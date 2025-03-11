Речниця Держдепу про переговори у Джидді: "День, який може багато означати для людей усього світу"

Незабаром можуть з'явитися "фантастичні новини", про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс з кулуарів переговорів між США та Україною у Саудівській Аравії 11 березня.

У мережі Х вона опублікувала відео з приміщення, де відбувається зустріч делегацій у Джидді.

"Дуже хвилюючий день. День, який може багато означати для всіх людей у всьому світі", - зазначила американська дипломатка.

Далі у відео вона оглядає будинок у Саудівській Аравії, декорації якого називає "фантастичними", і продовжує:

"Інші фантастичні новини можуть з'явитися щодо людства, тож ми дуже оптимістичні. Я знаю, що держсекретар [США] також [оптимістичний], бо він знає, що стоїть на кону", - сказала речниця Державного департаменту США.

Тим часом співрозмовник Голосу Америки, знайомий з перебігом подій у Саудівській Аравії з українського боку, назвав зустріч, яка триває між делегаціями США та України, "конструктивною".

За його словами, ця зустріч "перевищує очікування української делегації".

"США не тиснуть" на українців, зазначив співрозмовник. За його словами, наразі обговорюють пропозицію української сторони "про кроки до завершення війни — етапи, принципи, червоні лінії та припинення вогню", а також "детальний план припинення вогню на морі і в повітрі".

За словами співрозмовника, угоду про надра сторони не обговорювали, "поки відклали".

Співрозмовник висловив переконання, що за результатами цієї зустрічі, Марко Рубіо та Майкл Волц "зможуть поїхати у Вашингтон і сказати Трампу, що Україна хоче миру і має бачення".

Раніше сьогодні глава Офісу президента України Андрій Єрмак у дописі в соцмережах поставив емоджі рукостискання, додавши до повідомлення фотографії себе та державного секретаря США Марко Рубіо в коридорах переговорів в Джидді.

В іншому своєму повідомленні Єрмак сказав: "Зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру".

У перерві зустрічі радник президента Трампа з нацбезпеки Майкл Волц на питання журналістів, як проходить зустріч, відповів: "Ми просуваємось".



До роботи над статтею долучилася Марія Ульяновська.







