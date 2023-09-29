Палата представників США провела перші слухання у справі імпічменту президента Байдена

Президент США Джо Байден загострив коментарі на адресу Дональда Трампа в четвер, 28 вересня, стверджуючи, що колишній президент США і фаворит від Республіканської партії представляє екзистенційну загрозу для демократичних цінностей та інститутів країни.

У своїй промові в штаті Аризона Байден звинуватив Трампа в “небезпечній думці”, що він наче має безконтрольну владу і стоїть вище закону.

"Трамп каже, що Конституція дала йому, цитую, право робити все, що він хоче, як президент, кінець цитати. Я ніколи не чув, щоб президент говорив це навіть жартома", - сказав Байден. “Не керуючись Конституцією або служінням і порядністю по відношенню до наших співвітчизників-американців, а [керуючись] помстою і мстивістю”.

“Зараз в Америці відбувається щось небезпечне”, — заявив Байден в Аризоні, додавши, що американська демократія “все ще під загрозою”.

У 2019 році Трамп заявив, що має такі права відповідно до Другої статті Конституції, яка описує повноваження президента. У березні він сказав своїм прихильникам: “Я — ваша справедливість. А для тих, хто був скривджений і зраджений, я — ваша відплата”.

“Зараз в Америці відбувається щось небезпечне”, — заявив Байден в Аризоні, додавши, що американська демократія “все ще під загрозою”.

Це четверта промова в серії президентських звернень, у яких Джо Байден наголошує на небезпеці заперечення результатів виборів та небезпеці політичного насильства, які нависли над країною після того, як тисячі прихильників Трампа напали на Капітолійський пагорб 6 січня 2021 року, намагаючись скасувати перемогу Байдена на виборах.

“Існує екстремістський рух, який не поділяє основних положень нашої демократії — рух MAGA (MAGA – Make America Great Again" – "Зробімо Америку знову великою" – гасло президентської кампанії Дональда Трампа, – ред.)”, — сказав президент. Він попередив, що у разі якщо їхній “екстремальний план буде реалізований – це докорінно змінить інститути американської демократії”.

"Вони не приховують своїх нападів", - сказав Байден. “Вони відкрито просувають їх, нападаючи на вільну пресу як на ворога народу. Нападаючи на верховенство права як на перешкоду. Розпалюючи підрив виборів та здійснюючи тиск на виборців”.

Дотепер Байден уникав характеристик республіканців тими ж самими словами, що й найпалкіших прихильників Трампа, яких він описує як республіканців MAGA. Цього ж разу він припустив, що вони також є співучасниками.

“Хоча я не вірю, що навіть більшість республіканців поділяє цю думку, тиша заглушує”, — сказав він, вказуючи на реакцію республіканців на нещодавню пропозицію Трампа, що генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, який 29 вересня пішов у відставку з посади має бути страчений за начебто зраду колишнього президента.

Промова Байдена прозвучала того самого дня, коли республіканці Палати представників провели своє перше слухання у справі про імпічмент Байдена щодо звинувачень у корупції у зв’язку з бізнесом його сина Хантера. Республіканці детально описали іноземні виплати членам родини Байдена, але не надали доказів того, що президент отримав вигоду від цих коштів.

Білий дім заперечує будь-які правопорушення та відкидає розслідування як політично мотивоване.

Найжорсткіша риторика

Хоча Байден давно називав рух MAGA екзистенціальною загрозою для демократії, промова у четвер містила одні з найрізкіших висловлювань проти Трампа, проти якого відкрито чотири кримінальні справи із загалом 91 звинуваченням, починаючи від фальсифікації ділових записів і закінчуючи спробами підірвати президентські вибори 2020 року. Трамп заперечує правопорушення за всіма звинуваченнями.

Протягом багатьох місяців Байден здебільшого мовчав про свого попередника, ймовірно, щоб уникнути довіри людей твердженням Трампа про те, що звинувачення проти нього є начебто доказом того, що Байден використовує систему правосуддя як зброю проти політичного опонента. Білий Дім заперечує звинувачення.

Є багато чого про поведінку Трампа на посаді та заяв про те, що він робитиме, якщо переможе у 2024 році, на що Байден може вказати, не додаючи: “О, і, до речі, йому загрожує тюремний термін

У своїй промові Байден не згадав жодних юридичних проблем Трампа, що, на думку деяких оглядачів, є розумною стратегією.

