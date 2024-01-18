Заяви Трампа про війну в Україні - передвиборча риторика - експерти

Під час переможної промови в Айові після кокусу Республіканської партії Дональд Трамп зробив низку гучних заяв відносно російської війни проти України та президента Путіна.

Зокрема, колишній президент США, а тепер найбільш рейтингтовий політик Республіканської партії, заявив, що Росія ніколи б не напала на Україну за його президентства, а закінчити війну він може "дуже швидко". Крім того, в Айові він сказав, що добре спілкується з Путіним та добре знає, як Путіна, так і Зеленського. Голос Америки поспілкувався з експертами, які прокоментували заяви Дональда Трампа в Айові.

В Айові Трамп переміг у "кокусі" - внутрішньопартійному змаганні в штаті за висунення кандидатури на вибори президента США від Республіканської партії.



Ось реакції експертів на основні заяви Трампа щодо України.

Росія б не атакувала Україну, якщо б Дональд Трамп був президентом

Виступаючи перед прихильниками після перемоги у внутрішньопартійному змаганні в штаті Айова, Дональд Трамп підкреслив економічні досягнення своєї адміністрації і заявив, що війни РФ в Україні та конфлікту в Ізраїлі "ніколи б не сталось".

Ми хочемо миру завдяки силі. Росія б ніколи не напала на Україну… Я і Путін спілкуємося добре

"Ми хочемо миру завдяки силі. Росія б ніколи не напала на Україну… Я і Путін спілкуємося добре", - сказав колишній президент.

Аналітик Інституту Брукінгса Джонатан Кац називає це твердження хибним, нагадуючи про низку дій Дональда Трампа у питанні України за часів його президентства. "Я вважаю неправдивим твердження, що пан Путін не зробив би того, що він робить в Україні, якби Трамп все ще був президентом. Не забуваймо про спроби пана Трампа шантажувати пана Зеленського, що призвело до імпічменту Трампа в Палаті представників. Не забуваймо, що в рамках процесу імпічменту президент Трамп стримував важливу військову допомогу Україні".

Не забуваймо, що в рамках процесу імпічменту президент Трамп стримував важливу військову допомогу Україні

У 2019 році проти президента Трампа була ініційована процедура імпічменту, в центрі якої була телефонна розмова 25 липня 2019 року тодішнього президента Трампа із президентом Зеленським. Тоді Трамп попросив Зеленського про "послугу", яка могла б зашкодити шансам його політичного опонента Джо Байдена на президентських виборах. Тоді ж протягом кількох тижнів президент Трамп утримував виділену Конгресом військову допомогу Україні. В рамках процедури імпічменту Дональд Трамп був визнаний винним у Палаті Представників, але його виправдав Сенат.

Якщо б Путін вторгся в Україну, а господарем Білого дому на цей момент був Дональд Трамп, Київ би отримав менше підтримки США, вважає Кац. Крім того, нагадав експерт, Україна перебуває у війні різної інтенсивності з часів Майдану, і цей конфлікт ніколи не припинявся. "Пан Трамп багато говорить про багато речей, але його готовність бути миротворцем або запобігати конфлікту насправді не підтверджується фактами", - підсумував експерт.

Колишній президент не надав жодних підстав вважати, що він стримає будь-яку російську атаку, а його рішення на посаді президента говорять про протилежне, каже аналітик Гудзонського Інституту Люк Коффі.

"Не забуваймо, що влітку перед відходом Трампа з посади він також оголосив, що ще 10 тисяч військових будуть виведені з Німеччини назад до Сполучених Штатів. Тож я хочу сказати, що президент Трамп не виявив жодних ознак того, що він стримає будь-яку російську атаку, і він має говорити, що це ніколи не сталося б під його вартою, тому що немає способу довести це так чи інакше", - каже Коффі.

Дональд Трамп може закінчити війну Росії проти України "дуже швидко", за 24 години.

Виступаючи в Айові, Дональд Трамп заявив, що може швидко покласти край російській війні в Україні, оскільки добре знає як Путіна, так і Зеленського. У листопаді минулого року під час зустрічі з виборцями він заявляв, що може закінчити війну за 24 години. Тоді президент Зеленський запросив Дональда Трампа в Україну, щоб за 24 хвилини "пояснити президенту Трампу, що він не зможе справитись з цією війною, він не зможе принести мир, через Путіна". Дональд Трамп запрошення відхилив, назвавши візит в Україну на той час "недоречним".

Нічим іншим, ніж нісенітницею, мета якої привернути увагу до себе в розпал передвиборчої кампанії, називає твердження Трампа про припинення війни в Україні Люк Коффі.

Будь-хто, хто хоч якось знає геополітику чи міжнародні справи, це зрозуміє.. неможливо закінчити таку війну за 24 години

"Це, звичайно, неможливо. Будь-хто, хто хоч якось знає геополітику чи міжнародні справи, це зрозуміє. Насправді, більшість людей без будь-яких знань про міжнародні справи погодилися б, що неможливо закінчити таку війну за 24 години. Це типова риторика Трампа, він говорить ці речі, щоб потрапити в заголовки… Це нісенітниця, і це, звісно, неможливо", - каже експерт.

