Як справа проти Трампа може вплинути на його кампанію?СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Колишній президент США Дональд Трамп 6 листопада свідчив у Верховному суді штату Нью-Йорк у цивільній справі щодо фінансового шахрайства. Трампа й його соратників звинувачують у завищенні активів у фінансових звітах, щоб отримати кращі умови кредитів і страхування комерційної нерухомості.