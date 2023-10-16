Прокурор просить суд обмежити публічні заяви Трампа. Що варто знати про судові справи щодо колишнього президента США

У понеділок, 16 жовтня, у Вашингтоні пройдуть судові слухання, де спеціальний прокурор США Джек Сміт проситиме суддю обмежити публічні заяви Дональда Трампа щодо осіб, які беруть участь у федеральній кримінальній справі, де його звинувачено в спробі скасувати свою поразку на президентських виборах 2020 року.

За словами прокурорів, “провокаційні публічні заяви” Трампа і його нападки в соціальних мережах на свідків та інших осіб, пов’язаних з розглядом справи, підривають довіру суспільства до судової системи, можуть вплинути на суд присяжних і спонукають інших погрожувати й переслідувати тих, кого критикує Трамп.

Сам Трамп і його адвокатська команда вважають такий запит Сміта спробою придушити його свободу слова у той час, як він проводить кампанію за республіканську номінацію на пост президента.

Водночас суддя в іншій справі проти Трампа, яка стосується можливого шахрайства у його сімейному бізнесі, вже видала наказ про заборону Трампу обговорювати персонал суду після того, як він накинувся у соцмережах на клерка судді.

На тлі розгортання у США передвиборчої кампанії на пост президента країни, в якій Трамп має найбільший рейтинг серед політиків-республіканців, Голос Америки розбирався у ключових питаннях щодо судових справ Трампа.

У чому полягає суть кожної зі справ проти Трампа?

Загалом, колишньому президенту США Дональду Трампу висувають звинувачення у чотирьох кримінальних та кількох цивільних судових справах. Якщо його визнають винним, це може загрожувати йому ув'язненням.

Кримінальна справа про штурм Капітолія 6 січня 2021 року, яку розглядають у Вашингтоні Звинувачення: Трампа звинувачують у кримінальній змові з метою скасування результатів президентських виборів 2020 року, в яких переміг Джо Байден, зокрема, у підбурюванні насильницького нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Деталі: 6 січня 2021 року група прихильників Трампа влаштуваланасильницький напад на Капітолій США, намагаючись зірвати затвердження Конгресом перемоги Джо Байдена на виборах 2020 року. У ході двопартійного розслідування, проведеного Сенатом США, було зроблено висновок, що штурм призвів до смертей сімох людей. Палата представників США оголосила Трампу імпічмент за підбурювання до заколоту, але колишній президент уник імпічменту в Сенаті, необхідного, щоб усунути його з посади. 1 серпня 2024 року спеціальний прокурор Джек Сміт висунув Трампу звинувачення, а 3 серпня Трамп постав перед судом для офіційного оголошення звинувачень. Він заперечив свою провину. Початок розгляду справи призначено на березень 2024 року; Трампу загрожує кримінальна відповідальність, включно з потенційним тюремним ув'язненням, за його роль у змові з метою скасування результатів виборів 2020 року й нападі на Капітолій. Що далі: Трамп не визнав себе винним; початок розгляду справи призначено на березень 2024 року.



Кримінальна справа щодо секретних документів, яку розглядають у штаті Флорида Звинувачення: Трампа звинувачують у незаконному зберіганні секретних документів після залишення ним посади президента США. Деталі: Перед тим, як Трамп покинув Білий дім у січні 2021 року, він і його помічники, згідно із звинуваченнями, нібито спакували сотні секретних документів разом із його особистими речами та перевезли ці документи до його маєтку “Мар-а-Лаго” у Флориді. За твердженнями прокурорів, Трамп навмисно приховав десятки документів від слідчих і ввів їх в оману, коли вони намагалися знайти зниклі файли. У червні 2022 року спеціальний прокурор Джек Сміт висунув Трампу звинувачення за 37 федеральними пунктами, включаючи 31 порушення Закону про шпигунство. Що далі: Трамп не визнав себе винним; початок розгляду справи призначено на травень 2024 року.



