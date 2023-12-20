Суд штату Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах

Верховний суд штату Колорадо дискваліфікував колишнього президента США Дональда Трампа від участі у президентських праймеріз, виборах, які визначають, хто представлятиме партію на виборах президента у 2024 році.

Судове рішення забороняє держсекретарю штату Джені Крісвольд "включати ім'я президента Трампа до бюлетенів президентських праймеріз 2024 або підраховувати голоси, подані за нього".

Ім'я Трампа не може бути включене до бюлетенів на президентських виборах через роль експрезидента в подіях 6 січня 2021 року у США, коли натовп увірвався до американського Капітолія, погрожуючи зірвати засвідчення результатів голосування на президентських виборах 2021 року, йдеться в рішенні.

Судді апелюють до 14-ї поправки американської Конституції, яка, зокрема, забороняє особам балотуватись на президентських виборах у США, якщо вони "брали участь в заворушенні чи повстанні" проти Конституції.



Рішення було ухвалене чотирма суддями проти трьох. Більшість суддів зауважили у своєму вердикті, що "президент Трамп підбурював і закликав застосовувати насильство та вдаватись до беззаконня, щоб зірвати мирну передачу влади", і є "чіткі й переконливі докази, що президент Трамп брав участь в заворушенні".

Судді визнали - рішення не було легким. "Ми усвідомлюємо масштаб та вагу питань, які стоять перед нами, - йдеться в суддівському висновку. - Ми також усвідомлюємо наш священний обов'язок застосовувати закон без страху або переваг, і без впливу реакцій громадськості на рішення, які диктує для нас закон".

В окремо висловленій думці суддя Браян Боатрайт не підтримав рішення суду, вказавши на відсутність судового вироку щодо проти Трампа щодо звинувачень за участь у заворушенні.

Кампанія Трампа планує негайно оскаржити рішення



Трамп не коментував рішення суду в Колорадо, але, звертаючись до виборців під час події у штаті Айова у вівторок, він назвав спроби не включити його до бюлетеня "нісенітницею", а також звинуватив демократів у "відчайдушних спробах зупинити нас всіма можливими способами".

Речник виборчої кампанії Трампа Стівен Чунг оголосив, що кампанія негайно оскаржить це рішення у Верховному суді США і поділився переконанням, що Верховний суд США швидко ухвалить рішення на користь включення Трампа до бюлетенів.

Чунг звинуватив Верховний суд штату Колорадо в підтримці "схеми з втручання до виборів" від імені чинного президента США Джо Байдена. "Лідери Демократичної партії мають параною через зростання та домінування провідної ролі, яку Трамп має в опитуваннях".

Голова Національного комітету Республіканської партії Ронна Макденіел оголосила, що Республіканська партія допоможе Трампу в юридичній боротьбі. "Хто стане кандидатом від республіканців, вирішать виборці-республіканці, а не політизований суд штату", - твітує Макденіел.

Розгляд судових справ проти включення Трампа до виборчих бюлетенів триває в 13 штатах, включаючи Техас, Неваду, Вісконсин та інші, нагадує видання Fox News.

Суди не підтримали виключення Трампа з бюлетенів в Аризоні, Мічигані та Міннесоті.