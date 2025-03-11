Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон.Рубіо хоче почути на які поступки готова піти Україна

Студія Вашингтон.Рубіо хоче почути на які поступки готова піти Україна
Embed
Студія Вашингтон.Рубіо хоче почути на які поступки готова піти Україна

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії. Він очолює американську делегацію, яка вже у вівторок проведе наступний раунд перемовин з українцями, кінцева мета яких — мирне врегулювання російсько-української війни. За словами Рубіо, у Джидді він хоче почути, на які поступки готова Україна заради миру, а пізніше дізнатися те ж саме від Росії.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
XS
SM
MD
LG