Кримінальна справа про хабарі порнозірці, яку розглядають у штаті Нью-Йорк Звинувачення: Трампа звинувачують у незаконних платежах зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс, щоб вона не розголошувала інформацію про начебто позашлюбні стосунки з Трампом напередодні президентських виборів. Деталі: Згідно зі справою, за місяць до президентських виборів 2016 року, колишній адвокат Трампа Майкл Коен заплатив 130 тисяч доларів зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс, щоб вона не озвучувала публічно свою історію про позашлюбні стосунки з колишнім президентом. Трамп заперечує, що цей роман взагалі мав місце. Прокуратура звинувачує колишнього президента в тому, що він незаконно відшкодував Коену сплату хабаря, неправильно класифікувавши транзакцію, здійснену Організацією Трампа, як “витрати на юридичні послуги”. У грудні 2022 року Організацію Трампа визнали винною у кримінальному шахрайстві з податками та фальсифікації ділової документації. У березні 2023 року окружний прокурор Манхеттена у м. Нью-Йорк Елвін Бреґґ висунув Трампу звинувачення у 34 кримінальних злочинах щодо фальсифікації ділової документації. Що далі: Трамп не визнав себе винним; початок розгляду справи призначено на березень 2024 року.



Кримінальна справа про втручання у президентські вибори 2020 року, яку розглядають у штаті Джорджія Звинувачення: Трампа звинувачують у тому, що він вимагав від посадовців штату Джорджія “знайти” голоси, щоб “перемогти” у цьому штаті під час виборів президента 2020 року, хоча там насправді переміг Джо Байден. Деталі: У своїх спробах скасувати результати президентських виборів 2020 року Трамп доручив держсекретарю штату Джорджія, республіканцю Бреду Раффенспергеру, “знайти” достатньо голосів, щоб позбавити Джо Байдена його перемоги у штаті й самому “перемогти” там. Окружний прокурор округу Фултон штату Джорджія Фані Вілліс розслідує спроби Трампа незаконно скасувати перемогу Байдена в Джорджії понад два роки. Що далі: Трамп не визнав себе винним. Початок розгляду справи щодо кількох спільників Трампа призначено на жовтень 2023 року; розгляд справи проти самого Трампа може розпочатися наступного року.



Цивільна справа про шахрайство Організації Трампа, яку розглядають у штаті Нью-Йорк Звинувачення: Трампа звинувачують у навмисній брехні щодо справжньої вартості його активів з метою уникнення податків, отримання кращих умов кредитування тощо. Деталі: У лютому 2019 року колишній адвокат Трампа Майкл Коен засвідчив Конгресу, що тодішній президент неодноразово брехав у фінансовій звітності про вартість своїх активів, щоб отримати кращі умови оподаткування та кредитів. “З мого досвіду містер Трамп збільшував вартість активів, коли це було йому вигідно, наприклад, намагаючись увійти до списку найбагатших людей у [журналі] Forbes, і применшував свої активи, щоб зменшити податки на нерухомість”, — сказав Коен на слуханнях Комітету з нагляду Палати представників Конгресу. Його свідчення стали підставою для цивільного розслідування під керівництвом генеральної прокурорки штату Нью-Йорк Летисії Джеймс щодо ділової практики Організації Трампа. 26 вересня 2023 року суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Артур Енґорон визнав Дональда Трампа, його синів і топ-менеджерів Організації Трампа відповідальними у шахрайстві через те, що вони протягом багатьох років брехали про капітал Трампа, і позбавив його ліцензій на ведення бізнесу в Нью-Йорку. Це рішення означає, що Трамп потенційно може втратити контроль над своєю бізнес імперією в Нью-Йорку, включаючи відомі об’єкти нерухомості, зокрема і будівлю на Волл-стріт 40 у фінансовому районі. Судові слухання у справі розпочалися 2 жовтня 2023 року і триватимуть приблизно до грудня цього року. Що далі: Судові слухання у справі розпочалися 2 жовтня 2023 року.



Цивільні справи Джин Керрол проти Трампа у штаті Нью-Йорк Звинувачення: Трампа звинувачують у сексуальному насильстві, вчиненому щодо письменниці Е. Джин Керролл у 1996 році. Деталі: Справа ґрунтується на звинуваченнях письменниці Е. Джин Керролл у тому, що Трамп вчинив сексуальне насильство над нею в універмазі у 1996 році. Трамп заперечує звинувачення, намагаючись дискредитувати Керролл як особистість, однак, провадження двох цивільних позовів проти нього продовжується. Що далі: Трамп визнаний відповідальним за одним з позовів; ще один позов буде передано до суду.



Як це може вплинути на передвиборчу кампанію Трампа на переобрання президентом США?

Судові справи, скоріше за все, будуть відволікати Трампа і його команду під час найгарячішої пори президентської передвиборчої кампанії, забираючи у них час і ресурси.

Водночас більшість з них навряд чи завершиться до виборів президента США у листопаді 2024 року.

Опоненти також використовуватимуть справи для дискредитації Трампа в очах виборців.

Якщо Трампа визнають винним, чи може він стати президентом?