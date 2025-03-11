Трамп готовий запросити Зеленського у Білий дім і анонсував розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запросити до Білого дому президента України Володимира Зеленського, а також має намір поговорити з президентом Росії Путіним.

Про це він сказав на брифінгу біля Білого дому 11 березня після того, як стало відомо про завершення переговорів делегацій США та Україні у Саудівській Аравії.

На питання журналістів, чи готовий президент Трамп запросити Зеленського знову до Білого дому, він відповів: "Звісно, абсолютно".

Коментуючи переговори у Саудівській Аравії Трамп сказав: "Я думаю, що це дуже велика, я думаю, це велика різниця між останнім візитом, який ви бачили в Овальному кабінеті, і цим - повним припиненням вогню".

Наприкінці лютого в Овальному кабінеті відбулася гостра суперечка президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса з президентом України Володимиром Зеленським, після чого США призупинили військову допомогу Україні та обмін розвідданими.

Як розповів Українській службі Голосу Америки співрозмовник, знайомий із підготовкою української делегації до переговорів зі США у Саудівській Аравії, підписання угоди про надра, яка не була підписана через суперечку в Білому домі, не є частиною плану зустрічі в Саудівській Аравії, водночас Україна готова підписати цю угоду найближчим часом.

План зустрічі американців з Путіним

На пресконференції у вівторок Дональд Трамп повідомив також, що обговорить план щодо завершення війни з російським президентом Путіним вже цього тижня: "Для танго, як кажуть, потрібні двоє".

Президент США висловив сподівання, що Росія погодиться на план припинення вогню в Україні, на якому зійшлися делегації США та України на зустрічі у Саудівській Аравії. За його словами, відповідь росіян може бути підтверджена "протягом наступних кількох днів".

"Я знаю, у нас завтра велика зустріч із Росією, сподіваюся, з цього виникнуть чудові розмови", – додав Трамп.

Напередодні американські ЗМІ повідомляли, що посланець Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф до кінця тижня має намір відвідати Росію і ймовірно зустрінеться із Володимиром Путіном.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав сьогоднішню зустріч із високопосадовцями США в Саудівській Аравії "серйозним кроком вперед" на шляху до миру та стратегічного українсько-американського партнерства.

"Це те, що дає відвертий, відкритий і конструктивний діалог", – написав глава українського МЗС у мережі Х.





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