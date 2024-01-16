Після політичної перемоги в Айові Дональд Трамп - знову на суді в Нью-Йорку

У вівторок, 16 січня, на наступний день після перемоги на кокусах в Айові колишній президент США Дональд Трамп перебуває у залі суду в Нью-Йорку.

Цього разу – на судовому процесі, пов’язаному із позовом письменниці Е. Джин Керролл. Суд має визначити розмір грошової компенсації Трампа за збитки, спричинені його заявами на адресу письменниці у 2019 році.

Це вже другий суд, пов’язаний зі звинуваченнями Е. Джин Керролл на адресу Трампа. Поточна справа зосереджена на різних коментарях, які Трамп зробив у 2019 році. Суддя вже постановив, що ці заяви були наклепницькими. Сторона Керролл вимагає Трампа виплатити 10 мільйонів доларів компенсації за репутаційну шкоду.

Трампа звинувачували у сексуальному насильстві, вчиненому щодо письменниці Е. Джин Керролл у 1996 році. Справа ґрунтується на звинуваченнях письменниці Е. Джин Керролл у тому, що Трамп вчинив сексуальне насильство над нею в універмазі 1996 року.

Трамп заперечував обвинувачення та називав письменницю "психічно хворою", однак провадження двох цивільних позовів проти нього продовжили. Трампа було визнано відповідальним за одним із позовів, ще один позов було передано до суду.

Тоді, в травні 2023 року, дев’ять присяжних після цивільного процесу вирішили, що експрезидент не ґвалтував Джин Керролл, але визнали його відповідальним за наклеп на письменницю. Трампа зобов’язали виплатити Керролл 5 мільйонів доларів компенсації.

Керролл подала до суду на Трампа за побиття, стверджуючи, що його поведінка кваліфікується як сексуальний злочин, оскільки це було зґвалтування, сексуальне насильство або насильницькі дотики. Хоча присяжні не згодні, що вона довела факт зґвалтування, вони все-таки погодилися з тим, що Трамп вчинив сексуальне насильство.

Ця справа — цивільна. Втім проти експрезидента Трампа відкрито ще 4 кримінальних справи: дві — на рівні штатів і дві — на федеральному рівні. Загалом наразі проти колишнього президента висунуто 91 кримінальне обвинувачення, починаючи від фальсифікації ділових записів у Нью-Йорку і закінчуючи спробами підриву президентських виборів 2020 року.

За багатьма обвинуваченнями йому загрожує ув’язнення на термін від 10 до 20 років. Дональд Трамп, якому 77 років, може провести решту свого життя у в'язниці, якщо його визнають винним та засудять за одним або кількома пунктами обвинувачення.

Попри юридичні проблеми, Трамп залишається фаворитом серед претендентів на кандидатуру від Республіканської партії на перегонах у 2024 році. Щоправда, принаймні дві кримінальні справи, призначені для розгляду у 2024 році, можуть мати вплив як на заголовки новин, так і на передвиборчу кампанію загалом.

Дивіться також: Трамп припустив, що справжні втрати у війні РФ в Україні "набагато вищі", й заявив, що має рішення