Україна представляє своє бачення мирного процесу на перемовинах в Саудівській Аравії

На перемовинах у вівторок в Саудівській Аравії, Україна планує представити американській делегації план часткового припинення вогню.



В Україні позитивно оцінили початок перемовин.



"Зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", - написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram.



Президент України Володимир Зеленський не брав участі у зустрічах у вівторок, Україну представляли глава його адміністрації Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник Єрмака військовий Павло Паліса.



Напередодні переговорів Зеленський в ефірі X заявив, що Україна сподівається на "практичні результати".

Держсекретар США Марко Рубіо та радник із національної безпеки Майк Волц очолили делегацію США. Президент США Дональд Трамп закликає до швидкого припинення війни, яка почалася на початку 2022 року повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Рубіо у понеділок позитивно оцінив український план припинення вогню, що включає зокрема зупинку атак на об'єкти енергетики. "Не скажу, що лише це є достатнім, але це той вид поступок, який необхідний, щоб завершити цей конфлікт", - сказав Рубіо.



За його словами, США прислухаються і прагнуть зрозуміти, на які поступки Україна готова піти.



Держсекретар США також висловив сподівання, що в результаті перемовин Сполучені Штати знімуть паузу в допомозі Україні. Щодо відновлення оборонної допомоги Рубіо заявив, що очікує “хороших новин на цьому фронті”.

"Я думаю, що це питання буде розглянуто, і, сподіваюся, ми проведемо гарну зустріч і оголосимо хороші новини на цьому фронті. Я можу вас запевнити, що ми не будемо надавати військову допомогу росіянам”, - зазначив держсекретар США.



Посадовець США додав, що українці вже отримують всю розвідувальну інформацію, яка потрібна в оборонних цілях.



А от угода про корисні копалини між США та Україною, не буде частиною розмови, каже Рубіо.



В Кремлі сподіваються отримати від США інформацію про результати зустрічі. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.