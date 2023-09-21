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Колишні високопосадовці адміністрації Трампа закликають збільшити допомогу Україні на тлі падіння загальної підтримки Києва у США
Колишні високопосадовці в адміністрації президента США Дональда Трампа та інші впливові республіканці виступають за посилення підтримки України у її боротьбі з російською агресією на тлі певного падіння підтримки серед американської громадськості та скепсис серед частини однопартійців.
Американська підтримка України – це не благодійність. Це в наших прямих інтересахМітч Макконнелл, лідер республіканців у Сенаті
Лідер республіканців у Сенаті після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що допомога Україні відповідає інтересам безпеки США.
«Я був гордий вітати президента у Капітолії сьогодні вранці та з перших вуст почути про стан контрнаступу України. Американська підтримка України – це не благодійність. Це в наших прямих інтересах – не в останню чергу тому, що приниження Росії допомагає стримувати Китай», – написав Мітч Макконнелл у мережі Х (колишня Twitter).
Як повідомляв Голос Америки, візит Зеленського відбувається на тлі запеклих дискусій у Конгресі США щодо погодження бюджету. Законодавці мають проголосувати за 12 законопроєктів про видатки, зокрема, оборонний бюджет США. У ньому прописано 300 мільйонів доларів на допомогу Україні та запит президента Байдена про додаткове фінансування, що включає близько 24 мільярдів доларів на продовження підтримки для України.
В опозиції до збільшення допомоги Україні - незначна, але помітна частина республіканців з крайньоправими поглядами, які поділяє колишній президент Дональд Трамп, який зараз має найвищі рейтинги серед імовірних кандидатів у президенти на виборах 2024 від Республіканської партії.
Однак перед важливими голосуваннями у Конгресі активніше лунають голоси деяких впливових республіканців, які раніше працювали в адміністрації Трампа.
Російська перемога вдихне нові сили у всіх тих, «хто ненавидить Америку» у світі – Помпео
У статті для телеканалу Fox News колишній державний секретар США в кабінеті Трампа Майк Помпео пише: для Америки важливо і надалі підтримувати Україну, бо перемога Росія посилила б позиції «тих, хто ненавидить Америку».
Підтримка республіканцями допомоги Україні продовжує слабшатиМайк Помпео, колишній держсекретар в адміністрації Трампа
У статті, яку Помпео написав у співавторстві з Аароном Макліном, ветераном морської піхоти, помічником у Сенаті, а також старшим науковим співробітником Фонду захисту демократій, він каже, що «опозиція Республіканської партії Палати представників щодо останньої запропонованої додаткової підтримки Україні свідчить, що підтримка республіканцями допомоги Україні, яка бореться з відкритою російською агресією на своїй території, продовжує слабшати».
Помпео, який також був директором Центрального розвідувального управління, каже, що «це небезпечна тенденція, і деякі республіканці не розуміють стратегічних і політичних ризиків, на які вони йдуть».
Бо будь-який результат війни в Україні, який може виглядати як перемога Росії, буде «катастрофічним для американської безпеки», каже Помпео.
Він додає, що перемога Росії підвищить ризик більшої війни в Європі, бо Путін захоче захопити більше «втрачених частин Російської імперії», і це надихне Китай на схожі дії в Азії: «Китайські комуністи, які дивляться на Тайвань, сприймуть це як доказ того, що Америка несерйозна, а це зробить війну на Тихому океані більш імовірною».
Помпео каже, що проблема може виявитися глобальною: російська перемога вдихне нові сили в іранський та північнокорейський режими й у всіх тих, «хто ненавидить Америку» у світі. Натомість друзі Америки в Австралії, Японії та Південній Кореї подумають, що Америка їх покине напризволяще, якщо вона могла покинути Україну.
Колишній держсекретар вважає, що республіканці вагаються з підтримкою України, бо вони скептично налаштовані щодо президента-демократа Джо Байдена, але зараз не час «піддатися ізоляціоністській спокусі», каже Помпео.
Закиди щодо того, що підтримка України веде до «нескінченних воєн» Помпео вважає небезпечною лівацькою вигадкою, бо Україна веде війну за своє виживання, а США лише допомагають їй у цьому, використовуючи лише частку свого оборонного бюджету. Тому Помпео закликає республіканців надати Україні більше підтримку попри розбіжності з адміністрацією Байдена.
