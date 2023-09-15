“Обидві палати Конгресу підтримують продовження фінансування” потреб України - Салліван

Ми постійно готуємо новий військовий пакет для України

Адміністрація президента Байдена переконана, що в Конгресі США існує двопартійна підтримка для продовження фінансової допомоги Україні, попри значні політичні розбіжності перед закінченням фіскального року у США, неузгодженості позицій щодо бюджету на наступний рік і потенційного “шатдауну” американського уряду. Про це заявив 15 вересня на брифінгу радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

“На основі наших консультацій на [Капітолійському] пагорбі ми вважаємо, що обидві палати продовжують підтримувати продовження фінансування, тому що, відверто кажучи, і республіканці, і демократи визнають, що США не можуть у своїх власних особистих інтересах, не кажучи вже про моральні зобов’язання, які ми маємо, залишити Україну в цей критичний момент”, - зазначив Салліван.

Він також наголосив на тому, що європейські партнери України активізують підтримку і допомогу Україні. “Ми показуємо це Конгресу, кажучи, що це стосується не лише Сполучених Штатів, це стосується США разом із вільним світом і друзями вільного світу, які об’єднуються, щоб продовжувати допомагати Україні”, - додав Салліван

Напередодні наступної зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн", що запланована на 19 вересня, та зустрічі президентів Байдена і Зеленського у Вашингтоні 21 вересня, Салліван підтвердив очікування, що Україна може отримати черговий пакет американської військової допомоги наступного тижня.

“Ми постійно готуємо новий військовий пакет для України. Як ви знаєте, ми робимо ці президентські пакети […] практично кожні пару тижнів, і я думаю, ви можете передбачити, що буде подальше оголошення про додаткові ресурси та можливості, додаткову зброю, які будуть надходити в Україну, в той час, як вони продовжують цей контрнаступ і захищаються від російських атак, в якийсь момент наступного тижня”, - сказав Салліван.

Коментуючи майбутній виступ президента Байдена на засіданні Генеральної асамблеї ООН наступного тижня, радник зазначив, що Україна і російська війна займатимуть “значний розділ” у промові.

“Він говоритиме про фундаментальний факт, що статут Організації Об’єднаних Націй, статут, який заснував цю організацію, де всі збираються наступного тижня в Нью-Йорку, говорить про базове твердження, що країни не можуть нападати на своїх сусідів і красти їхні території силою. І це також було твердження, яке лягло в основу заяви "Групи двадцяти" минулими вихідними”, - сказав Салліван.

Що стосується закликів з боку деяких політиків та країн, зокрема, держав так званого “Глобального півдня” до України розпочати переговори з Росією та піти на територіальні поступки заради миру, радник президента США зазначив, що справедлива формула миру має ґрунтуватися, у першу чергу, на принципах територіальної цілісності і суверенітету. Саме таку формулу миру, на його думку, підтримують країни "Глобального півдня", коли закликають до мирної угоди.

“Нічого про Україну без України”, - вчергове наголосив Салліван.