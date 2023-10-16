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Прокурор просить суд обмежити публічні заяви Трампа. Що варто знати про судові справи щодо колишнього президента США
У понеділок, 16 жовтня, у Вашингтоні пройдуть судові слухання, де спеціальний прокурор США Джек Сміт проситиме суддю обмежити публічні заяви Дональда Трампа щодо осіб, які беруть участь у федеральній кримінальній справі, де його звинувачено в спробі скасувати свою поразку на президентських виборах 2020 року.
За словами прокурорів, “провокаційні публічні заяви” Трампа і його нападки в соціальних мережах на свідків та інших осіб, пов’язаних з розглядом справи, підривають довіру суспільства до судової системи, можуть вплинути на суд присяжних і спонукають інших погрожувати й переслідувати тих, кого критикує Трамп.
Сам Трамп і його адвокатська команда вважають такий запит Сміта спробою придушити його свободу слова у той час, як він проводить кампанію за республіканську номінацію на пост президента.
Водночас суддя в іншій справі проти Трампа, яка стосується можливого шахрайства у його сімейному бізнесі, вже видала наказ про заборону Трампу обговорювати персонал суду після того, як він накинувся у соцмережах на клерка судді.
На тлі розгортання у США передвиборчої кампанії на пост президента країни, в якій Трамп має найбільший рейтинг серед політиків-республіканців, Голос Америки розбирався у ключових питаннях щодо судових справ Трампа.
У чому полягає суть кожної зі справ проти Трампа?
Загалом, колишньому президенту США Дональду Трампу висувають звинувачення у чотирьох кримінальних та кількох цивільних судових справах. Якщо його визнають винним, це може загрожувати йому ув'язненням.
- Кримінальна справа про штурм Капітолія 6 січня 2021 року, яку розглядають у Вашингтоні
- Звинувачення: Трампа звинувачують у кримінальній змові з метою скасування результатів президентських виборів 2020 року, в яких переміг Джо Байден, зокрема, у підбурюванні насильницького нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року.
- Деталі:
- 6 січня 2021 року група прихильників Трампа влаштуваланасильницький напад на Капітолій США, намагаючись зірвати затвердження Конгресом перемоги Джо Байдена на виборах 2020 року.
- У ході двопартійного розслідування, проведеного Сенатом США, було зроблено висновок, що штурм призвів до смертей сімох людей.
- Палата представників США оголосила Трампу імпічмент за підбурювання до заколоту, але колишній президент уник імпічменту в Сенаті, необхідного, щоб усунути його з посади.
- 1 серпня 2024 року спеціальний прокурор Джек Сміт висунув Трампу звинувачення, а 3 серпня Трамп постав перед судом для офіційного оголошення звинувачень. Він заперечив свою провину.
- Початок розгляду справи призначено на березень 2024 року; Трампу загрожує кримінальна відповідальність, включно з потенційним тюремним ув'язненням, за його роль у змові з метою скасування результатів виборів 2020 року й нападі на Капітолій.
- Що далі: Трамп не визнав себе винним; початок розгляду справи призначено на березень 2024 року.
- Кримінальна справа щодо секретних документів, яку розглядають у штаті Флорида
- Звинувачення: Трампа звинувачують у незаконному зберіганні секретних документів після залишення ним посади президента США.
- Деталі:
- Перед тим, як Трамп покинув Білий дім у січні 2021 року, він і його помічники, згідно із звинуваченнями, нібито спакували сотні секретних документів разом із його особистими речами та перевезли ці документи до його маєтку “Мар-а-Лаго” у Флориді.
- За твердженнями прокурорів, Трамп навмисно приховав десятки документів від слідчих і ввів їх в оману, коли вони намагалися знайти зниклі файли.
- У червні 2022 року спеціальний прокурор Джек Сміт висунув Трампу звинувачення за 37 федеральними пунктами, включаючи 31 порушення Закону про шпигунство.
- Що далі: Трамп не визнав себе винним; початок розгляду справи призначено на травень 2024 року.
- Кримінальна справа про хабарі порнозірці, яку розглядають у штаті Нью-Йорк
- Звинувачення: Трампа звинувачують у незаконних платежах зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс, щоб вона не розголошувала інформацію про начебто позашлюбні стосунки з Трампом напередодні президентських виборів.
- Деталі:
- Згідно зі справою, за місяць до президентських виборів 2016 року, колишній адвокат Трампа Майкл Коен заплатив 130 тисяч доларів зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс, щоб вона не озвучувала публічно свою історію про позашлюбні стосунки з колишнім президентом. Трамп заперечує, що цей роман взагалі мав місце.
- Прокуратура звинувачує колишнього президента в тому, що він незаконно відшкодував Коену сплату хабаря, неправильно класифікувавши транзакцію, здійснену Організацією Трампа, як “витрати на юридичні послуги”.
