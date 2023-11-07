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Студія Вашингтон

Як справа проти Трампа може вплинути на його кампанію?СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Як справа проти Трампа може вплинути на його кампанію?СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Як справа проти Трампа може вплинути на його кампанію?СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Колишній президент США Дональд Трамп 6 листопада свідчив у Верховному суді штату Нью-Йорк у цивільній справі щодо фінансового шахрайства. Трампа й його соратників звинувачують у завищенні активів у фінансових звітах, щоб отримати кращі умови кредитів і страхування комерційної нерухомості.

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