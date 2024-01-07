Верховний суд США визначив дату, коли розгляне апеляцію Трампа щодо дискваліфікації його від участі у праймеріз

Верховний суд США погодився розглянути справу про те, чи можна дискваліфікувати колишнього президента Трампа від участі у праймеріз у Колорадо через його дії, пов’язані з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

Судді постановили розглянути справу у швидкому темпі, усні аргументи заплановані на 8 лютого. Праймеріз у штаті Колорадо мають відбутися 5 березня.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 20 грудня Верховний суд штату Колорадо дискваліфікував колишнього президента США Дональда Трампа від участі у президентських праймеріз, виборах, які визначають, хто представлятиме партію на виборах президента у 2024 році. Судове рішення забороняє держсекретарю штату Джені Крісвольд "включати ім'я президента Трампа до бюлетенів президентських праймеріз 2024 або підраховувати голоси, подані за нього".

Як повідомляв Голос Америки, 4 січня державний секретар штату Мейн усунула колишнього президента США Дональда Трампа від участі в президентських праймеріз штату, пославшись на положення Конституції щодо повстання. Це стало першим одностороннім кроком посадовця виборчої системи. До цього аналогічне рішення ухвалив Верховний суд Колорадо.

Рішення Верховного суду Колорадо і держсекретаря штату Мейн призупинені до завершення розгляду апеляцій.

2 січня Трамп подав оскарження на рішення держсекретаря штату Мейн, який заборонив йому брати участь у праймеріз через його роль у нападі на Капітолій.

У середу, 3 січня, команда Трамп звернулась до Верховного суду США з проханням переглянути аналогічне рішення, ухвалене Верховним судом штату Колорадо.