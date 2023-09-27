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Суд в Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у шахрайстві
НЬЮ-ЙОРК (AP) — У вівторок суддя виніс рішення, що Дональд Трамп роками вдавався до шахрайства, будуючи імперію нерухомості, яка принесла йому славу та відкрила дорогу до президентства. Суддя також наказав вивести деякі з компаній колишнього президента з-під його контролю та розформувати.
Суддя Артур Енгорон, у рішенні за цивільним позовом, ініційованим генеральним прокурором Нью-Йорка Летітією Джеймс, встановив, що Трамп і його компанія обдурили банки, страхові компанії та інших, значно переоцінивши активи та перебільшивши чистий капітал в документах для укладання угод і забезпечення позик.
Енгорон наказав в якості покарання анулювати деякі бізнес-ліцензії Трампа, що ускладнить або унеможливить для них ведення бізнесу в Нью-Йорку, і наказав призначити незалежного спостерігача, який наглядатиме за операціями Trump Organization.
Якщо апеляція не буде успішною, рішення судді позбавить Трампа повноважень приймати стратегічні та фінансові рішення щодо деяких із його ключових об’єктів у штаті.
Трамп розкритикував рішення, назвавши його «неамериканським» і частиною змови, щоб перешкодити йому повернутись до Білого дому.
«Мої громадянські права були порушені, і якийсь апеляційний суд, федеральний чи штатний, має скасувати це жахливе, неамериканське рішення», — написав він на своєму сайті Truth Social.
Він наполягав, що його компанія «виконала чудову роботу для штату Нью-Йорк» і «вела бізнес ідеально», назвавши цей день «Дуже сумним днем для системи правосуддя штату Нью-Йорк!»
Адвокат Трампа Крістофер Кайз заявив, що вони подадуть апеляцію, назвавши рішення «повністю невідповідним фактам і чинному праву».
Рішення Енгорона, винесене за кілька днів до початку судового розгляду позову Джеймс без участі присяжних, суперечить іміджу Трампа як багатого та спритного магната нерухомості, який пішов в політику.
Окрім простого вихваляння своїми багатствами, Трамп, його компанія та ключове керівництво неодноразово брехали про них у своїх річних фінансових звітах, отримуючи вигідні умови позики та страхування, виявив Engoron.
Ця тактика перетнула межу та порушила закон, сказав суддя, відхиливши твердження Трампа про те, що застереження у фінансових звітах звільняє його від будь-яких протиправних дій.
«У світі відповідача: оренда регульованих квартир коштує так само, як нерегульованих квартир; земля обмеженого користування коштує так само, як і земля без обмежень; обмеження можуть випаруватися в повітрі; якщо одна сторона перекладає відповідальність на іншу сторону, це виправдовує її брехню , – написав Енгорон у своїй 35-сторінковій постанові. - Це світ фантазії, а не реальний».
Прокуратура Манхеттена розглядала можливість висунути кримінальні звинувачення за ту саму поведінку, але відмовилася це зробити, що не залишило Джеймс варіантів, крім як подати до суду на Трампа та вимагати заборони для нього та його родини на ведення бізнесу.
Рішення Енгорона на етапі розгляду справи, відомому як спрощене судове рішення, вирішує ключову вимогу в позові Джеймс, але кілька інших залишаються.
Він ухвалить рішення щодо цих претензій і запиту Джеймс про штраф у розмірі 250 мільйонів доларів під час судового розгляду, який розпочнеться 2 жовтня. Адвокати Трампа попросили апеляційний суд про відтермінування.
«Сьогодні суддя виніс рішення на нашу користь і встановив, що Дональд Трамп і організація Трампа роками займались фінансовим шахрайством, — заявила Джеймс. - Ми з нетерпінням чекаємо представлення решти нашої справи в суді».
Адвокати Трампа у своїй заяві про спрощений судовий процес попросили суддю відхилити справу, стверджуючи, що немає жодних доказів того, що громадськість постраждала від дій Трампа.
