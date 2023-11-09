Родичів президента Байдена викликають у Конгрес

Комітет з нагляду Палати представників Конгресу США викликав Гантера Байдена та Джеймса Байдена, сина й брата чинного президента, для свідчень щодо фінансових справ родини. Виклик видано в рамках розслідування, ініційованого опозиційною Республіканською партією, яка домагається імпічменту президента. Адвокат Байдена заперечує наявність будь-яких підстав для виклику.

Крім Байденів, Комітет також викликав свідчити ділового партнера родини Байденів Роба Вокера. Крім того, до добровільних інтерв’ю було запрошено декількох інших членів родини Байденів, зокрема Сару Байден, дружину Джеймса Байдена, Геллі Байден, вдову старшого сина президента, Бо Байдена, з якою інший його син Гантер Байден перебував у романтичних стосунках після смерті Бо, а також Тоні Бобулінські, ще одного бізнес-партнера сина президента, повідомляє мережа CNN.

Розслідування проти президента Байдена розпочали республіканці у Палаті представників з метою з’ясувати, чи отримувала родина Байденів вигоду від перебування Джо Байдена на державних посадах.

Зокрема, лідери республіканців у Палаті представників кажуть, що у ході теперішніх свідчень вони мають намір з’ясувати, чи Джо Байден під час перебування на державних посадах ухвалював політичні рішення, виходячи з ділових інтересів своєї сім’ї, або ж зловживав своїм службовим становищем, надаючи іноземцям невиправданий доступ до себе як держслужбовця, чи свідомо брав участь у схемах з метою збагачення своєї родини, зауважує CNN.

Раніше, в результаті тривалих перевірок банківських звітів та іноземних ділових справ Гантера Байдена, республіканці заявили, що “члени сім’ї Байдена загалом отримали понад 24 мільйони доларів від іноземних громадян протягом приблизно п’яти років, у тому числі з таких країн, як Китай, Росія, Україна, Румунія та Казахстан”, пише CNN.

Теперішній виклик з вимогою надати свідчення пов’язаний з особистим чеком 2018 року, який Джо Байден отримав від свого брата Джеймса. На лицьовій стороні чека, який досліджував Комітет з нагляду, вказані слова “погашення позики”, пише The Washington Post. Видання також зазначає, що за його даними, Байден перерахував 200 000 доларів своєму братові 12 січня 2018 року.

Зі свого боку демократи впевнені, що справа імпічменту була ініційована республіканцями з метою відвернути увагу від численних кримінальних звинувачень і судових справ Дональда Трампа напередодні виборів президента США 2024 року. А представники родини Байденів своєю чергою заперечують будь-яку неправомірність у діях Байденів.

The Washington Post додає, що розглянувши понад 12 000 сторінок фінансової документації та проінтерв’ювавши осіб, які співпрацювали з сином президента на різних посадах, Комітет знайшов докази та свідчення того, що Гантер Байден намагався скористатися з прізвища Байденів у веденні своїх справ. Водночас Комітет не знайшов жодних доказів того, що Джо Байден отримував вигоду від ділових угод свого сина, а також не виявив якихось правопорушень у діях самого президента.

Адвокат Джеймса Байдена Пол Фішман у відповідь на теперішній виклик для дання свідчень заявив: “Немає жодних підстав для цієї повістки”.

“Після довгих відчайдушних пошуків будь-якої фінансової операції між Джимом Байденом і його братом, включаючи непотрібний і нав’язливий перегляд приватних банківських записів Джима, Комітет вдався до критики двох позик, які Джим отримав, коли його брат більше не був на державній посаді, й навіть не був кандидатом у президенти. Ті самі банківські документи чітко показують, що Джим погасив обидві позики протягом декількох тижнів”, - додав Фішман, якого цитує CNN.

Наразі незрозуміло, наскільки довго може тривати теперішнє розслідування, і чи вдасться республіканцям Палати представників переконати достатню кількість своїх колег по партії в тому, що президент Байден скоїв якісь серйозні проступки.

Водночас з огляду на контроль Сенату демократами, малоймовірним є успіх імпічменту, навіть якщо він буде ухвалений у Палаті представників.