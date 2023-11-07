Як справа проти Трампа може вплинути на його кампанію?СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Колишній президент США Дональд Трамп 6 листопада свідчив у Верховному суді штату Нью-Йорк у цивільній справі щодо фінансового шахрайства. Трампа й його соратників звинувачують у завищенні активів у фінансових звітах, щоб отримати кращі умови кредитів і страхування комерційної нерухомості.
Випуски
-
листопад 04, 2023
США закликають Ізраїль до гуманітарної паузи у війні.СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 03, 2023
Ізраїль та Україна. Розвиток подій у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 02, 2023
Що буде з фінансовою допомогою для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 01, 2023
Слухання у Сенаті щодо підтримки Ізраїлю та України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
жовтень 31, 2023
Заворушення в Дагестані. Як реагують в США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
жовтень 28, 2023
Студія Вашингтон