“Є багато чого про поведінку Трампа на посаді та заяв про те, що він робитиме, якщо переможе у 2024 році, на що Байден може вказати, не додаючи: “О, і, до речі, йому загрожує тюремний термін”, — говорить Вільям Гавелл, професор американської політики в університеті Чикаго.

Застереження про загрозу демократії, яку представляє рух Трампа MAGA, можуть знайти підтримку в Аризоні, штаті, в якому раніше підтримували республіканців, а нині – штаті, політична підтримка якого коливається. В Аризоні прихильники Трампа доклали зусиль для дискредитації результатів виборів 2020 року.

Білий дім обрав штат місцем для виступу саме з цих причин, а також щоб вшанувати покійного сенатора від Аризони Джона Маккейна, кандидата в президенти від Республіканської партії 2008 року, який помер у 2018 році. Байден називав його “братом”.

Байден оголосив про виділення федерального фінансування для будівництва Бібліотеки Маккейна в Університеті штату Аризона, використовуючи Закон про план порятунку США, що передбачав пакет допомоги від пандемії COVID-19 на суму 1,9 трильйона доларів, прийнятий у 2021 році.

Виступаючи перед Байденом, експосолка Сінді Маккейн сказала, що Байден і її покійний чоловік підтримували десятиліття дружби, попри глибокі політичні розбіжності.

Байден протиставив спадщину Маккейна та принцип покійного сенатора "відкинути партійність і поставити країну на перше місце” тим, хто підтримує політичне насильство.

"Демократія означає відмову від політичного насильства", - сказав він. “Незалежно від партії, таке насильство ніколи, ніколи, ніколи не є прийнятним в Америці”.

Як на це дивляться американці

Поки Байден готується до боротьби за другий термін, стратеги його кампанії вважають, що захист демократичних інститутів і цінностей залишається резонансною темою для виборців. Це пояснює, чому відео, яке оголошує про президентську кампанію Байдена, розпочалося кадрами подій 6 січня.

Втім, опитування демонструють, що виборців найбільше хвилює питання економіки. Згідно з нещодавнім опитуванням Reuters/Ipsos, 49% американців вважають, що інфляція чи підвищення цін є найважливішими проблемами, з якими стикається країна; 9% вказують на безробіття, а 10% - на економічну нерівність.

Різні опитування показують, що з серпня 2021 року рейтинг підтримки Байдена залишається на рівні нижче 50%, головним чином через занепокоєння стосовно його управління економікою.

Напади на американську демократію, можливо, не є першочерговою проблемою для виборців, сказав Гавелл з Чиказького університету в коментарі для Голосу Америки, але це теж значуще, тому не дивно, що Байден порушує це питання.

“Якщо ви думаєте про демократію як про певну категорію, не лише через занепокоєння з приводу зростання авторитаризму, а й просто через здатність нашої країни керувати собою, занепокоєння щодо зростання поляризації, питання чи буде черговий шатдаун – подібні речі ... отримують відгук у деяких виборців”, – говорить Гавелл.

Під час промови Байдена, Білий Дім почав відлік годин до 1 жовтня, дня коли може початись шатдаун уряду, якщо Конгрес не схвалить фінансування для федеральних агентств. Адміністрація звинувачує у цій ситуації “надзвичайний хаос і нездатність республіканців Палати представників керувати”.

Фаворит президентської кампанії республіканців

Попри свої юридичні проблеми, Трамп досі домінує серед кандидатів в президенти серед республіканців. Нещодавнє опитування Ipsos/Reuters показує, що колишнього президента підтримують 47% республіканців на праймеріз, що складає приблизно третину американського електорату.

За словами Кріса Джексона, старшого віце-президента Ipsos, позиції Трампа серед республіканців лише зміцнилися за рік, в той час, коли проти нього були висунуті численні звинувачення.

“Це відбувається в той самий час, коли його позиція серед громадськості не обов’язково зміцнюється таким же чином”, – наголосив Джексон в коментарі Голосу Америки.

Опитування Reuters/Ipsos показало, що гіпотетично на виборах у листопаді 2024 року Байден і Трамп могли б отримати по 39% голосів, при тому що кожен п’ятий виборець ще не визначився.

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