Вони також стверджували, що багато звинувачень у позові були обмежені строком давності.
Енгорон, зазначивши, що раніше в справі відкидав ці аргументи, прирівняв їх до сюжету фільму «День бабака».
Він оштрафував п’ятьох адвокатів захисту на 7500 доларів кожного як покарання за «участь у повторюваних, легковажних» аргументах, але відмовив Джеймс в застосуванні санкцій до Трампа та інших підсудних.
Джеймс, демократка, рік тому подала до суду на Трампа та Trump Organisation, звинувативши їх у регулярному завищенні вартості активів, таких як хмарочоси, поля для гольфу та маєток Мар-а-Лаго у Флориді.
Енгорон виявив, що Трамп постійно переоцінював Мар-а-Лаго, і в одному фінансовому звіті завищив його вартість на цілих 2300%.
Суддя також дорікнув Трампу в брехні про розміри його квартири на Манхеттені.
Трамп стверджував, що його триповерховий пентхаус Trump Tower майже втричі перевищує реальний розмір, оцінивши його в 327 мільйонів доларів.
«Таку невідповідність величини, яку забудовник надавав десятки років, можна вважати лише шахрайством», — написав Енгорон.
У дописі в X після винесення рішення Ерік Трамп наполягав на тому, що заяви його батька щодо Мар-а-Лаго були правильними, написавши, що маєток у Палм-Біч «імовірно коштує більше мільярда доларів, що робить його, мабуть, найціннішим житловим майном у світі".
Він назвав рішення та позов «спробою знищити мого батька та вигнати його з Нью-Йорка».
Згідно з постановою, компанії з обмеженою відповідальністю, які контролюють деякі ключові об’єкти Трампа, такі як Уолл-стріт, 40, будуть розпущені, а повноваження щодо того, як ними управляти, будуть передані керуючому призначеному на конкурсі.
Трамп втратить повноваження щодо того, кого наймати чи звільняти, кому орендувати офісні приміщення та приймати інші ключові рішення.
«Це рішення має на меті націоналізувати одну з найуспішніших корпоративних імперій у Сполучених Штатах і захопити контроль над приватною власністю, визнаючи, що немає жодних доказів будь-якого дефолту, порушення, прострочення платежу чи будь-якої скарги на шкоду», — сказав Кізе після рішення.
Позов Джеймс є однією з кількох юридичних проблем для Трампа, який змагається за те, що представляти республіканців на президентських виборах наступного року.
За останні шість місяців йому чотири рази висували звинувачення: у Джорджії та Вашингтоні, округ Колумбія, у змові з метою скасувати його програш на виборах 2020 року, у Флориді у накопиченні секретних документів, а на Манхеттені - у фальсифікації ділової документації, пов’язаної з таємною виплатою від його імені.
Trump Organization була засуджена за податкове шахрайство минулого року у непов’язаній кримінальній справі за допомогу керівникам ухилятися від податків на такі пільги, як квартири та автомобілі.
Компанію оштрафували на 1,6 мільйона доларів.
Один із керівників, давній фінансовий керівник Трампа Аллен Вайссельберг, визнав себе винним і відсидів п’ять місяців у в’язниці.
Офіс Джеймс раніше подав до суду на Трампа за зловживання його благодійним фондом для досягнення його політичних і бізнес-інтересів. Трампу було наказано сплатити 2 мільйони доларів на благодійність як штраф, а його власну благодійну організацію, Trump Foundation, закрили.
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Швейцарія продасть танки Німеччині, щоб замінити надані Україні
Німецький уряд привітав компромісне рішення Швейцарії, що дозволяє німецькій компанії Rheinmetall викупити у швейцарців кілька десятків танків Леопард-2 для поповнення арсеналів, з яких надана допомога Україні.
Жорсткі швейцарські закони про нейтральність забороняють пряме і навіть непряме постачання зброї до країн, які ведуть війну.
Ми в такий спосіб можемо робити внесок у безпеку Європи, а також в безпеку нашої країни.Віола Амгерд
Швейцарія, яка не входить ні в НАТО, ні в ЄС дотримується нейтралітету вже сотні років і уникла прямої участі в обидвох світових війнах, які вирували у Європі.
