"Ми просуваємось". Оновлення з переговорів України та США у Саудівській Аравії

Знак рукостискання із переговорів США та України у Саудівської Аравії запостив у соцмережах глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він також оприлюднив дві фотографії - себе та держсекретаря США Марко Рубіо на виході із зали зустрічі. Невідомо, чи означає це рукостискання завершення зустрічі, чи якусь конкретну домовленість.

Зустріч у Джидді 11 березня між делегаціями США та України мала годинну перерву.

Коли американська делегація виходила із зали зустрічі на перерву, радник президента Трампа з нацбезпеки Майкл Волц на питання журналістів, як проходить зустріч, відповів: "Ми просуваємось".

Натомість держсекретар США Марко Рубіо не відповів на питання журналістів, як пройшла перша частина зустрічі.

У Держдепі повідомили, що перерва зустрічі тривала з 15:35 до 16:40 за місцевим часом.

Після цього Андрій Єрмак, глава Офісу президента України повідомив, що "робота триває".

Вранці 11 березня Андрій Єрмак, який входить до складу української делегації у Джидді, написав у мережі Телеграм, що українсько-американська зустріч у Саудівській Аравії почалася "дуже конструктивно".

"Зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", - написав він.

Перед цією зустріччю британське видання The Guardian опублікувало статтю Андрія Єрмака, де він описав позицію України щодо завершення війни та загалом щодо переговорів зі США.

"Припинення вогню в Україні не може бути досягнене лише дипломатичними жестами. Низка умов має вирішальне значення заздалегідь, щоб гарантувати, що мир – коли він настане – буде тривалим. Це включає політичний і фінансовий тиск на Росію, щоб збільшити вартість відновлення конфлікту", - зазначив глава офісу президента України.

Він повторив тезу українського керівництва про необхідність гарантій безпеки для України, закликав Європу посилити санкції щодо Росії та "взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити продовження та посилення підтримки України".

"Ми високо цінуємо щедрість США та їхні зусилля із досягнення миру для України. Але не менш важлива в цьому процесі європейська єдність. Лише разом ми зможемо побудувати архітектуру безпеки, яка гарантуватиме мир і процвітання майбутнім поколінням", - підсумував Єрмак.