Макмастер: Українці є ті, хто може зупинити Росію
Росія не зупиниться, доки Росію не зупинять. Українці – це ті, хто зупиняє РосіюГекрберт Макмастер, колишній радник Трампа з національної безпеки
Також колишній радник Трампа з національної безпеки генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявив на нещодавній події у Вашингтоні, організованій Фондом захисту демократій: «Росія не зупиниться, доки Росію не зупинять. Українці – це ті, хто зупиняє Росію…».
За його словами, українці не дають Росії можливості перетворити Чорне море на «російське озеро» і з цих позицій загрожувати інтересам США та НАТО. Він додав, що Росія підриває уряди в Європі, зокрема, у Молдові, а Білорусь практично вже анексувала. Це на додачу до дестабілізації Сирії та країн Західної Африки. «Тобто українці - на передовій набагато ширшого конфлікту», – Макмастер.
Разом з тим, як повідомляють видання, офіс спікера Палати представників Кевіна Маккарті відхилив ідею провести брифінг щодо України, запропонований адміністрацією Байдена перед візитом Зеленського. Як пише у своєму твіті кореспондент Financial Times Крістофер Міллер, Зеленський також просив виступити з іще одним спільним зверненням до Конгресу, як і торік, але республіканці в Палаті представників відхилили його прохання.
Ситуацію для республіканців, які б хотіли підтримати Україну, ускладнює також падіння підтримки України назагал в американському суспільстві. Нове опитування CNN засвідчило, що більшість американців виступають проти дозволу Конгресу надати додаткове фінансування для підтримки України у її війні з Росією. Американську громадськість розділило питання, чи США вже зробили достатньо, щоб допомогти Україні.
Загалом 55% вважають, що Конгрес США не повинен дозволяти додаткове фінансування для підтримки України, а 45%, які вважають, що Конгрес повинен дозволити таке фінансування. При цьому 51% кажуть, що США вже зробили достатньо, щоб допомогти Україні, тоді як 48% кажуть, що вони повинні зробити більше. Це опитування засвідчило падіння підтримки України серед простих американців у порівнянні з тим, що було проведене в перші дні російського вторгнення – наприкінці лютого 2022 року. Тоді що 62% американців вважали, що США повинні зробити більше.
Деякі оглядачі вважають, що в цій ситуації бракує сильної позиції Білого дому. У редакційній статті газети Washington Post йдеться, що президент Байден повинен звернутися до американської аудиторії та пояснити їй, чому Америка підтримує Україну.
Зокрема автори коментаря вважають, що Байден має розказати американцям про те, що завдяки Україні США досягають своїх стратегічних цілей не лише в Європі. Вони могли б їх досягнути їх також і в Азії, і зробити це лише завдяки незначній частині оборонного бюджету країни.
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"Президент Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги", – радник з нацбезпеки США Джейк Салліван. Відео
"Президент Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги, який включає значні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ", – радник з нацбезпеки США Джейк Салліван
- Голос Америки
Саме двопартійна підтримка забезпечила вражаючий рівень допомоги Україні – Салліван про дискусію у Конгресі США
Саме двопартійна підтримка – від демократів та республіканців – забезпечила вражаючий рівень допомоги, яку США змогли надати Україні.
На цьому наголосив під час брифінгу 21 вересня радник з національної безпеки США Джейк Салліван, коментуючи свою недавню зустріч із спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.
“Я не збираюся вступати в дебати зі спікером Маккарті з трибуни”, – сказав Салліван та нагадав, що Маккарті “сам був прихильником надання Україні військової допомоги та голосував за попередні пакети”.
Крім того, наголосив радник президента США, велика кількість республіканців і в Палаті представників, і в Сенаті були великими прихильниками військової допомоги Україні.
“Вони самі виходили й доводили своїм виборцям і світу, чому це так важливо”, – сказав Салліван про політиків Республіканської партії США.
За його словами, у Білому домі вірять, що існує сильна більшість на двопартійній основі як у Палаті представників, так і в Сенаті, щоб забезпечити підтримку і надалі.
Щодо зустрічей у сенаті, Салліван назвав їх конструктивними та змістовними: “У членів Палати представників були чудові запитання. У них також було багато конструктивних пропозицій щодо того, як найбільш ефективно продовжувати допомогу Україні, щоб згуртувати світ на допомогу Україні захистити свою територію”.
Салліван також розповів про зустріч президентів США та України у Білому домі, що, за його словами, “відбувається у важливий момент, коли українські війська продовжують прогрес у своєму контрнаступі” та саме тоді, коли Росія розпочала ще одну жорстоку хвилю авіаударів по п’яти містах України.
“Щоб допомогти захиститися від таких нападів, нападів з повітря, президент Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги, який включає значні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ”, – сказав Салліван.
