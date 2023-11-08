Іванка Трамп на суді у справі про шахрайство в Нью-Йорку заявила, що не пам'ятає деталей угоди

Іванка Трамп давала свідчення в середу у Верховному суді штату Нью-Йорк. Донька експрезидента США Дональда Трампа заявила, що не пам'ятає деталей угод з нерухомістю, над якими вона працювала в бізнес-імперії свого батька. Ці угоди розслідують у справі про шахрайство.

Так само як і її брати Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп, які свідчили минулого тижня, Іванка Трамп намагалася дистанціювати себе від сумнівних методів оцінки вартості активів бізнесу Трампів, які раніше суд вже визнав шахрайськими.

Натомість сам Дональд Трамп, навпаки, у суді визнав, що деякі оцінки вартості полів для гольфу, офісних будівель та інших активів компанії були неточними, але сказав, що помилки не були релевантними для фінансових установ, які використовували їх для визначення умов угод.

У позові генеральної прокурорки Нью-Йорка, демократки Летишії Джеймс, Трампа та його сімейний бізнес звинувачують у маніпулюванні вартістю активів нерухомості, щоб ввести в оману кредиторів і страховиків і прикрасити репутацію Трампа як успішного бізнесмена.

На відміну від своїх братів і батька, Іванка Трамп не є обвинуваченою у справі. У період з 2011 по 2017 роки Іванка була топменеджеркою Trump Organization, й за її словами, вона зосередилася на реконструкції поля для гольфу Doral у Флориді та будівлі Old Post Office у Вашингтоні.

На суді їй показали електронний лист від 2011 року, в якому вона визнала, що вимога кредитора Deutsche Bank про те, щоб бізнес її батька підтримував чистий капітал у розмірі щонайменше 3 мільярдів доларів, була проблемою, але закликала офіційних осіб компанії все одно це схвалити.

"Ми хотіли отримати чудову ставку, і єдиний спосіб отримати доходи/строки і основну суму, як ми хочемо, — це гарантувати угоду", — написала вона юристу організації Trump.

У своїх свідченнях вона заявила, що підтримувала угоду, але не пригадала конкретних умов. "Загалом я вважала, що умови угоди з Deutsche Bank щодо Doral були позитивними", — сказала вона.

Трамп має найбільший рейтинг серед республіканців, які змагаються за те, щоб стати єдиним кандидатом від партії на президентських виборах 2024 року, попри те, що проти нього висунуто 91 кримінальне обвинувачення, заперечує свою провину. Він раніше звинуватив суддів і прокурорів в політичній упередженості та "втручанні у вибори".

Прокурорка вимагає 250 мільйонів доларів штрафу, а також обмежень, які б перешкодили Трампу та його дорослим синам вести бізнес у Нью-Йорку.

Окрім цієї справи, Трамп є обвинуваченим у чотирьох окремих кримінальних справах, у тому числі двох щодо його спроб скасувати перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Однак опитування громадської думки показують, що він має значну перевагу над конкурентами-республіканцями, щоб змагатись із Байденом за президентство наступного року.