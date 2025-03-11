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США негайно відновлюють військову допомогу Україні та обмін розвідданими. Підсумки зустрічі у Саудівській Аравії

За результатами перемовин у Саудівській Аравії США негайно скасували паузу в обміні розвідданими з Україною та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це мовиться у спільній заяві сторін, оприлюдненій після зустрічі у Джидді.

На зустрічі делегацій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного його виконання Російською Федерацією", - мовиться у заяві.

Посадовці США взяли на себе зусилля, щоб довести до відома Росії, що "взаємність з російського боку є ключем до досягнення миру".

Коментуючи перемовини радник президента США Дональда Трампа із національної безпеки Майкл Волц заявив, що відновлення допомоги набуває чинності негайно.

Делегації, які очолювали державний секретар США Марко Рубіо та глава Офісу президента України Андрій Єрмак, "погодилися визначити склад переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України".

Українська делегація наголосила на обов'язковому залучення Європи до мирного процесу.

Наступною фазою переговорного процесу будуть "реальні переговори", заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі.

Майкл Волц додав, що на зустрічі "українці сказали, що поділяють бачення президента Трампа щодо миру. Вони запропонували конкретні кроки, конкретні пропозиції".

За словами радника США з нацбезпеки сторони обговорили, серед іншого, деталі того, як війна має закінчитись, які гарантії Україна може отримати.

"Човникова дипломатія продовжується", - сказав Майкл Волц.

Делегації України та США також "обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей", мовиться у спільній заяві.

Переговори делегацій США та України проходили 11 березня у Саудівській Аравії. Як повідомляв Голос Америки, Україна на переговорах представила своє бачення мирного процесу.

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    Голос Америки

    Голос Америки (VOA) надає новини та інформацію більш ніж 40 мовами. VOA, за оцінками, охоплює аудиторію у понад 326 мільйонів людей щотижня. Статті авторства Голос Америки є результатом роботи декількох журналістів і можуть містити інформацію новинних агенцій.

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