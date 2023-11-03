Діти Трампа свідчать у справі про фінансове шахрайство, на тлі передвиборчої кампанії свого батька

Я не можу переоцінити, наскільки шкідливими є ці зізнання для Трампа-молодшого

У продовження цивільної судової справи щодо фінансового шахрайства, в якому обвинувачено колишнього президента США Дональда Трампа, його синів Дональда молодшого й Еріка та Організацію Трампа з її ключовими керівниками, сини президента цими днями свідчать у Верховному суді штату Нью-Йорк.

Обидва у своїх свідченнях дистанціювалися від фінансових звітів, які опинилися в центрі справи про шахрайство й намагалися перекласти відповідальність за складення звітів на бухгалтерів, найнятих Організацією Трампа. Про це повідомляє видання The Washington Post та інші американські ЗМІ.

Як повідомляв раніше Голос Америки, цивільна справа про шахрайство Організації Трампа є однією з багатьох судових справ проти колишнього президента, який наразі є провідним претендентом за рейтингами на номінацію від Республіканської партії на посаду президента у 2024 році.

У справі звинувачують Трампа, його синів та Організацію Трампа у навмисній брехні щодо справжньої вартості його активів з метою уникнення податків, отримання кращих умов кредитування тощо. Зокрема, як зазначає CBS News, у позові йдеться, що з 2011 по 2021 роки керівники Організації Трампа навмисно завищували вартість власного капіталу Трампа, що дозволило колишньому президенту отримати незаконний прибуток користуючись з кращих умов ведення бізнесу на загальну суму у 250 мільйонів доларів протягом цього часу.

Ще перед початком теперішнього судового розгляду, додає The Washington Post, суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Артур Енґорон постановив, що обвинувачені особи та Організація Трампа “загально вчинили шахрайство”. Теперішня справа, яку також розглядає Енґорон, має на меті встановити, чи було вчинено конкретні протиправні дії, і які саме, а також визначити можливі покарання за них.

“Оскільки це цивільний, а не кримінальний процес, нікому з учасників не загрожує час за ґратами”, - додає видання.

Що стосується синів Трампа, то коли їхній батько став президентом США у 2017 році, вони перебрали на себе керівництво Організацією Трампа, і кожен з них має в ній посаду виконавчого віцепрезидента, зауважує CBS News. Усі обвинувачені заперечують правопорушення та стверджують, що судовий процес є політично вмотивованим і має на меті завадити президентській кампанії старшого Трампа.

Адвокати Трампа вважають, що ніякого шахрайства не відбулося, адже оцінка вартості нерухомості є суб’єктивною, і в методах оцінки, застосованих Організацією Трампа, немає нічого неправильного, а також кредитори не покладалися на фінансові звіти Трампа, приймаючи рішення про надання кредитів, зазначає The Washington Post.

У своїх свідченнях у четвер, Дональд молодший поклав усю відповідальність за можливі правопорушення на внутрішніх бухгалтерів Організації Трампа, включно з давньою довіреною особою Трампа Алленом Вайсселберґом, та зовнішню бухгалтерську фірму “Мазарс”, яка готувала документи фінансової звітності Організації Трампа, повідомляє CBS News.

“Я покладався на “Мазарс” і нашу команду бухгалтерів, які казали мені, що є точним у межах бухгалтерського обліку. Тому у нас і є бухгалтери”, - заявив Дональд Трамп молодший на слуханнях, цитує CBS News.

Водночас як нагадує вебсайт Salon.com, Дональд Бендер, який працював у фірмі “Мазарс” і складав фінансову звітність Організації Трампа, у своїх свідченнях раніше в ході судового розгляду заявив, що завищена вартість активів Трампа у фінансовій звітності базувалася на тій інформації, яку він отримував від Трампів.

Юрист Джордж Конвей, якого також цитує Salon.com, назвав заяви Трампа-молодшого “смішними”, адже “листи-репрезентації керівництва недаремно називають листами-репрезентаціями: вони містять заяви, зроблені керівництвом, і саме бухгалтери мають право на них покладатися”.

Юридична аналітикиня мережі MSNBC Ліза Рубін зазначила на своїй сторінці в мережі Х: “Я не можу переоцінити, наскільки шкідливими є ці зізнання для Трампа-молодшого”.

Своєю чергою, Ерік Трамп, який свідчив після свого брата Дональда, заявив, що навіть не знав до початку цього процесу, що Організація Трампа зберігала звіти про активи його батька, повідомляє The Washington Post.

Ерік Трамп продовжить свої свідчення у п’ятницю, 3 листопада. Також очікують, що колишній президент Трамп свідчитиме у суді в понеділок, 6 листопада, а його дочка Іванка, яка не фігурує серед обвинувачених у цій справі, даватиме свідчення у середу, 8 листопада.