Але після відкритого російського вторгнення в Україну Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії і заявляє про невійськову підтримку України.
Компромісне рішення з Німеччиною полягає у запевненнях Берліна, що танки з Швейцарії залишатимуться на території Німеччини, або в якійсь з країн НАТО чи ЄС.
Йдеться про частину з 96 танків Леопард-2, які Швейцарія раніше придбала в Німеччині.
26 вересня швейцарський парламент схвалив виведення з експлуатації 25 танків Леопард-2, щоб надалі продати їх Німеччині.
«Ми дуже задоволені і вдячні за це рішення, - цитує агенція Reuters німецького посла Міхаеля Флюґґера з інтерв'ю швейцарському телебаченню. - Нам ті танки потрібні. Вони заповнять порожнини у нас і в наших європейських партнерів».
Посол також натякнув, що Швейцарія, як провідний експортер зброї, мала б удосконалити свої закони.
«Ми разом з партнерами в НАТО закупили у Швейцарії багато зброї, устаткування, частин та боєприпасів і тепер ми хотіли б передати частину того Україні», - сказав посол.
Раніше Швейцарія заблокувала низку пропозицій постачання виробленої у Швейцарії зброї, яку українцям були готові надати Німеччина, Данія та Іспанія.
Міністерка оборони Швейцарії Віола Амгерд натякнула на бажання шукати компроміси.
«Ми в такий спосіб можемо робити внесок у безпеку Європи, а також в безпеку нашої країни», - сказала Віола Амгерд швейцарському мовнику SRF.
- Голос Америки
«Ми знаємо про відео». Білий дім про суперечливі повідомлення щодо загибелі російського адмірала Соколова
Новий міністр оборони України Рустем Умеров заявив у вівторок в інтерв'ю Крістіан Аманпур з CNN, що якщо Соколов помер, «це хороша новина для всіх».
В ексклюзивному інтерв'ю з Києва він не підтвердив і не спростував факт загибелі Соколова під час удару.
«Він (Соколов) перебуває на наших тимчасово окупованих територіях… його там взагалі не повинно бути. Отже, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території», — сказав Умеров CNN.
Критика українського контрнаступу – непрофесійні і марні заяви. Генерал Годжес про багатоскладовість операцій ЗСУ
Тим, хто "за 8000 км" критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе. Так тезу висловив колишній командувач Сухопутних сил НАТО в Європі, генерал США у відставці Бен Годжес під час дискусії у Вашингтоні “Перемога України: блимає жовтий сигнал?”.
Годжес відповідав на запитання Роберта Макконнелла, співзасновника Фундації США-Україна стосовно критичних зауважень на адресу дій української армії у війні.
“Це непрофесійні та марні заяви”, – сказав Бен Годжес.
Генерал нагадав, що українцям доводиться боротися без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії. Голос Америки також писав раніше про дискусію між експертами, які заявили, що якби наступ в Україні вела американська армія, вона би спиралася на підтримку авіації, яка б розбила укріплення противника ще задовго перед тим, як відправили б піхоту.
“Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою”, – наголосив Годжес. За його словами, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кібер боротьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО та іншим.
Також, за словами Годжеса, вражаючою є робота українських військових щодо Чорноморського флоту, яка створює величезний тиск на російський генштаб.
Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки Бен Годжес також заявив, що за умов відсутності підтримки з повітря критика українського контранаступну є невиправданою. “На жаль, українці й надалі зазнають великих втрат, тому що ми, Захід, не надали їм необхідних можливостей. І я говорю саме про високоточну зброю великої дальності”, – сказав Годжес.
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Консервація в промислових масштабах, генератори, павербанки та газові пальники – українці готуються до другої зими в умовах війни. Люди налаштовуються на найскладніший сценарій, коли Росія знову атакуватиме енергетичну інфраструктуру і будуть перебої з електропостачанням.
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