Як повідомляв Голос Америки, ці можливості допоможуть Україні зміцнити оборону напередодні, зими, коли Росія, ймовірно, поновить напади на українську критичну інфраструктуру. За словами Саллівана, президент Байден вирішив, що наразі не надаватиме танків та далекобійних ракет ATACMs Україні, але не виключає такої можливості в майбутньому.
Раніше Голос Америки інформував, що Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті відмовився зобов’язатися поставити на голосування до кінця цього року пакет додаткової допомоги Україні на 24 мільярди доларів.
Думки багатьох законодавців розділилися щодо збільшення допомоги, їх також турбує, чи Україна зможе перемогти, і чи використовує допомогу США відповідально.
- Голос Америки
США допоможуть зміцнити захист України перед суворою зимою, але наразі без ATACMs – Білий дім
Президент США Джо Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги, який включає значні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ.
Ці можливості допоможуть Україні зміцнити оборону напередодні, ймовірно, суворої зими, сповненої нових нападів Росії на українську критичну інфраструктуру, заявив під час брифінгу 21 вересня радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
За словами Саллівана, Росія спробує “позбавити невинних людей таких необхідних речей, як тепло та електроенергія”.
Президент Байден вирішив, що наразі не надаватиме танки ATACMs Україні, але не виключає таку можливість в майбутньому, сказав Джейк Салліван.
Посадовець висловив сподівання, що Польща продовжить підтримувати Україну.
А також, що американська підтримка триватиме і у наступному фінансовому році, тобто після 30 вересня. “Це означає, що ми хотіли б отримати додаткові ресурси від Конгресу 1 жовтня, щоб мати можливість забезпечити відсутність перебоїв у постачанні”, – сказав Салліван.
Стосовно позиції Польщі Салліван додав, що представники США консультуватимуться із польськими партнерами, “щоб переконатися, що ми повністю розуміємо суть позиції Польщі”.
Що пакету, який сьогодні оголосить президент США, то його надання має на меті допомогти Україні зберегти темпи контрнаступу, сказав Салліван. Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден планує оголосити пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів у четвер під час візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.
Очікується, що пакет оборонної допомоги включатиме другий транш касетних боєприпасів, які запускаються зі 155-міліметрової гаубичної гармати, сказав американський чиновник.
“Війна за своєю суттю непередбачувана, – сказав Салліван. – Тому… нам потрібно мати певну гнучкість і адаптивність у нашому підході щодо потенціалу у боєприпасах, систем протиповітряної оборони та інших критичних елементів, які Україна продовжуватиме отримувати від своїх партнерів з НАТО та інших країн світу. І ми, Сполучені Штати, прагнемо переконатися, що вони їх отримають”.
- Голос Америки
“Думаю, тут є пріоритети” – спікер Палати представників США не зобов’язався поставити допомогу Україні на голосування до кінця року
Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті відмовився зобов’язатися поставити на голосування до кінця цього року пакет додаткової допомоги Україні на 24 мільярди доларів. Про це повідомляє мережа CNN.
Під час спілкування з пресою, Маккарті назвав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським “продуктивною”, однак, наголосив на пріоритетності видатків на внутрішні потреби США.
“Я думаю, тут є пріоритети”, - заявив Маккарті.
Маккарті також повідомив, що він відмовився скликати спільне двопалатне засідання Конгресу для зустрічі з Зеленським на прохання української сторони.
“Мене просили про спільне засідання. У нас немає часу на спільне засідання”, – цитує Маккарті мережа CNN. “Отже, я зробив саме те, що я зробив з прем’єр-міністром Італії, прем’єр-міністром Великої Британії. Я завжди скликаю, коли приїздять лідери, я скликаю двопартійну групу лідерів”.
Своєю чергою, як вже передавав Голос Америки, голова Комітету Палати представників із закордонних справ республіканець Майкл Маккол, коментуючи зустріч із Зеленським, зазначив: “[М]и маємо дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив”.
Маккол висловив впевненість, що додаткове фінансування для України буде надано, попри опозицію і занепокоєння частини конгресменів та оглядачів.
“Я завжди казав, що більшість підтримує це”, - додав Маккол.
Такі заяви збігаються з позицією Білого дому. Як передавав раніше Голос Америки, радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу 15 вересня заявив, що “Обидві палати Конгресу підтримують продовження фінансування” потреб України.
У Білому домі також заявили, що є “критична потреба” у підтримці Конгресом запиту на додаткове фінансування України для її контрнаступальних можливостей, і що допомога “матиме значний вплив на боротьбу України”, повідомляє CNN.
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