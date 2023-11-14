Арешт Дубінського в Україні викликав значну реакцію у США через зв’язок українського депутата з адвокатом Трампа, Джуліані

Арешт депутата від керівної парії «Слуга народу» Олександра Дубінського в Україні за звинуваченнями у державній зраді викликав значну реакцію у США через минулі зв’язки Дубінського з Руді Джуліані, колишнім адвокатом експрезидента США Дональда Трампа. Про це повідомляють провідні американські ЗМІ.

Дубінський, якого звинувачують у співпраці з ГРУ Росії, шпигунській діяльності на користь РФ та поширенні дезінформації, був одним з ключових контактів Руді Джуліані в той час, як Джуліані, від імені колишнього президента Трампа, намагався знайти в Україні матеріали, які б прив’язали Джо Байдена до корупційних схем.

На той час Байден був головним політичним суперником Трампа, який намагався довести його причетність до корупційних схем, пов’язаних з українською газовою компанією Burisma, у якій його син Байдена, Гантер, входив до ради директорів, повідомляє видання Washington Post.

Джуліані відвідав Україну у грудні 2019 року й зустрівся з Дубінським, а також колишнім депутатом Андрієм Деркачем, якого СБУ також обвинуватила у зраді, і який втік з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як нагадує Washington Post, Дубінський і Деркач провели низку пресконференцій у Києві безпосередньо перед візитом Джуліані в Україну, на яких вони заявляли про викриття корупції в компанії Burisma.

Третій обвинувачений у держзраді – колишній заступник генпрокурора України Костянтин Кулик – у 2019 році закликав розпочати розслідування проти Гантера Байдена через його роль у компанії Burisma, додає New York Times. Кулик також переховується за межами України відтоді, як почалося повномасштабне вторгнення Росії.

У результаті зусиль Джуліані, жодних перевірених доказів протиправних дій Байдена знайдено не було. Дубінський своєю чергою став одним з семи українців, проти яких США ввели санкції у січні 2021 року, звинувативши їх у тому, що вони були “частиною пов’язаної з Росією мережі зовнішнього впливу”, яка поширювала “оманливі та необґрунтовані звинувачення щодо політичного кандидата у США”, додає видання Newsweek.

Економіст і колишній старший науковий співробітник Атлантичної ради Андерс Аслунд зауважив на своїй сторінці в мережі X (колишня Twitter), що звинувачення СБУ контактів Джуліані в Україні у шпигунстві на користь України може означати, що і «Джуліані був агентом Путіна».

"Це велика справа: СБУ стверджує, що головні соратники Джуліані в Україні: Олександр Дубінський, ексдепутат Андрій Деркач і експрокурор Костянтин Кулик приєдналися до Військової розвідки (ГРУ) Росії. Джуліані був агентом Путіна", – пише Аслунд.

Американські медіа нагадують, що президент Трамп у липні 2019 року, під час виборчої кампанії перед президентськими виборами 2020 року у США телефонував новообраному президенту України Віктору Зеленському з вимогою розслідувати справи Гантера Байдена в Україні.

Тим часом адміністрація Трампа затримувала військову допомогу Україні начебто з огляду на корупцію в країні, нагадує New York Times.

Трамп і Джуліані заперечують, що в їхніх контактах з українськими посадовцями було щось протизаконне чи неправильне. Однак, ці події пізніше призвели до оголошення імпічменту Трампу в Палаті представників Конгресу США. Водночас Сенат виправдав експрезидента, нагадує New York Times.