Американські законодавці з надією дивилися в бік Джидди

Американські законодавці з надією дивляться на вівторкову зустріч американської та української делегацій у Саудівській Аравії, сподіваючись, що вона наблизить Україну до миру.

Для деяких з них мир полягає у тому, щоб припинилися бої та обстріли мирних міст, інші наполягають на тому, що Україні будуть потрібні гарантії безпеки, які вона потрібна отримати від союзників.

Частина законодавців продовжують вважати, що Америка має твердо захищати інтереси свого союзника, і висловлюють відверте здивування тим, що нинішня адміністрація намагається грати скоріше роль посередника між агресором і жертвою.

"Я думаю, що ми рухаємось у правильному напрямку. Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, під час своєї передвиборчої кампанії і до сьогодні – що він хоче зупинити вбивства. Усе залежить від (президента України Володимира Зеленського та українців, наскільки вони готові поступитися, так само й Росія. Все, що ми намагаємося зробити, це домовитися про мирну угоду. Зрештою, це ці дві країни ворогують", – сказав сенатор-республіканець Марквейн Маллін у розмові з конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою.

Інший представник республіканської партії в Сенаті, Майк Раундс

сказав, що сподівається, що "все повернеться на круги своя". І його не влаштовує зміна ролі США щодо України, і те, що про Росію як про агресора стало дедалі менше чутно.

"Ми маємо бути з нашим союзником Україною, і я сподіваюся, що це знову стане дуже-дуже очевидним на всіх зустрічах у майбутньому. На жаль, Україна зазнала нападу з боку держави-агресора. Путін та його дії, мають бути визнані агресією не лише Україною, але й Америкою, та усіма іншими європейськими державами", – сказав сенатор Раундс.

Сенатор-республіканець Роджер Вікер також має тверде переконання, що від агресора годі сподіватися милості, і Україні будуть потрібні гарантії безпеки для того, щоб мир, який обіцяє принести президент Трамп, став міцним.



"Я вважаю, що для того, щоб будь-яка угода спрацювала, потрібні гарантії безпеки. Я б також зауважив, що Путін ніколи, ніколи не дотримувався жодної мирної угоди, або угоди про припинення вогню. Так само й раніше, керівництво Росії протягом довгого-довгого часу не бажає дотримуватися будь-яких міжнародних угод", – сказав Вікер.

"І наші переговорники повинні пам’ятати про це, коли вони ведуть переговори, які мають привести до змін. А цього буде важко досягти", – додав він.

Сенатор-демократ Марк Келлі, який щойно повернувся з України, також нагадує, що українці борються за свободу і демократію, і США як країна принципів, не повинна їм зроджувати.

"Ми повинні бути з нашими партнерами. Україна – це демократія. Вони союзники. Якщо ми будемо підтримувати їх, я гарантую, що вони залишаться з нами. Яке б питання не виникло у нас у майбутньому, протягом наступних десятиліть українці будуть з нами", – сказав сенатор Келлі.

Він додав, що дуже стурбований тим, що йому здається, що США "раптово змінили сторону в цьому конфлікті".

"Я цього не розумію. Ми завжди були країною принципів, яка відстоювала демократію та верховенство права. Це не має змінюватись. Тому я сподіваюся, що переговори пройдуть добре. Я бажаю міністру Рубіо та Майку Волцу всього найкращого в цих переговорах. Але ми повинні вести переговори з росіянами, і робити це з позиції сили, а не слабкості", – переконаний сенатор-демократ.

Він наголосив, що його зустрічі з українцями у Києві та на його околицях на минулих вихідних, доводять, що "ніхто більше, ніж українці, не хоче, щоб це закінчилося".

"Вони вмирають. Їхні діти гинуть. Я зустрівся з медсестрами, які розповідали жахливі історії про те, як на їхніх очах знайомих їм дітей ґвалтували російські солдати. Вони робили це на очах у їхніх батьків, а потім на очах цих же батьків убивали їхніх дітей. Це жахливі воєнні злочини, які ніколи не можна пробачити", – переконаний сенатор.

Натомість інший сенатор-демократ Річард Блюменталь згадав про підписання угоди про корисні копалини, про яку не йшлося на переговорах у Джидді, але її мали підписати у Вашингтоні наприкінці лютого. Через суперечку між президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом з одного боку та президентом Володимиром Зеленським з іншого, до підписання угоди так і не дійшло.

А після цього адміністрація повідомила про призупинення військової допомоги Україні та обміну розвідувальними даними.

Повідомлення з Джидди про те, що ця співпраця була поновлена, викликала радість у сенатора Блюменталя.

За його словами, це має бути лише перший крок, який вестиме до того, що США надалі підтримуватимуть Україну, щоб вона могла сісти за стіл переговорів з позиції сили.

"Це мистецтво угоди. Що може бути більш очевидним? - сісти за стіл переговорів з позиції сили, а не слабкості. І саме цього має досягати президент Трамп. Я припускаю, що він мав би про це знати виходячи з його досвіду про укладання бізнес-угод", – зауважив американський законодавець.