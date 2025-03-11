Студія Вашингтон.Рубіо хоче почути на які поступки готова піти Україна
Сьогодні в Студії Вашингтон. Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії. Він очолює американську делегацію, яка вже у вівторок проведе наступний раунд перемовин з українцями, кінцева мета яких — мирне врегулювання російсько-української війни. За словами Рубіо, у Джидді він хоче почути, на які поступки готова Україна заради миру, а пізніше дізнатися те ж саме від Росії.
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