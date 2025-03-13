Британія, Франція очолили розробку "архітектури безпеки" з гарантіями Україні

Міністри оборони європейських країн з найбільшими збройними силами заявили про поступ у формуванні групи держав, які співпрацюватимуть задля міжнародної безпеки на тлі намагань зупинити російсько-українську війну і побоювань щодо зміни пріоритетів зовнішньої політики США.

Після нарад у Парижі очільники оборонних відомств п’яти держав: Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Польщі заявили про те, що приблизно ще десять країн висловили бажання обговорювати систему гарантій безпеки для України.

Загалом у паризьких зустрічах чільних військових і урядовців 11-13 березня були представники 34 держав включно з Австралією і Японією, але без участі США.

“Ми тісно співпрацюємо з країнами - партнерами і прагнемо збудувати коаліцію охочих з Європи та з-поза її меж, і відсьогодні ми пришвидшуємо цю роботу”, - заявив британський міністр оборони Джон Гілі.

Його французький колега Себастьєн Лекорню наголошував, що зараз “першою гарантією безпеки України є українська армія”, вказавши на потребу допомоги з озброєнням, оснащенням і навчанням українців.

Він також говорив про “архітектуру безпеки”, яка мала б підтримувати мир, коли він буде досягнутий.

“Наші командувачі штабів також почали роботу над пропозиціями, щоб якомога швидше подати їх своїм політичним силам, керівникам, аби поміркувати над тим, якою може бути стійка архітектура безпеки, що могла б освятити мир і припинення вогню”, - сказав французький урядовець.

Європейські представники кажуть, що погоджуються з потребою переозброєння Європи, збільшення видатків на оборону та зміцнення збройної промисловості.

Але є ознаки різних поглядів на деякі конкретні кроки, як, наприклад, стосовно можливого відрядження в Україну міжнародних сил для підтримки миру.

В той час як Британія та Франція чітко заявили, що готові надати своїх військових для такого контингенту, прем’єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні казала нещодавно, що вона вважає ту пропозицію “складною і недієвою” та виключила можливість участі італійських військових.

Наступного тижня в Брюсселі має відбутися зустріч країн Контактної групи підтримки оборони України під головуванням британського та німецького міністрів оборони Джона Гілі та Бориса Пісторіуса.

Досі з часу заснування 2022 року на таких зустрічах, що відбувалися переважно на американській базі Рамштайн в Німеччині, завжди головував міністр оборони США.