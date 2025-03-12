Рубіо: США та Росія сьогодні контактуватимуть на тему 30-денного припинення вогню

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США контактуватимуть з Росією в середу, 12 березня, на тему досягнутої з Україною домовленості щодо 30-денного припинення вогню та кроків до припинення війни.

Раніше цього дня речник Кремля Дмитро Пєсков розповів журналістам, що Росія чекає інформування щодо пропозиції Сполучених Штатів.

Американсько-українські переговори у Саудівській Аравії тривали понад вісім годин. Київ погодився на 30-денний режим припинення вогню, як йдеться у спільному комюніке, "за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією", а США негайно відновили військову допомогу Україні та обмін розвідданими.

"Ми всі з нетерпінням чекаємо відповіді Росії і рішуче закликаємо їх розглянути питання про припинення всіх військових дій", — сказав Рубіо під час зупинки в Ірландії на шляху із Саудівської Аравії до Вашингтона.

"Якщо вони скажуть “ні", то, очевидно, нам доведеться все оцінити і певного роду зрозуміти, де ми перебуваємо у світі та які їхні справжні наміри. Якщо вони скажуть “ні", це багато нам скаже про їхні цілі та спосіб мислення”, - додав державний секретар США.

Він не став уточнювати, якою буде відповідь США, якщо російські посадовці відмовляться від угоди, але вказав, що попередні переговори з Москвою свідчать про їхню готовність покласти край конфлікту.

Рубіо вважає, що режим припинення вогню слід і можна контролювати, щоб бути певним, що обидві сторони його дотримуються.

За словами держсекретаря, на переговорах делегацій США та України у Джидді сторони обговорювали , "як би виглядав переговорний процес", що включало "розмови про територіальні поступки".

Рубіо сказав, що важлива угода про корисні копалини, яку США сподіваються підписати з Україною, буде вигідною для обох сторін.

Довгострокова безпека для України, безсумнівно, повинна бути частиною розмови у переговорах про мир, сказав Рубіо.

"Україна хоче довгострокової безпеки", - сказав він журналістам. - "Тож я думаю, що питання насправді більше стосується стримування. Чи може Україна створити достатній стримуючий фактор проти майбутньої агресії, майбутнього нападу, майбутнього вторгнення”.

У статті був використаний матеріал агенства Reuters.