- У грудні 2022 року Організацію Трампа визнали винною у кримінальному шахрайстві з податками та фальсифікації ділової документації.
- У березні 2023 року окружний прокурор Манхеттена у м. Нью-Йорк Елвін Бреґґ висунув Трампу звинувачення у 34 кримінальних злочинах щодо фальсифікації ділової документації.
- Що далі: Трамп не визнав себе винним; початок розгляду справи призначено на березень 2024 року.
- Кримінальна справа про втручання у президентські вибори 2020 року, яку розглядають у штаті Джорджія
- Звинувачення: Трампа звинувачують у тому, що він вимагав від посадовців штату Джорджія “знайти” голоси, щоб “перемогти” у цьому штаті під час виборів президента 2020 року, хоча там насправді переміг Джо Байден.
- Деталі:
- У своїх спробах скасувати результати президентських виборів 2020 року Трамп доручив держсекретарю штату Джорджія, республіканцю Бреду Раффенспергеру, “знайти” достатньо голосів, щоб позбавити Джо Байдена його перемоги у штаті й самому “перемогти” там.
- Окружний прокурор округу Фултон штату Джорджія Фані Вілліс розслідує спроби Трампа незаконно скасувати перемогу Байдена в Джорджії понад два роки.
- Що далі: Трамп не визнав себе винним. Початок розгляду справи щодо кількох спільників Трампа призначено на жовтень 2023 року; розгляд справи проти самого Трампа може розпочатися наступного року.
- Цивільна справа про шахрайство Організації Трампа, яку розглядають у штаті Нью-Йорк
- Звинувачення: Трампа звинувачують у навмисній брехні щодо справжньої вартості його активів з метою уникнення податків, отримання кращих умов кредитування тощо.
- Деталі:
- У лютому 2019 року колишній адвокат Трампа Майкл Коен засвідчив Конгресу, що тодішній президент неодноразово брехав у фінансовій звітності про вартість своїх активів, щоб отримати кращі умови оподаткування та кредитів.
- “З мого досвіду містер Трамп збільшував вартість активів, коли це було йому вигідно, наприклад, намагаючись увійти до списку найбагатших людей у [журналі] Forbes, і применшував свої активи, щоб зменшити податки на нерухомість”, — сказав Коен на слуханнях Комітету з нагляду Палати представників Конгресу.
- Його свідчення стали підставою для цивільного розслідування під керівництвом генеральної прокурорки штату Нью-Йорк Летисії Джеймс щодо ділової практики Організації Трампа.
- 26 вересня 2023 року суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Артур Енґорон визнав Дональда Трампа, його синів і топ-менеджерів Організації Трампа відповідальними у шахрайстві через те, що вони протягом багатьох років брехали про капітал Трампа, і позбавив його ліцензій на ведення бізнесу в Нью-Йорку.
- Це рішення означає, що Трамп потенційно може втратити контроль над своєю бізнес імперією в Нью-Йорку, включаючи відомі об’єкти нерухомості, зокрема і будівлю на Волл-стріт 40 у фінансовому районі.
- Судові слухання у справі розпочалися 2 жовтня 2023 року і триватимуть приблизно до грудня цього року.
- Що далі: Судові слухання у справі розпочалися 2 жовтня 2023 року.
- Цивільні справи Джин Керрол проти Трампа у штаті Нью-Йорк
- Звинувачення: Трампа звинувачують у сексуальному насильстві, вчиненому щодо письменниці Е. Джин Керролл у 1996 році.
- Деталі:
- Справа ґрунтується на звинуваченнях письменниці Е. Джин Керролл у тому, що Трамп вчинив сексуальне насильство над нею в універмазі у 1996 році.
- Трамп заперечує звинувачення, намагаючись дискредитувати Керролл як особистість, однак, провадження двох цивільних позовів проти нього продовжується.
- Що далі: Трамп визнаний відповідальним за одним з позовів; ще один позов буде передано до суду.
Як це може вплинути на передвиборчу кампанію Трампа на переобрання президентом США?
- Судові справи, скоріше за все, будуть відволікати Трампа і його команду під час найгарячішої пори президентської передвиборчої кампанії, забираючи у них час і ресурси.
- Водночас більшість з них навряд чи завершиться до виборів президента США у листопаді 2024 року.
- Опоненти також використовуватимуть справи для дискредитації Трампа в очах виборців.
Якщо Трампа визнають винним, чи може він стати президентом?
- Конституція США не має відвертої заборони бути президентом особі, яку обвинуватили чи визнали винною у скоєнні злочину.
- Однак, жоден кандидат від Республіканської чи Демократичної партії ніколи не балотувався на найвищу посаду в країні, перебуваючи під обвинуваченнями у кримінальному злочині.
