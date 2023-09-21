“Думаю, тут є пріоритети” – спікер Палати представників США не зобов’язався поставити допомогу Україні на голосування до кінця року

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті відмовився зобов’язатися поставити на голосування до кінця цього року пакет додаткової допомоги Україні на 24 мільярди доларів. Про це повідомляє мережа CNN.

Під час спілкування з пресою, Маккарті назвав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським “продуктивною”, однак, наголосив на пріоритетності видатків на внутрішні потреби США.

“Я думаю, тут є пріоритети”, - заявив Маккарті.

Маккарті також повідомив, що він відмовився скликати спільне двопалатне засідання Конгресу для зустрічі з Зеленським на прохання української сторони.

“Мене просили про спільне засідання. У нас немає часу на спільне засідання”, – цитує Маккарті мережа CNN. “Отже, я зробив саме те, що я зробив з прем’єр-міністром Італії, прем’єр-міністром Великої Британії. Я завжди скликаю, коли приїздять лідери, я скликаю двопартійну групу лідерів”.

Своєю чергою, як вже передавав Голос Америки, голова Комітету Палати представників із закордонних справ республіканець Майкл Маккол, коментуючи зустріч із Зеленським, зазначив: “[М]и маємо дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив”.

Маккол висловив впевненість, що додаткове фінансування для України буде надано, попри опозицію і занепокоєння частини конгресменів та оглядачів.

“Я завжди казав, що більшість підтримує це”, - додав Маккол.

Такі заяви збігаються з позицією Білого дому. Як передавав раніше Голос Америки, радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу 15 вересня заявив, що “Обидві палати Конгресу підтримують продовження фінансування” потреб України.

У Білому домі також заявили, що є “критична потреба” у підтримці Конгресом запиту на додаткове фінансування України для її контрнаступальних можливостей, і що допомога “матиме значний вплив на боротьбу України”, повідомляє CNN.