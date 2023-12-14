Палата представників проголосувала за початок слідства з імпічменту президента. Байден назвав це "безпідставним політичним трюком"

Палата представників Конгресу США у середу, 13 грудня, ухвалила офіційно розпочати розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена, хоч наразі не було наведено доказів того, що Байден отримав яку-небудь вигоду від бізнесу свого сина Гантера Байдена.

Голоси у Палаті представників, де більшість належить республіканцям, розподілились чітко за партійною приналежністю, а саме 221 республіканець проголосував за, а 212 демократів – проти.

Незадовго до голосування 13 грудня син президента Гантер Байден відмовився давати свідчення за закритими дверима щодо своєї бізнесової діяльності за викликом конгресових республіканців, натомість запропонувавши свідчити публічно, адже він побоюється, що його непублічні свідчення можуть бути викривлені, повідомляє агентство Reuters.

“Немає жодних доказів на підтримку звинувачень, що мій батько був фінансово залучений у мій бізнес, тому що цього не було”, — зазначив Байден-молодший.

Розслідування щодо імпічменту було без голосування в Конгресі розпочав колишній спікер Палати представників США Кевін Маккарті у вересні цього року, нагадує видання The Washington Post. Теперішній спікер Майк Джонсон виніс питання розслідування на голосування, хоча республіканці не надали доказів того, що Джо Байден отримав вигоду від закордонного бізнесу Гантера.

В основу розслідування щодо імпічменту закладено теорію змови з українською складовою, яка не знайшла підтверджень, пояснює The Washington Post, посилаючись на слова Майка Джонсона.

А саме, нібито Джо Байден, перебуваючи на посаді віцепрезидента США, домагався звільнення тодішнього головного прокурора України Віктора Шокіна з метою зупинити розслідування колишнього власника української газової компанії “Бурісма”, до складу ради директорів якої тоді входив Гантер Байден. Ці звинувачення були спростовані колишніми посадовцями США, українськими антикорупційними активістами й навіть деякими республіканцями.

Водночас Джонсон так пояснив рішення про початок розслідування щодо імпічменту: “Це юридичне рішення. Це конституційне рішення. І те, хто за чи проти імпічменту, зараз не має значення”.

“Усі помірковані учасники нашої конференції розуміють, що це не політичне рішення”, — заявив Джонсон на пресконференції минулого тижня.

Демократи в Палаті представників США засудили республіканців за відкриття розслідування щодо імпічменту, яке вони вважають відплатою за два імпічменти колишнього президента Дональда Трампа – у 2020 році за тиск на Україну з метою спонукати корупційне розслідування Байдена-молодшого, а у 2021 році за спробу скасувати програш на виборах, нагадує Reuters. Обидва імпічменти були підтримані в Палаті представників, але провалилися в Сенаті.

Білий дім відкинув розслідування як безпідставне і політично мотивоване. У заяві, поширеній від імені президента США у середу, 13 грудня відкриття розслідування було названо “безпідставним політичним трюком республіканців у Палаті представників”.

Байден звинуватив республіканців у тому, що вони не зосереджуються на справді важливих питаннях, серед яких війни в Україні та Ізраїлі, ситуація на американсько-мексиканському кордоні та економічні питання. Він також закинув республіканцям, що витративши “тижні на пошуки нового спікера Палати представників і вигнання власних членів, республіканці залишають Конгрес на місяць”, ідучи на різдвяні канікули, замість того, щоб розв'язувати нагальні проблеми країни.

“Я прокидаюся щодня з увагою до проблем, з якими стикається американський народ – реальних проблем, які впливають на його життя, а також на силу та безпеку нашої країни та світу. На жаль, республіканці Палати представників не приєднуються до мене. Замість того, щоб зробити щось, щоб покращити життя американців, вони зосереджені на тому, щоб атакувати мене брехнею, - сказав Байден у зверненні, додавши. - Американському народу потрібні їхні лідери в Конгресі, щоб діяти щодо важливих пріоритетів для країни та світу”.

Навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент президенту, Сенат має проголосувати двома третинами голосів за засудження президента. Це є маловірогідно, бо більшість у Сенаті зараз належить демократам.

Водночас розслідування може допомогти республіканцям зміцнити свої наглядові повноваження, а також сприяти їм у публічному висвітленні звинувачень в корупції родини Байденів під час президентської кампанії 2024 року, пояснює Reuters. Нагадаємо, що провідний кандидат на посаду президента від республіканців Дональд Трамп наразі фігурує як підзахисний у чотирьох кримінальних судових справах.



В статті використано інформацію Reuters, AP.