- Водночас розділ 3 14-ї поправки до Конституції США забороняє особі обіймати посаду — президентську та інші державні посади — якщо вона брала участь у “заколоті чи повстанні” проти Сполучених Штатів.
- Американські юридичні експерти наразі дискутують, чи можна на практиці застосувати 14-ту поправку, щоб позбавити Трампа можливості стати президентом.
- Також очікують, що Трамп подаватиме апеляції на будь-які судові рішення, винесені не на його користь, і в такий спосіб ще більше затягне судові справи у часі.
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- Голос Америки
Міністерка фінансів США: Україна не має програти з економічних причин, в той час, як вона показала здатність перемогти на полі бою
США віддані економічній допомозі України і високо цінують співпрацю з Європою в цій сфері, заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен звертаючись до зборів міністрів фінансів країн Європи в Люксембурзі.
"Зрештою, ми в цьому разом", - додала Єллен і наголосила, що допомога Україні є інвестицією "у світову безпеку та демократію".
Економічна допомога союзників "зміцнює внутрішній фронт - українські школи, служби екстреного реагування та інші основні послуги - щоб Україна могла тримати спротив на лінії фронту", каже посадовиця.
"Ми не можемо дозволити Україні програти війну з економічних причин, в той час, як вона показала спроможність досягати успіху на полі бою", - додала Єллен.
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер також заявив в понеділок про важливість трансатлантичного партнерства "не лише в економічному плані, але і через наші спільні цінності".
Єллен привітала плани ЄС надати Україні довгострокову підтримку обсягом 50 мільярдів євро і запевнила, що адміністрація Байдена у співпраці з Конгресом "боротиметься, щоб наша підтримка не переривалась і достатні кошти забезпечено на майбутнє". Також, відзначила посадовиця, Україна має доступ до програми МВФ обсягом 15,6 млрд дол, "частково завдяки міжнародній фінансовій підтримці та вчасному проведенні реформ та заходів підзвітності, щоб максимізувати вплив кожного долара та євро".
Єллен також висловила підтримку передачі Україні надприбутків від заморожених російських активів.
Напередодні засідання міністрів фінансів Єллен в інтерв'ю Sky News висловила переконання, що США можуть фінансувати підтримку як Ізраїлю, так і України.
Для того, щоб забезпечити додаткову допомогу Україні, адміністрація Байдена працює з Конгресом, роботу якого блокує відсутність згоди щодо нового спікера Палати представників США.
Цього тижня Білий дім працюватиме з Конгресом над новим пакетом допомоги обсягом понад два мільярди доларів, заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван в програмі на каналі CBS News «Обличчям до нації» (Face the Nation). Пакет може об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю, а також передбачити кошти на врегулювання ситуації з мігрантами на південному кордоні США, припустила ведуча програми.
"Російський наступ триває. Росіяни сильно атакують українців на північному сході, на сході, і нам потрібно переконатися, що ми продовжуємо швидко надавати їм необхідні військові поставки. Ми це робимо. Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що збирається йти до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також із подальшою підтримкою Ізраїлю. Цього тижня ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити для нього підтримку обох партій", - заявив Салліван.
Гленна – 22-річна американка, що рятує життя в Україні. Відео
Це Гленна Манчего, їй 22 роки, вона зі штату Юта, США. А ще вона тактична медикиня, що рятує життя українських бійців на Донецькому напряму з весни 2022-го.
Польська опозиція може потіснити PiS, змінивши політичну ситуацію в країні
ВАРШАВА, 16 жовтня (Reuters). У понеділок керівна консервативна партія Польщі, як видається, втратила парламентську більшість на найважливіших виборах у країні за останні десятиліття, що потенційно відкриває шлях опозиційним партіям до влади, що стане величезною політичною зміною.
Польща неодноразово конфліктувала з Європейським Союзом щодо верховенства права, свободи ЗМІ, міграції та прав ЛГБТ після того, як у 2015 році до влади прийшла партія «Право і справедливість» (PiS), але опозиційні партії пообіцяли налагодити відносини з Брюсселем і скасувати реформи, які, як говорять критики, підривають демократичні стандарти.
Польські фінансові ринки зросли на тлі новин про можливе формування уряду на чолі з проєвропейськими лібералами. Індекс акцій «блакитних фішок» WIG 20 підвищився на 3,5%, а злотий зріс приблизно на 1%.
«Вигнання націоналістів допоможе відновити зіпсовані відносини з ЄС», — сказав Лі Хардман, старший валютний аналітик банку MUFG.
«Злотий має продовжувати зміцнюватися в найближчій перспективі в очікуванні покращення відносин з ЄС, що допоможе підтримати зростання та залучити капітал».
Туск заявив, що прагнутиме розблокувати близько 110 мільярдів євро коштів ЄС, призначених для Польщі, які були заморожені через проблеми з верховенством права.
