доларів витрачаються і дійсно марнуються, що є так непотрібно. Цього не повинно було статися”, - наголосив Трамп.

“Ми б хотіли бачити припинення вогню від Росії”, - сказав президент США.

Коментуючи деталі переговорів з Росією, президент Дональд Трамп зазначив, що одним із питань обговорення є те, кому зі сторін воєнного конфлікту дістанеться велика електростанція.

“Ми не працюємо навмання. Ми обговорювали з Україною землю та шматки землі, які будуть утримані і які будуть втрачені, а також усі інші елементи остаточної угоди. Це і електростанція, дуже велика станція. Кому дістанеться станція, кому дістанеться те або інше”, - розповів Трамп.

Путін: не проти припинення вогню, але за умов

Президент Росії Володимир Путін заявив у четвер, 13 березня, що Росія погоджується з пропозиціями США щодо припинення вогню в Україні, але висловив умови, мовляв, багато деталей ще необхідно узгодити.

"Ми погоджуємося з пропозиціями щодо припинення бойових дій", — сказав Путін на пресконференції в Кремлі за підсумками переговорів із Олександром Лукашенком.

"Але ми виходимо з того, що це припинення має бути таким, щоб воно призвело до довгострокового миру і усунуло першопричини цієї кризи”, - зазначив президент РФ.

На думку російського лідера, переговори у Саудівській Аравії лише зовні виглядали як пропозиція США для України. Насправді, вважає Путін, “я впевнений, що українська сторона повинна була просити про це найбільш наполегливим чином, виходячи з ситуації, яка складається на землі”.

Путін окремо згадав про присутність українських військ в Курській області.

"Що ми будемо робити з ділянкою вклинення [українських військ] в Курській області? Якщо ми зупиняємо бойові дії на 30 діб, то що це означає, що ті, хто там перебуває, будуть виходити без бою? Ми їх звідти повинні випустити?... Чи українське керівництво дасть їм команду скласти зброю і здатися у полон? Як це буде? Незрозуміло”, - поділився Путін питаннями, які він хотів би узгодити, укладаючи припинення вогню.

Господар Кремля висловив застереження, що Україна може скористатись 30-денним припиненням вогню, і продовжуватиме проводити “насильну мобілізацію”, отримувати зброю від партнерів.

Росія “готова" до припинення вогню, каже Путін, однак врегулювання має відповідати "реаліям на землі”.

Путін на конференції подякував Трампу за його зусилля з припинення війни.

"Сама ідея правильна, і ми її, безумовно, підтримуємо, - сказав Путін. - "Але є питання, які нам потрібно обговорити. І я думаю, що нам також потрібно поговорити з нашими американськими колегами".

Путін сказав, що може зателефонувати Трампу, щоб обговорити це питання. "Ми підтримуємо ідею припинення цього конфлікту мирним шляхом".

У четвер, 13 березня, до Росії прибув радник президента Трампа із національної безпеки Стів Віткофф. Як очікується, він має намір зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним і обговорити, серед іншого, умови припинення вогню як крок до угоди про завершення війни.

Європа: без надійних гарантій війна повториться

Перед пресконференцією Путіна прем’єр-міністр Британії Кір Стармер застеріг, що Путін порушить мирну угоду, якщо Україна не матиме гарантій безпеки.

“Він [Путін] уже порушував домовленості. Без надійних гарантій це повториться", — заявив прем'єр Британії, додавши: "Ми знаємо, що Путін має амбіції, які він майже не приховує".

За словами Стармера, Путін виступає проти гарантій безпеки щодо угоди про завершення війни, бо збирається її порушити .

“Якщо ти не збираєшся порушувати угоду, у тебе не повинно бути надто багато проблем із гарантіями щодо угоди. І ми знаємо це з минулого, він порушував угоду. Тож його реакція зміцнює моє глибоке переконання, що якщо угода не буде захищена гарантіями безпеки, він з часом її порушить”, - сказав прем’єр-міністр Британії в інтерв’ю подскасту News Agents.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас в інтерв’ю журналістці CNN Крістіан Аманпур 13 березня, у кулуарах засідання G7 застерегла, що швидка угода про мир може бути шкідливою не лише Україні, а й Європі та європейській безпеці:

“Швидка угода – це завжди, коли ви просто змушуєте Україну здатися, але це не добра угода, не добра угода для України, не добра угода для Європи, але також не добра угода для глобальної безпеки, тому що тоді це справді доводить, що якщо ти просто використовуєш силу, то ти можеш отримати все, що хочеш”, - зазначила Каллас.

За її словами, “багато країн навколо світу зараз занепокоєні тим, яким буде результат” цих домовленостей.

“Якщо результатом насправді буде те, що якщо ви достатньо сильні, то можете піти на території своїх сусідів, тоді є багато, багато країн у світі, які перебувають у зоні ризику. Тому нам потрібно цього уникати”, - каже Кая Каллас.

При цьому вона додала, що українці, на її думку, зараз у сильній позиції.

"Ми [Європейський Союз] також думаємо та радимося один з одним, як ми можемо підтримати їх ще більше, щоб вони мали сильнішу позицію. Я також вважаю, що ми повинні чинити тиск на Росію, щоб ситуація була більш рівнозначною, угода тоді передбачала б стійкий та тривалий мир”, - сказав дипломатка.