Шляху закінчити цю війну за 24 години просто нема, а Росія не демонструє жодних намірів відмовитись від своїх агресивних амбіцій.

"Зараз немає способу. Є серйозний військовий конфлікт, який все ще триває. Російські цілі захопити української землі, посягнути на її суверенітет і територіальну цілісність досі залишаються такими. Це все ще мета Кремля і на сьогоднішній день. Звичайно, немає способу розв’язати подібний конфлікт за 24 години. Я думаю, ми всі хотіли б побачити кінець цього конфлікту, коли Росія залишить українську територію, а потім також пообіцяє довгострокову стабільність і безпеку. Але під керівництвом пана Путіна зараз ми знаємо, що це неможливо", - стверджує Кац.

Жодна зі сторон не готова до переговорів, вважає експерт: "Багато чого довелося б допрацювати. Україна має бути у відповідному стані, щоб вирішити, як найкраще домовитися про свою безпеку. Україна не в такому стані, а з російського боку, очевидно, виходячи з того, що вони говорять - цьому конфлікту немає кінця".

Кац нагадує, що США неодноразово заявляли, що обговорення мирного процесу може відбуватися лише за участі України, а прямі переговори з Росією просто неможливі. "Під керівництвом адміністрації Байдена Сполучені Штати заявили, що вони не збираються іти на такі переговори без України. Україна має бути за столом переговорів. Тому містер Трамп може сказати, що він міг би зробити це безпосередньо з росіянами, але це неможливо. Це ще одна брехня", - каже експерт.

Дональд Трамп має хороші стосунки з президентом Путіним.

Про свої хороші стосунки з президентом Путіним Дональд Трамп заявляє регулярно. Так, під час виступу в Айові він вкотре наголосив: "Я й Путін спілкуємося добре (get along fine), дуже добре. І це добре, а не погано".

Колишній президент демонструє лише наївність у своїх висловлюваннях та ставленні до президента Путіна, каже Люк Коффі та нагадує про дії Росії як по відношенню України, так і стосовно США, коли Дональд Трамп був господарем Білого дому.

Кожен президент в Овальному кабінеті з моменту приходу Путіна до влади в Росії мав цю ідею, що якщо вони достатньо старатимуться, вони зможуть просто працювати з президентом Путіним

"Коли Дональд Трамп був президентом, Росія порушувала угоди про припинення вогню на сході України, Росія здійснювала агресивні дії в Керченській протоці та Азовському морі, і ви знаєте, що в той же час вона нібито платила Талібану в Афганістані винагороди за солдатів США". Разом з тим Коффі зауважує, що всі американські президенти за часів путінського режиму в Росії мали хибне уявлення про те, що з Путіним можна мати справу як з легітимним та законослухняним партнером.

"Як і Дональд Трамп, кожен президент в Овальному кабінеті з моменту приходу Путіна до влади в Росії мав цю ідею, що якщо вони достатньо старатимуться, вони зможуть просто працювати з президентом Путіним. Джордж Буш думав, що зможе зробити це, він помилявся - Росія вторглася в Грузію. Президент Обама спробував це з так званим російським перезавантаженням, але виявилося, що і він помилився", - каже Коффі.

Експерт дає пораду наступному господарю Білого дому: "Наступний президент Сполучених Штатів повинен усвідомити, що поки Володимир Путін при владі, Росія не може бути партнером, незалежно від того, наскільки хорошими ви вважаєте свої особисті стосунки з Володимиром Путіним, що не має значення, особливо в очах Путіна".

Наступний президент Сполучених Штатів повинен усвідомити, що поки Володимир Путін при владі, Росія не може бути партнером...

"Коли він (Дональд Трамп-ред. ГА) дивиться на пана Путіна, він бачить зображення того, що він сподівається запровадити в Сполучених Штатах, кажучи , що він буде диктатором у перший день", - зауважує Кац. Експерт говорить про телевізійну подію в Айові на початку грудня, коли Дональд Трамп заперечив, що він зловживатиме владою, щоб помститися політичним опонентам у разі перемоги на виборах та не буде диктатором, "окрім першого дня".

"Він дивиться на пана Путіна та автократичний контроль пана Путіна над Росією та інших автократів, яких він намагається віддзеркалити, тому немає нічого дивного в тому, що він вказує на пана Путіна як на людину, якою він захоплюється або вважає, що має близькі з ним стосунки", - каже Кац.

Дональд Трамп наразі є фаворитом серед республіканців на президентських перегонах 2024 року. Він має найбільші шанси змагатися за президентське крісло у листопаді з Джо Байденом. На кокусі в Айові, перших внутрішньопартійних змаганнях, він дістав 51% голосів. Його найближчі конкуренти Рон Десантіс та Ніккі Гейлі набрали 21% та 19% відповідно.