ДОВГІ КОАЛІЦІЙНІ ПЕРЕМОВИ
Навіть якщо офіційні результати підтвердять результати екзит-полу, Туску та його союзникам із правоцентристського Третього шляху та Нових лівих, можливо, доведеться чекати тижні чи навіть місяці, перш ніж вони зможуть сформувати уряд.
Президент Анджей Дуда, союзник PiS, заявив, що спершу надасть можливість партії-переможиці. Однак, оскільки ультраправа Конфедерація, як очікується, набере лише 6,4%, що є нижчим за очікування, прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому або будь-якому іншому посадовцю PiS буде важко сформувати новий уряд.
Лідер правоцентристської Польської селянської партії (PSL), що є частиною Третього шляху, у понеділок виключив приєднання до коаліції під керівництвом PiS.
«Люди, які голосували за нас, хотіли змін, вони хотіли, щоб PiS було усунено від влади», – сказав Владислав Косіняк-Камиш приватному радіо RMF FM.
Польська виборча комісія оцінила явку на недільних виборах у 72%, виходячи з часткових результатів, що є найвищим показником після падіння комунізму в 1989 році, підкреслюючи високі ставки на цих виборах.
Телевізійні кадри показали кілька сотень, переважно молодих людей, які стояли в черзі біля однієї виборчої дільниці у західному місті Вроцлав.
У агресивній кампанії, в якій вона намагалася виставити Туска як німецьку маріонетку, PiS говорила про вибір між неконтрольованою нелегальною міграцією під владою лідерів, відданих іноземним інтересам, і урядом, який захищатиме кордони, безпеку та традиції Польщі.
Однак PiS зіткнулася зі зростаючим невдоволенням через те, що критики називали відступом від демократії та зменшенням прав жінок після того, як у 2021 році уряд запровадив майже повну заборону абортів.
PiS також звинувачували у використанні прибуткових посад у державних компаніях для винагороди прихильників і збільшенні інфляції через м’яку фіскальну політику.
«Я очікую, що тепер жінки матимуть більше прав, що вони почуватимуться безпечніше», — сказала Іга Фрацкевич, 43 роки, банківський адміністратор.
«Я також сподіваюся, що кумівство припиниться, наприклад, у державних компаніях та в інших місцях».
- Голос Америки
Байден: США - найпотужніша країна в історії світу і здатна допомогти як Ізраїлю, так і Україні
Президент США Джо Байден висловив переконання, що США здатні допомогти як Ізраїлю, так і Україні.
"Ми Сполучені Штати Америки, заради Бога, найпотужніша країна в історії - не у світі, а в історії світу. Ми можемо подбати про обидва [пріоритети] і все ще утримати нашу загальну міжнародну оборону", - заявив Байден в інтерв'ю програмі CBS "60 хвилин" в неділю.
"Ми маємо спроможність це зробити і маємо зобов'язання це зробити, - додав він і запитав, - Якщо не ми, то хто?"
Байден, який заявляв, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки потрібно", після нападу ХАМАСу, заявив про готовність США надати підтримку і Ізраїлю.
Ці два пріоритети пов'язані з безпекою американського народу, переконаний президент США.
Щодо України Байден висловив переконання, що США не змогли б залишитись осторонь масштабної війни в Європі, яка б розгорілась, якби Путіну дозволили окупувати Україну.
Ми хочемо забезпечити, що демократії тримаються. І Україна - критично важлива в тому, щоб це відбулосьПрезидент США Джо Байден
"В Україні, однією з моїх цілей було не дати Путіну, який сам скоїв воєнні злочини, окупувати незалежну країну, яка межує із союзниками по НАТО та є на кордоні з Росією, - сказав Байден. - Уявіть, що було б, якби він досяг успіху. Чи вам відомо про будь-яку війну в Європі, до якої нас не затягнуло? Ми не хочемо, щоб таке трапилось. Ми хочемо забезпечити, що демократії тримаються. І Україна - критично важлива в тому, щоб це відбулось".
Для того, щоб забезпечити додаткову допомогу Україні, адміністрація Байдена працює з Конгресом, роботу якого блокує відсутність згоди щодо нового спікера Палати представників США.
Цього тижня Білий дім працюватиме з Конгресом над новим пакетом допомоги обсягом понад два мільярди доларів, заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван в програмі на каналі CBS News «Обличчям до нації» (Face the Nation). Пакет може об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю, а також передбачити кошти на врегулювання ситуації з мігрантами на південному кордоні США, припустила ведуча програми.
"Російський наступ триває. Росіяни сильно атакують українців на північному сході, на сході, і нам потрібно переконатися, що ми продовжуємо швидко надавати їм необхідні військові поставки. Ми це робимо. Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що збирається йти до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також із подальшою підтримкою Ізраїлю. Цього тижня ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити для нього підтримку обох партій", - заявив Салліван.
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